[{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európa Tanács Fejlesztési Bank eddig több mint 2 milliárd euró összegű finanszírozást nyújtott magyarországi projektek megvalósításához.\r

","shortLead":"Az Európa Tanács Fejlesztési Bank eddig több mint 2 milliárd euró összegű finanszírozást nyújtott magyarországi...","id":"20200616_kezilabdacsarnok_kormany_hitelkeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d836c954-0d36-4d4b-bc2c-70e167036e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_kezilabdacsarnok_kormany_hitelkeret","timestamp":"2020. június. 16. 09:23","title":"Ötvenmilliárdos hitelből épít iskolákat és 17 kézilabdacsarnokot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogos átkelőkön történt gázolásokból is sokszor annyi történt a fővárosban, mint akármelyik megyében.","shortLead":"A gyalogos átkelőkön történt gázolásokból is sokszor annyi történt a fővárosban, mint akármelyik megyében.","id":"20200616_gazolasok_szama_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41abdff6-e1a8-47a2-81fc-ec9ef5e3985f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_gazolasok_szama_budapest","timestamp":"2020. június. 16. 16:14","title":"Több embert gázoltak halálra májusig Budapesten, mint az ország többi részén összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e1813c-d21a-446f-b863-f35e7b097c2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség szerint helyes volt a büntetés.","shortLead":"A rendőrség szerint helyes volt a büntetés.","id":"20200617_Otszaz_eurojaba_kerult_a_kozteri_szellentes_egy_ferfinak_Becsben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4e1813c-d21a-446f-b863-f35e7b097c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a4ae14-0248-4120-bb26-f23b01629a7c","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Otszaz_eurojaba_kerult_a_kozteri_szellentes_egy_ferfinak_Becsben","timestamp":"2020. június. 17. 13:20","title":"Ötszáz eurójába került a köztéri szellentés egy férfinak Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Sony PlayStation 5 méretben még az Xbox One-t és a PlayStation 3-at is veri. De sokkal vékonyabb lesz, mint az Xbox Series X.","shortLead":"A jelek szerint a Sony PlayStation 5 méretben még az Xbox One-t és a PlayStation 3-at is veri. De sokkal vékonyabb...","id":"20200616_sony_playstation_5_merete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787affe2-a450-4640-b0cf-45e2c4b61137","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_sony_playstation_5_merete","timestamp":"2020. június. 16. 10:33","title":"Számolgatnak a PlayStation-rajongók, és tényleg óriási lehet a PS5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus okozta betegség kezelésére is alkalmasnak tűnik egy viszonylag olcsón beszerezhető gyógyszer, a dexametazon – tették közhírré brit kutatók.","shortLead":"A koronavírus okozta betegség kezelésére is alkalmasnak tűnik egy viszonylag olcsón beszerezhető gyógyszer...","id":"20200616_dexametazon_koronavirus_kezeles_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0060cf16-a16c-4498-8552-cc08febfeb3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_dexametazon_koronavirus_kezeles_gyogyszer","timestamp":"2020. június. 16. 16:18","title":"Magyarországon is kapni a gyógyszert, amelyről azt mondják, megmentheti a koronavírus-betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82685f7-aa21-42fb-a134-431bb5974323","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A maszkviselés kötelező a repülőgépeken, a légiutas-kísérők sem a megszokott egyenruhában várják az utasokat.","shortLead":"A maszkviselés kötelező a repülőgépeken, a légiutas-kísérők sem a megszokott egyenruhában várják az utasokat.","id":"20200615_budapest_doha_quatar_airways","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b82685f7-aa21-42fb-a134-431bb5974323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bad71a0-6357-429a-bfcd-9241d201ead9","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_budapest_doha_quatar_airways","timestamp":"2020. június. 15. 19:12","title":"Újraindítja budapesti járatát a Qatar Airways","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előre leközölte a vele készült interjút, amely a lap csütörtöki számában jelenik meg. ","shortLead":"Előre leközölte a vele készült interjút, amely a lap csütörtöki számában jelenik meg. ","id":"20200616_Demeter_Szilard_a_sajat_Facebookoldalan_hackelte_meg_a_Magyar_Narancsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ff621a-0e5b-46ea-ac93-1f4351d303df","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Demeter_Szilard_a_sajat_Facebookoldalan_hackelte_meg_a_Magyar_Narancsot","timestamp":"2020. június. 16. 16:35","title":"Demeter Szilárd a saját Facebook-oldalán hackelte meg a Magyar Narancsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06aeb38-3787-4e91-8b71-81a173e375aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig sokan miattuk jártak, igaz nem feltétlen vásároltak utána egy Lambót. ","shortLead":"Pedig sokan miattuk jártak, igaz nem feltétlen vásároltak utána egy Lambót. ","id":"20200616_Bucsut_intett_az_autoszalonoknak_a_Lamborghini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e06aeb38-3787-4e91-8b71-81a173e375aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d59d63-1688-4ad4-82df-c90081b7e601","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Bucsut_intett_az_autoszalonoknak_a_Lamborghini","timestamp":"2020. június. 17. 04:21","title":"Búcsút intett az autókiállításoknak a Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]