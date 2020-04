Április 20-tól az ATV Start c. reggeli műsorához csatlakozik Veiszer Alinda. Veiszer nem vált senkit, hanem vele egészülnek ki az eddigi műsorvezetők. Veiszer a Hír TV-s kirúgása óta felbukkant az RTL Klub Nyerő Páros c. műsorában, dolgozott a szlovák közmédiának, de még az is szóba került, hogy a Momentum őt indította volna Tarlós István ellen az önkormányzati választásokon.

Elég régóta érdekel, hogyan lehet jó reggeli műsort készíteni, eddig nem volt lehetőségem kipróbálni. Mindig éjszakai műsorsávokban voltam látható, most sokkal tömörebben kell majd ugyanazt a felkészültséget hoznom, szerintem ez komoly kihívás. Ugyan főként kulturális és közéleti kérdésekkel foglalkoztam eddig, mindig figyeltem a politikát is, mert fontosnak tartottam, hogy a vendégeim reagáljanak a politikai eseményekre is. Így aztán amikor az ATV vezérigazgatója, Németh S. Szilárd megkeresett azzal, hogy lenne- e kedvem beszállni ötödik műsorvezetőnek az ATV Startba, nagy örömmel és izgatottan mondtam igent erre a számomra új műfajra

– nyilatkozta Veiszer az Indexnek, akinek nem ez lesz az egyetlen munkája a közeljövőben. A Pátrai Rádión továbbra is jelentkezik a műsorával minden szombaton 2-től, az adások pedig most már podcast formában is elérhetők. Viszont pihenőre ment a havi műsora a Belvárosi Színházban, hiszen a járvány miatt erre most nincs lehetőség, pedig Mácsai Pál, Máté Gábor, majd Nádas Péter lettek volna a vendégei. Ezeknek a pótlása ősszel történhet meg.

Április 20-tól az ATV Start című reggeli műsorában dolgozik Veiszer Alinda – tudta meg az Index.

Nem más helyére megy, az eddigi műsorvezetőkhöz csatlakozik.

"Elég régóta érdekel, hogyan lehet jó reggeli műsort készíteni, eddig nem volt lehetőségem kipróbálni. Mindig éjszakai műsorsávokban voltam látható, most sokkal tömörebben kell majd ugyanazt a felkészültséget hoznom, szerintem ez komoly kihívás. Ugyan főként kulturális és közéleti kérdésekkel foglalkoztam eddig, mindig figyeltem a politikát is, mert fontosnak tartottam, hogy a vendégeim reagáljanak a politikai eseményekre is. Így aztán amikor az ATV vezérigazgatója, Németh S. Szilárd megkeresett azzal, hogy lenne- e kedvem beszállni ötödik műsorvezetőnek az ATV Startba, nagy örömmel és izgatottan mondtam igent erre a számomra új műfajra" – nyilatkozta Veiszer Alinda az Indexnek, de hozzátette, a Pátria Rádiónál is megmarad a műsora.