Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d38846c8-0f34-49c5-b879-65672c4c76bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vonat egyszerűen megborotválta a kocsija elejét.","shortLead":"A vonat egyszerűen megborotválta a kocsija elejét.","id":"20200709_Ugy_tunik_ez_az_autos_tul_kozel_allt_meg_a_vasuti_sinhez__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d38846c8-0f34-49c5-b879-65672c4c76bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34022bb6-0c2e-4edf-b4ae-77dee2a0e8be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_Ugy_tunik_ez_az_autos_tul_kozel_allt_meg_a_vasuti_sinhez__video","timestamp":"2020. július. 09. 14:10","title":"Úgy tűnik, ez az autós túl közel állt meg a vasúti sínhez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orvosokkal közös érdekeltsége lett a milliárdos családjának.","shortLead":"Orvosokkal közös érdekeltsége lett a milliárdos családjának.","id":"202028_miskolci_sebeszeti_ingatlanfejleszto_a_leisztinger_csaladban_marad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951c755d-c8a9-440f-9196-952bc235fd80","keywords":null,"link":"/360/202028_miskolci_sebeszeti_ingatlanfejleszto_a_leisztinger_csaladban_marad","timestamp":"2020. július. 09. 18:00","title":"Ingatlanfejlesztés és foci után a sebészetbe is belekóstol Leisztinger Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válaszadó gyerekek 60 százalékát csúfolták már neten, a megkérdezett lányok 55 százaléka pedig zaklatást is tapasztalt az online térben – derül ki egy friss felmérésből.\r

\r

","shortLead":"A válaszadó gyerekek 60 százalékát csúfolták már neten, a megkérdezett lányok 55 százaléka pedig zaklatást is...","id":"20200708_Minden_masodik_lanyt_zaklattak_mar_neten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cbe9a9-6a06-484e-b7a8-b5d2a6896c15","keywords":null,"link":"/elet/20200708_Minden_masodik_lanyt_zaklattak_mar_neten","timestamp":"2020. július. 08. 13:53","title":"Minden második lányt zaklattak már neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e95a2d8-cb19-45c3-8f96-2f8f4ae8206d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szürke, ráncos és nagyon aranyos: így néz ki a július 2-án a Schönbrunni Állatkertben született oroszlánfóka-csemete. A kis hím állatot a nagyközönség már élőben is láthatja.","shortLead":"Szürke, ráncos és nagyon aranyos: így néz ki a július 2-án a Schönbrunni Állatkertben született oroszlánfóka-csemete...","id":"20200709_Rancos_de_cuki_fokabebi_szuletett_a_Becsi_Allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e95a2d8-cb19-45c3-8f96-2f8f4ae8206d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095e2428-0eb4-4805-92f7-632de3c19675","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Rancos_de_cuki_fokabebi_szuletett_a_Becsi_Allatkertben","timestamp":"2020. július. 09. 16:07","title":"Ráncos, de cuki: fókabébi született a Bécsi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a805b948-bcbf-4b59-99be-db3e8579a887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az évek óta igen népszerű MailTrack Chrome-bővítmény tudását immár az okostelefonunkon is kihasználhatjuk.","shortLead":"Az évek óta igen népszerű MailTrack Chrome-bővítmény tudását immár az okostelefonunkon is kihasználhatjuk.","id":"20200709_mailtrack_ios_android_alkalmazas_gmail_elolvastak_e_a_levelemet_olvasasi_nyugta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a805b948-bcbf-4b59-99be-db3e8579a887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ab66c8-8878-4fd3-83de-3d62cbf0a807","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_mailtrack_ios_android_alkalmazas_gmail_elolvastak_e_a_levelemet_olvasasi_nyugta","timestamp":"2020. július. 09. 09:03","title":"Ha iPhone-ja van, ha androidos telefonja: ezzel megtudhatja, elolvasták-e már a levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt remélik, Vlagyimir Szergejev közreműködésével tájékoztathatják a tulajdonosokat a vállalatnál kialakult helyzetről.\r

","shortLead":"Azt remélik, Vlagyimir Szergejev közreműködésével tájékoztathatják a tulajdonosokat a vállalatnál kialakult...","id":"20200709_orosz_nagykovet_dunaferr_szakszervezet_bervita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf43b65-8ff4-402e-b676-8378de9669e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_orosz_nagykovet_dunaferr_szakszervezet_bervita","timestamp":"2020. július. 09. 15:28","title":"Az orosz nagykövettől kér segítséget az egyik Dunaferr-szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e69100-ad51-4880-8427-63fcbb0e4747","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak teljesítménybéli haszna lehet annak, hogy az Apple a saját processzorait szereli a Macekbe az Intel chipjei helyett: óriási mennyiségű pénzt spórolhat meg vele a cupertinói cég.","shortLead":"Nem csak teljesítménybéli haszna lehet annak, hogy az Apple a saját processzorait szereli a Macekbe az Intel chipjei...","id":"20200708_apple_silicon_processzor_chip_arm_architektura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8e69100-ad51-4880-8427-63fcbb0e4747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b451fb-f1fc-4c04-b365-c35b796f5e53","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_apple_silicon_processzor_chip_arm_architektura","timestamp":"2020. július. 08. 15:03","title":"Évente 2,2 milliárd dollárt spórolhat az Apple azzal, hogy lecseréli az Intel processzorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9a563d-169a-4a4a-b82d-449b614d259a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ott van előttem, hogy mi történhet ezekkel a gyerekekkel, és nem tudom túl tenni magam rajta\" – mondta Szabó Zsófi műsorvezető az RTL Klub Reggeli című műsorában. ","shortLead":"\"Ott van előttem, hogy mi történhet ezekkel a gyerekekkel, és nem tudom túl tenni magam rajta\" – mondta Szabó Zsófi...","id":"20200709_Adasban_sirta_el_magat_a_Reggeli_musorvezetoje_a_Kaletaugy_emlegetesekor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b9a563d-169a-4a4a-b82d-449b614d259a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f8addf-e1b7-401c-a8c3-bb450866c715","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Adasban_sirta_el_magat_a_Reggeli_musorvezetoje_a_Kaletaugy_emlegetesekor","timestamp":"2020. július. 09. 10:43","title":"Adásban sírta el magát a Reggeli műsorvezetője a Kaleta-ügy emlegetésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]