Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár ilyen fertőzésről még tud senki, környezetmérnök kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a SARS-CoV-2 vírus vízben napokig is fertőzhet, és onnan a levegőbe is juthat a vírus. ","shortLead":"Bár ilyen fertőzésről még tud senki, környezetmérnök kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a SARS-CoV-2 vírus...","id":"20200407_A_megfelelo_vizkezeles_a_koronavirus_kapcsan_is_kulcsszerepet_jatszhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d48e0-2c70-48da-b386-1804665c8b3f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200407_A_megfelelo_vizkezeles_a_koronavirus_kapcsan_is_kulcsszerepet_jatszhat","timestamp":"2020. április. 07. 11:43","title":"Vízbe jutva akár napokig fertőzhet a koronavírus, de hatékony a víztisztítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint Eszenyi Enikő jól tette, hogy visszavonta a színházigazgatói pályázatát, ő viszont nem bánja, hogy annak idején támogatta.","shortLead":"A rendező szerint Eszenyi Enikő jól tette, hogy visszavonta a színházigazgatói pályázatát, ő viszont nem bánja...","id":"20200406_Alfoldi_Robert_A_fuggetlen_szinhazaknak_annyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f459f6-2e92-431f-9f16-8d3d53b22a51","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Alfoldi_Robert_A_fuggetlen_szinhazaknak_annyi","timestamp":"2020. április. 06. 09:58","title":"Alföldi Róbert: A független színházaknak annyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kórokozó több helyről érkezhetett az országba.","shortLead":"A kórokozó több helyről érkezhetett az országba.","id":"20200406_Tobbfele_koronavirust_is_izolaltak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae090771-25ef-4fc1-968a-50d37da9ce86","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Tobbfele_koronavirust_is_izolaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 06. 09:30","title":"Többféle koronavírust is izoláltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb85497-e1c1-478d-8234-3ba11852d8d4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnököt továbbra is intenzív osztályon ápolják.\r

","shortLead":"A brit miniszterelnököt továbbra is intenzív osztályon ápolják.\r

","id":"20200407_koronavirus_fertozes_boris_johnson_intenziv_osztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb85497-e1c1-478d-8234-3ba11852d8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a00c2d-626a-4ec0-b0f9-122c38fd8dcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_fertozes_boris_johnson_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. április. 07. 11:57","title":"Nem kell lélegeztetni Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30e9dc7-4e53-4cf3-a721-946cb2070c0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt elrendelt vészhelyzet az újabb korlátozásokkal együtt szerdán léphet életbe, és a nagyvárosokat érinti majd.","shortLead":"A koronavírus miatt elrendelt vészhelyzet az újabb korlátozásokkal együtt szerdán léphet életbe, és a nagyvárosokat...","id":"20200406_japan_koronavirus_veszhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f30e9dc7-4e53-4cf3-a721-946cb2070c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad52031-d776-4d20-8090-aba47d600de6","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_japan_koronavirus_veszhelyzet","timestamp":"2020. április. 06. 13:40","title":"Vészhelyzet kihirdetésére készül Japán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b213bd18-56a8-40ec-87d1-9d06b4bda5d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Visszaütött a kormány egy olyan intézkedése, amelyikhez foggal-körömmel ragaszkodik.","shortLead":"Visszaütött a kormány egy olyan intézkedése, amelyikhez foggal-körömmel ragaszkodik.","id":"20200405_Segitenenek_a_palinkafozok_a_jarvanyban_de_van_egy_komoly_akadaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b213bd18-56a8-40ec-87d1-9d06b4bda5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d272c0ca-cefa-4a6d-9770-70e3312b3976","keywords":null,"link":"/kkv/20200405_Segitenenek_a_palinkafozok_a_jarvanyban_de_van_egy_komoly_akadaly","timestamp":"2020. április. 05. 17:21","title":"Segítenének a pálinkafőzők a járványban, de van egy komoly akadály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f1cbc4-a622-4b45-858e-a2ec7568bb71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Aeolus 15 éves működése alatt külső segítség nélkül dolgozott - eddig.","shortLead":"Az Aeolus 15 éves működése alatt külső segítség nélkül dolgozott - eddig.","id":"202014_aeolus_hungary_acsodarnyekaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f1cbc4-a622-4b45-858e-a2ec7568bb71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca775850-a5f9-4074-afe4-1ec6b7e3e27c","keywords":null,"link":"/360/202014_aeolus_hungary_acsodarnyekaban","timestamp":"2020. április. 07. 12:00","title":"Egy nálunk is működő turisztikai cég a járványválság egyik első áldozata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0390cba9-39a8-410e-9faf-de17495f3ecd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint ötezer lopott autótól eljutottunk az alig ötszázig. ","shortLead":"Több mint ötezer lopott autótól eljutottunk az alig ötszázig. ","id":"20200407_Tiz_ev_alatt_tizedere_csokkent_az_autolopasok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0390cba9-39a8-410e-9faf-de17495f3ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cbc209-b1e3-403a-b11d-1318623a4bcf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_Tiz_ev_alatt_tizedere_csokkent_az_autolopasok_szama","timestamp":"2020. április. 07. 09:23","title":"Tíz év alatt tizedére esett az autólopások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]