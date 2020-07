Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerbia egyik városában sem vezetnek be kijárási tilalmat, de a vendéglátóhelyeken több korlátozás is életbe lép. Az új napi fertőzöttek száma ismét 300 fölött volt, 11 ember pedig meghalt a járványban. Az elmúlt napok tiltakozási hulláma nem ért még véget, több városban is az utcára vonulnak az emberek.","shortLead":"Szerbia egyik városában sem vezetnek be kijárási tilalmat, de a vendéglátóhelyeken több korlátozás is életbe lép. Az új...","id":"20200709_kijarasi_tilalom_szerbia_koronavirus_tiltakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d635bc6a-e6fc-4fe1-a325-bc6acc5f9e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20200709_kijarasi_tilalom_szerbia_koronavirus_tiltakozas","timestamp":"2020. július. 09. 16:12","title":"Nem vezetnek be kijárási tilalmat Belgrádban, engedtek a tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c281c3-3643-43ae-95dd-91e6e5fbd18e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De csak egy vágányon, és ott is nagyon lassan haladhatnak a vonatok.","shortLead":"De csak egy vágányon, és ott is nagyon lassan haladhatnak a vonatok.","id":"20200709_vonat_szob_nagymaros_felhoszakadas_sarlavina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62c281c3-3643-43ae-95dd-91e6e5fbd18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58567020-1926-4c0b-b06b-b01938fc5cb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_vonat_szob_nagymaros_felhoszakadas_sarlavina","timestamp":"2020. július. 09. 18:01","title":"Hétfőtől újra lehet vonatozni Szob és Nagymaros között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok attól tartanak, hogy Naya Rivera megfulladt. ","shortLead":"A hatóságok attól tartanak, hogy Naya Rivera megfulladt. ","id":"20200709_Naya_Rivera_csonak_eltunes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f1eb9d-0cfd-4c50-bb7f-ec07c7b12dba","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Naya_Rivera_csonak_eltunes","timestamp":"2020. július. 09. 10:18","title":"Eltűnt a Glee sztárja, egyedül találták meg egy csónakban a kisfiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megalapozott gyanú szerint összebeszéltek a kereskedőkkel, és naponta akár több százezer forintot is zsebre tettek soron kívüli vizsgáztatásért vagy azért, hogy szemet hunytak szabálytalanságok felett.","shortLead":"A megalapozott gyanú szerint összebeszéltek a kereskedőkkel, és naponta akár több százezer forintot is zsebre tettek...","id":"20200709_muszaki_vizsga_vizsgabiztos_mozaik_utca_korrupcio_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e38403-ca4a-4ae8-a766-8fc3d6e6feff","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_muszaki_vizsga_vizsgabiztos_mozaik_utca_korrupcio_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 09. 17:44","title":"Tizenegy műszaki vizsgabiztost tartóztattak le a Mozaik utcai ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyosbodik a járványhelyzet.","shortLead":"Súlyosbodik a járványhelyzet.","id":"20200708_Berobbant_a_koronavirus_a_kornyezo_orszagokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ddb5cc-4ec5-4371-8d35-15e4cd129df0","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Berobbant_a_koronavirus_a_kornyezo_orszagokban","timestamp":"2020. július. 08. 17:35","title":"Berobbant a koronavírus a környező országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e80a225-3e6a-45a6-9e35-05aab6002857","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Sok lehetőség nyílik meg azok előtt, akik képesek idegenekkel beszélgetést kezdeményezni. Nem sok alapos kutatást végeztek a könnyed csevegés művészetéről, és kevés megbízható elmélet született a témában. Íme néhány gyakorlati tipp.","shortLead":"Sok lehetőség nyílik meg azok előtt, akik képesek idegenekkel beszélgetést kezdeményezni. Nem sok alapos kutatást...","id":"20200708_Hogyan_elegyedjunk_szoba_idegenekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e80a225-3e6a-45a6-9e35-05aab6002857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2880a21-296a-47a1-9725-3fed46e578a6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200708_Hogyan_elegyedjunk_szoba_idegenekkel","timestamp":"2020. július. 08. 19:15","title":"Hogyan elegyedjünk szóba idegenekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar légitársaság pórul járt utasai néhány héten belül megkaphatják a pénzüket.","shortLead":"A magyar légitársaság pórul járt utasai néhány héten belül megkaphatják a pénzüket.","id":"20200708_Vegre_kifizethetik_a_Malevutasok_karteriteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb73c07-3762-4493-bb49-f6bba32c3198","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Vegre_kifizethetik_a_Malevutasok_karteriteset","timestamp":"2020. július. 08. 20:17","title":"Nyolc évvel a csőd után végre kifizethetik a Malév-utasok kártérítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c2aa46-de06-472c-8885-440f483bf5d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Eltűnt Pak Von Szun, Szöul polgármestere. Eltűnését a lánya jelentette, a városvezetőt 150 rendőr keresi, eddig eredménytelenül.","shortLead":"Eltűnt Pak Von Szun, Szöul polgármestere. Eltűnését a lánya jelentette, a városvezetőt 150 rendőr keresi, eddig...","id":"20200709_szoul_polgarmester_rendorseg_eltunt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22c2aa46-de06-472c-8885-440f483bf5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fa57c2-73db-4892-a4fe-59a831cfa2b8","keywords":null,"link":"/elet/20200709_szoul_polgarmester_rendorseg_eltunt","timestamp":"2020. július. 09. 13:47","title":"Eltűnt Szöul polgármestere, nagy erőkkel keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]