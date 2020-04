Kedden, Esterházy Péter 70. születésnapján jelentette be a Magyarországi Evangélikus Egyház, hogy a család nekik ajándékozta az író és felesége közös családi könyvtárát. A közel tizenötezer kötetes Esterházy Péter és Gitta könyvtár az egyház székházába kerül majd.

Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök felidézte, hogy tavaly májusban Esterházy Gitta jelezte, hogy szeretné egyben tartani az íróval közös könyvtárát, és azon gondolkodott, hol lehetne elhelyezni azt: így került az egyházhoz a gyűjtemény.

Az ajándékozási szerződést ősszel írták alá, a mintegy négyszáz könyvfolyóméternyi kötetet télen bedobozolták, és a könyvtárat ideiglenesen az Északi Evangélikus Egyházkerület székházában helyezik el, ott zajlik majd a feldolgozási munka is.

Hubert Gabriella gyűjteményvezető kifejtette, hogy „a magyar irodalom és a német irodalom hangsúlyosan szerepel ebben a könyvanyagban. Néhány, a családban öröklődő könyv is előfordul a könyvgyűjteményben és természetesen rengeteg dedikált kötettel is találkozhatunk. Főleg Esterházy Gitta érdeklődési körét tükrözi a nagy számú képzőművészeti album és természetesen nagy számú történelmi tárgyú könyv is alkotja a könyvgyűjteményt.”

Fabiny Tamás elmondta, hogy az Esterházy család az adományozáson túl azt is vállalta, hogy összegyűjti és a gyűjteménynek adja Esterházy Péter eddig megjelent könyveinek összes kiadását, mely az idegen nyelvű kötetekre is kiterjed. Ezt nem csak visszamenőlegesen, hanem a jövőre vonatkozóan is vállalták. A tervezett könyvtárrészlegen egyes személyes tárgyakat is kiállítanak majd.