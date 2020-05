Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7a9c53a-df1d-44bc-b825-fae5b458faa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány sok mindent megváltoztathat az autóiparban is.","shortLead":"A koronavírus-járvány sok mindent megváltoztathat az autóiparban is.","id":"20200513_Azok_a_francia_autogyartok_kaphatnanak_segelyt_akik_hazaviszik_a_termelest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7a9c53a-df1d-44bc-b825-fae5b458faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8cd5bf-c531-4cbb-a0f7-2682f73c36ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Azok_a_francia_autogyartok_kaphatnanak_segelyt_akik_hazaviszik_a_termelest","timestamp":"2020. május. 13. 10:15","title":"A francia kormány a segítségért cserébe azt kéri az autógyáraktól, hogy inkább otthon termeljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az agyba ültethető interfész, a Neuralink kapcsán osztott meg néhány érdekességet Elon Musk, aki ezzel együtt arról is beszélt, mire lehetne még képes a fejlesztés.","shortLead":"Az agyba ültethető interfész, a Neuralink kapcsán osztott meg néhány érdekességet Elon Musk, aki ezzel együtt arról is...","id":"20200513_elon_musk_nyelvtanulas_neuralink_emberi_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f59dc5-fcd7-4cca-984e-ebdbd04bdf18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_elon_musk_nyelvtanulas_neuralink_emberi_beszed","timestamp":"2020. május. 13. 14:03","title":"Elon Musk szerint öt-tíz év múlva úgy tanulhatunk majd nyelveket, hogy letöltjük őket – az agyunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cdc7b1-63d0-4606-a255-8ca930df0f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ nemrégiben három új típusnevet jegyeztetett be.","shortLead":"Az AvtoVAZ nemrégiben három új típusnevet jegyeztetett be.","id":"20200512_harom_uj_lada_johet_a_nevuket_mar_tudjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5cdc7b1-63d0-4606-a255-8ca930df0f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d557fe49-12f6-41ec-98e8-5f1c593a417c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_harom_uj_lada_johet_a_nevuket_mar_tudjuk","timestamp":"2020. május. 12. 11:21","title":"Három új Lada jöhet, a nevüket már tudjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf40170-7613-4b20-b03a-e9a572e5ab92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stabilan és alacsonyan tartjuk az új fertőzöttek számát – mondta Müller Cecília. Az operatív törzs keddi tájékoztatója.","id":"20200512_Koronavirus_egy_40_eves_beteget_is_le_tudtak_venni_a_lelegeztetogeprol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdf40170-7613-4b20-b03a-e9a572e5ab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c5ca8e-d408-46e3-842b-6af5a9ccacc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Koronavirus_egy_40_eves_beteget_is_le_tudtak_venni_a_lelegeztetogeprol","timestamp":"2020. május. 12. 11:31","title":"Koronavírus: egy 40 éves beteget is le tudtak venni a lélegeztetőgépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke, a gyöngyöspatai roma diákoknak jár a kártérítés. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke, a gyöngyöspatai roma diákoknak jár a kártérítés. A hvg360...","id":"20200513_Radar360_Velemenye_miatt_vittek_el_az_idos_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c52f814-64bb-4b14-8f82-9dc47e56ac5d","keywords":null,"link":"/360/20200513_Radar360_Velemenye_miatt_vittek_el_az_idos_ferfit","timestamp":"2020. május. 13. 08:00","title":"Radar360: Véleménye miatt vitték el az idős férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187dde7d-27aa-46fd-b85d-6cae3e48a710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csoportos pert indítottak Észak-Kaliforniában az Apple ellen, azt állítva tudatosan tett törékeny kábelt bizonyos MacBook Pro modellekbe.","shortLead":"Csoportos pert indítottak Észak-Kaliforniában az Apple ellen, azt állítva tudatosan tett törékeny kábelt bizonyos...","id":"20200512_csoportos_apple_ellen_flexgate_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=187dde7d-27aa-46fd-b85d-6cae3e48a710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6743b5e-5983-4a42-a956-82446d5b0abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_csoportos_apple_ellen_flexgate_miatt","timestamp":"2020. május. 12. 10:33","title":"A garancia vége után villogott a képernyő, csoportos per indult az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54468d73-db53-428b-a113-953c22e0b37a","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A járványveszély miatt egyelőre nem nyílhatott meg a Pannonhalmi Főapátság Vendégségben évadának fotókiállítása, a hvg.hu-n azonban belenézhetnek az anyagba. A kiállító négy kortárs fotográfus az egyház és a mindennapok találkozási felületét vizsgálja, ahol a vallásos és a profán lét találkozik. A 21. századi életvitelünkből sok tekintetben következő közönyt és elunt, jelentés nélküli rutinokat találnak-e, vagy létrejön valamilyen kölcsönhatás, akár feszültség, akár katarzis? – tették fel a kérdést a szervezők. Mutatjuk. ","shortLead":"A járványveszély miatt egyelőre nem nyílhatott meg a Pannonhalmi Főapátság Vendégségben évadának fotókiállítása...","id":"20200513_pannonhalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54468d73-db53-428b-a113-953c22e0b37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da970b4f-f9ce-46fe-b26f-c05fcb5824f8","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200513_pannonhalma","timestamp":"2020. május. 13. 15:55","title":"Összefutni Istennel, csak úgy – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0079a672-ae3e-4128-9492-2976868f19c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Micsoda debütálás!","shortLead":"Micsoda debütálás!","id":"20200512_Nem_lehetne_jobb_napinditas_mint_megcsodalni_Anthony_Hopkins_tancat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0079a672-ae3e-4128-9492-2976868f19c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650d556e-4e36-4a2f-b8cf-5c6118bed39d","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Nem_lehetne_jobb_napinditas_mint_megcsodalni_Anthony_Hopkins_tancat","timestamp":"2020. május. 12. 08:55","title":"Nincs jobb napindítás, mint megcsodálni Anthony Hopkins táncát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]