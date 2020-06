Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Épületeinkkel jobban szennyezzük a levegőt, mint azzal, hogy közlekedünk. A fenntartható jövő érdekében tehát minél gyorsabban át kellene állnunk a passzívházakra. De mitől is passzív egy ház, mennyivel drágább, és miért ad okot az aggodalomra, ha az olcsó passzívházas technológiájával Kína megpróbálja átrendezni a piacot? Szekér László építészt kérdeztük, aki kifejtette elméletét a zöld városokról is. ","shortLead":"Épületeinkkel jobban szennyezzük a levegőt, mint azzal, hogy közlekedünk. A fenntartható jövő érdekében tehát minél...","id":"20200618_A_varosligeti_faknak_legyen_egy_eszmei_erteke_100_millio_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260c7964-d560-4d5c-a9f5-5492e16d1d93","keywords":null,"link":"/elet/20200618_A_varosligeti_faknak_legyen_egy_eszmei_erteke_100_millio_forint","timestamp":"2020. június. 18. 20:00","title":"„Ha valaki kivág egy fát, akkor fizesse is meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8a4db6-767e-4767-8d4d-7a269c87085e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A leeresztett focilabdára emlékeztető tojást az Antarktiszon találták meg, a kutatók szerint legalább 68 millió éves.","shortLead":"A leeresztett focilabdára emlékeztető tojást az Antarktiszon találták meg, a kutatók szerint legalább 68 millió éves.","id":"20200618_tojas_antarktisz_tengeri_gyik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a4db6-767e-4767-8d4d-7a269c87085e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8ffb96-e0fa-4800-866e-f6d95ebe653f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_tojas_antarktisz_tengeri_gyik","timestamp":"2020. június. 18. 06:10","title":"Megfejtették, milyen élőlény rakta le a világ második legnagyobb tojását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad40cbc8-c00d-4d33-8a01-08f5a16503ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oltóanyaggal kapcsolatos kísérletek miatt lazítanának a szabályozásokon.","shortLead":"Az oltóanyaggal kapcsolatos kísérletek miatt lazítanának a szabályozásokon.","id":"20200618_Lazitana_az_EU_a_genmodositas_szabalyain_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad40cbc8-c00d-4d33-8a01-08f5a16503ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b5490c-0b0c-49d9-98dc-3c1cf375e5fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Lazitana_az_EU_a_genmodositas_szabalyain_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. június. 18. 16:51","title":"Lazítana az EU a génmódosítás szabályain a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1710aef8-60ce-4025-ba46-fc6da497fdc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tömegek érkeztek gyertyákkal a Hajós Alfréd Sportuszodához, hogy Benedek Tiborra emlékezzenek.","shortLead":"Tömegek érkeztek gyertyákkal a Hajós Alfréd Sportuszodához, hogy Benedek Tiborra emlékezzenek.","id":"20200618_benedek_tibor_gyertyagyujtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1710aef8-60ce-4025-ba46-fc6da497fdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca1a0ce-513e-4b10-80b6-c4461fdc2ec2","keywords":null,"link":"/elet/20200618_benedek_tibor_gyertyagyujtas","timestamp":"2020. június. 18. 20:51","title":"Így emlékeztek Benedek Tiborra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f12d85-e666-464b-9f54-d331e4be47b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sokkal dél után jelezték szemtanúk, hogy valaki sodródik a folyóban.","shortLead":"Nem sokkal dél után jelezték szemtanúk, hogy valaki sodródik a folyóban.","id":"20200617_Eltunt_egy_ember_a_Dunaban_Tatnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f12d85-e666-464b-9f54-d331e4be47b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343f0199-dbac-4b16-9fed-6cd67827a654","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Eltunt_egy_ember_a_Dunaban_Tatnal","timestamp":"2020. június. 17. 18:10","title":"Eltűnt egy ember a Dunában Tátnál, búvárok keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4142e6a7-7746-4371-88d8-d1d28e9663f6","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A világszerte zajló szobordöntésekhez kapcsolódva a szerző egy bölcsebb korról álmodik, amelyben a boldogtalanabb múlt szobrai olyan szoborparkokba kerülhetnek, melyek nem a legutóbb megdöntött rendszer megszégyenített alkotásainak gettói. Vélemény.\r

","shortLead":"A világszerte zajló szobordöntésekhez kapcsolódva a szerző egy bölcsebb korról álmodik, amelyben a boldogtalanabb múlt...","id":"20200617_Revesz_Sandor_Alom_egy_bolcsebb_korrol_es_egy_befogado_szoborparkrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4142e6a7-7746-4371-88d8-d1d28e9663f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bee8e7-4ed5-4749-b271-6ffe3429bf1e","keywords":null,"link":"/360/20200617_Revesz_Sandor_Alom_egy_bolcsebb_korrol_es_egy_befogado_szoborparkrol","timestamp":"2020. június. 17. 15:05","title":"Révész Sándor: A szobrok, a hatalom és a kisajátított történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77a7e12-5ed0-4eec-b16c-6eb269558280","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 18 éves lányt gázolt halálra a 22 éves fiatal Cegléden tavaly ősszel. A férfi lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így kapott 3 évet és soha többé nem ülhet a volán mögé.","shortLead":"Egy 18 éves lányt gázolt halálra a 22 éves fiatal Cegléden tavaly ősszel. A férfi lemondott a tárgyaláshoz való...","id":"20200618_cegled_gazolas_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b77a7e12-5ed0-4eec-b16c-6eb269558280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98813d13-9ab3-4a39-b546-4a3baf407e21","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_cegled_gazolas_itelet","timestamp":"2020. június. 18. 20:40","title":"Három év fogházat kapott a ceglédi halálos gázolás elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36899312-88cc-4546-93b8-ed89ff49fddb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utakat árasztott el a vihar.","shortLead":"Utakat árasztott el a vihar.","id":"20200617_Viz_alatt_utak_a_Dunakanyar_Domos_szob_nagymaros_fotok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36899312-88cc-4546-93b8-ed89ff49fddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62f71c9-c7b6-4e75-ac78-2eadf809309b","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Viz_alatt_utak_a_Dunakanyar_Domos_szob_nagymaros_fotok_video","timestamp":"2020. június. 17. 19:29","title":"Víz alatt állnak az utak a Dunakanyarban – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]