A történelemben talán soha nem volt még annyira fontos, hogy mindenki otthon maradjon, és megfelelő távolságot tartson a másiktól, mint most. Ennek ellenére mégis sokan gondolják úgy, hogy nincs különösebb szükség az "önkorlátozásra". Pedig van. Íme néhány ábra arról, mekkora különbséget jelent ez. A történelemben talán soha nem volt még annyira fontos, hogy mindenki otthon maradjon, és megfelelő távolságot tartson... 2020. március. 24. 08:03 Mémként terjednek az ábrák, melyekkel bármely ismerősét meggyőzheti, miért maradjon otthon Meghaladja a 20 százalékot az új fertőzéses esetek számának növekedése Magyarországon. Infografikán mutatjuk a járvány itthoni terjedését. Infografikán mutatjuk a járvány... 2020. március. 23. 15:40 Meredeken növekszik a fertőzöttek száma Magyarországon (infografika) Az olasz polgári védelem közzétette a járványügyi adatokat: az utóbbi egy napban a regisztrált fertőzöttek és az elhunytak száma alacsonyabb volt, mint az azt megelőző 24 órában. Lombardiában pedig először csökkent a kórházban fekvő betegek száma. Az olasz polgári védelem közzétette a járványügyi adatokat: az utóbbi egy napban a regisztrált fertőzöttek és... 2020. március. 23. 18:18 Olaszországból három jó hír jött, de még súlyos a helyzet Az Elmű hálózatkarbantartási munkálatai miatt Budapest mellett más városokban is hosszabb áramszünetre kell számítani. Erre fokozottan érdemes készülni most, amikor sokan otthonról dolgoznak, tanulnak. Az Elmű hálózatkarbantartási munkálatai miatt Budapest mellett más városokban is hosszabb áramszünetre kell számítani... 2020. március. 24. 12:03 Készüljön, ötszáznál több helyen lesz órákig tartó áramszünet a következő napokban A részleges nyitás súlyosbíthatja a járványhelyzetet, a gazdaságnak viszont a teljes zár okozhat katasztrófát. A részleges nyitás súlyosbíthatja a járványhelyzetet, a gazdaságnak viszont a teljes zár okozhat katasztrófát. 2020. március. 24. 16:50 Trump már megnyitná Amerikát, pedig ezzel nagyot kockáztat Amikor hétfőn ellenzéki képviselők javasolták ugyanezt a parlamentben, Orbán Viktor elutasította a felvetést. Amikor hétfőn ellenzéki képviselők javasolták ugyanezt a parlamentben, Orbán Viktor elutasította a felvetést. 2020. március. 24. 17:28 Hatósági árassá tenné a maszkokat és a tisztítószereket a versenyhivatal A válságkezeléskor felülírják a máskor szigorú költségvetési szabályokat. A válságkezeléskor felülírják a máskor szigorú költségvetési szabályokat. 2020. március. 24. 09:06 Engedi az EU, hogy elszálljon a tagállamok költségvetési hiánya és államadóssága A járványügyi intézkedések miatt kialakult, jelentős adatforgalom-növekedésre tekintettel több kedvezményt is bevezet az internetszolgáltatók számára a BIX, a magyarországi internetszolgáltatók forgalomkicserélő központja. A járványügyi intézkedések miatt kialakult, jelentős adatforgalom-növekedésre tekintettel több kedvezményt is bevezet... 2020. március. 23. 14:03 25%-kal megugrott a magyar internet forgalma, rendkívüli intézkedéseket vezetett be a BIX