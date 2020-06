Szabó Kimmel Tamás videóüzenetben reagált a TV2 nemrég kiadott sajtóközleményére, amelyben a csatorna azt írta,

a Mintaapákat készítő IKO Műsorgyártó az elmúlt hetekben folyamatosan egyeztet a színészekkel a folytatás lehetőségéről, ám többen irreális feltételeket szabtak. Amit a tárgyalások jelen szakaszában elmondhatunk, hogy Szabó Kimmel Tamással és Klem Viktorral emberi és magatartásbeli problémák miatt nem dolgozik tovább a csatorna.

A sorozatból rajtuk kívül kiszállt Fenyő Iván és Kovács Patrícia is.

Szabó Kimmel a videóban hangsúlyozta, hogy

ő mondott nemet a csatornának, teljesen jogszerűen, mindent betartva, időben tájékoztatva őket.

"Ezt, ami most jött, kénytelen vagyok visszautasítani. Soha a hét hónapos közös munka során, hivatalosan senki nem mondott nekem ilyet, értetlenül állok ez előtt. Ez rágalmazás, valljuk be, amit most még elnézek, de szeretném megkérni a TV2-t és a programigazgatóságot, hogy a jövőben legyenek szívesek a békés elválás, együttélés és a sorozat jövőbeni sikere miatt, illetve az én nyugodt lelkiállapotom miatt tartózkodni az ilyen és ehhez fogható rágalmazásoktól és teljes mértékben igaztalan állításoktól, mert úgy jogi lépéseket fogok tenni, és az senkinek nem lesz jó" - mondta a színész a videóban.

Hozzátette, hogy április 30-án lejárt a szerződése, és nem tudtam megállapodni a csatornával, de nem azért, mert bármilyen irreális feltételt támasztott volna.

