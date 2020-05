Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd éjféltől a cseh, a szlovák és a magyar állampolgárok számára lehetővé válik az egymás országainak területén való, 48 órát meg nem haladó tartózkodás.","shortLead":"Kedd éjféltől a cseh, a szlovák és a magyar állampolgárok számára lehetővé válik az egymás országainak területén való...","id":"20200526_Szijjarto_Szlovakia_odavissza_atengedi_teruleten_a_magyarokat_es_a_cseheket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a5caeb-94e6-4ec5-b0f8-63efdcb34b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Szijjarto_Szlovakia_odavissza_atengedi_teruleten_a_magyarokat_es_a_cseheket","timestamp":"2020. május. 26. 21:32","title":"Szijjártó: Szlovákia oda-vissza átengedi területén a magyarokat és a cseheket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd48e6-93ca-479d-a60f-8cc49c14bc61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sikerült betartaniuk a járványügyi szabályokat.","shortLead":"Nem sikerült betartaniuk a járványügyi szabályokat.","id":"20200527_szijjarto_peter_dzsudzsak_balazs_puskas_arena_zart_kapus_meccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd48e6-93ca-479d-a60f-8cc49c14bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92c49a1-f893-4fdd-b3d9-665713daf25b","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_szijjarto_peter_dzsudzsak_balazs_puskas_arena_zart_kapus_meccs","timestamp":"2020. május. 27. 14:33","title":"Kötelező lett volna, mégsem viselt maszkot Szijjártó és Dzsudzsák a zárt kapus focimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86499386-7adf-4ade-b814-01fc808e3882","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdáról szombatra kellett halasztani a Crew Dragon űrhajó elindítását, miután az időjárás nem kedvezett a biztonságos felbocsátásának.","shortLead":"Szerdáról szombatra kellett halasztani a Crew Dragon űrhajó elindítását, miután az időjárás nem kedvezett a biztonságos...","id":"20200527_spacex_demo2_meghiusult_idojaras_dragon_crew","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86499386-7adf-4ade-b814-01fc808e3882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8760306a-8a99-465e-aec7-588676a71691","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spacex_demo2_meghiusult_idojaras_dragon_crew","timestamp":"2020. május. 27. 22:26","title":"Közbeszólt az időjárás: törölte az irányítás a SpaceX Crew Dragon űrhajó startját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló javaslatot a kormány, Szlovákia átengedi a magyarokat. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló javaslatot a kormány, Szlovákia átengedi a magyarokat. A hvg360...","id":"20200527_Radar360_Hazugsagnak_belyegezte_Trump_bejegyzeset_a_Twitter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0194341-13ac-40d4-8636-e929afe1901f","keywords":null,"link":"/360/20200527_Radar360_Hazugsagnak_belyegezte_Trump_bejegyzeset_a_Twitter","timestamp":"2020. május. 27. 08:00","title":"Radar360: Hazugságnak bélyegezte Trump bejegyzését a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly sérelemdíjra vágyik a hírhedt kolumbiai drogbáró testvére. Robert Escobar azt állítja, hogy feltörték az iPhone-ját, majd a FaceTime-on fenyegető üzeneteket kapott, és ezek hatására menekülni kényszerült.","shortLead":"Komoly sérelemdíjra vágyik a hírhedt kolumbiai drogbáró testvére. Robert Escobar azt állítja, hogy feltörték...","id":"20200528_pablo_escobar_drogbaro_roberto_escobar_apple_per_facetime","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408e9dd8-974b-4f91-bb95-57d5406b3f83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_pablo_escobar_drogbaro_roberto_escobar_apple_per_facetime","timestamp":"2020. május. 28. 17:03","title":"A drogbáró Pablo Escobar testvére 823 milliárd forintnyi dollárra perli az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharos szerdára figyelmeztet az OMSZ.","shortLead":"Viharos szerdára figyelmeztet az OMSZ.","id":"20200527_zivatar_vihar_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2231e93d-3178-4bcf-a5d2-d1ebf3c3e476","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_zivatar_vihar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. május. 27. 05:16","title":"Az ország nagy részére zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést, jég is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A WHO addig nem akar nyilatkozni a szer hatásáról, amíg nem végeztek az adatok tanulmányozásával.","shortLead":"A WHO addig nem akar nyilatkozni a szer hatásáról, amíg nem végeztek az adatok tanulmányozásával.","id":"20200526_WHO_hidroxiklorokin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0c618c-9902-4ee2-b928-75545c8f0ac3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_WHO_hidroxiklorokin","timestamp":"2020. május. 26. 19:50","title":"Június közepére várható a hidroxiklorokin vizsgálatának eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meteorológiai szolgálat az ország nagy részére figyelmeztetést és riasztást adott ki.\r

","shortLead":"A meteorológiai szolgálat az ország nagy részére figyelmeztetést és riasztást adott ki.\r

","id":"20200527_Ujabb_hidegorveny_erkezik_jegeso_es_viharos_szel_kiserheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08641f01-61f5-473b-b8fe-254a7df50bd7","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Ujabb_hidegorveny_erkezik_jegeso_es_viharos_szel_kiserheti","timestamp":"2020. május. 27. 17:04","title":"Újabb hidegörvény érkezik, jégeső és viharos szél kísérheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]