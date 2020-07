Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken kapta meg az operatív törzs javaslatait. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken kapta meg az operatív törzs javaslatait. ","id":"20200711_Vasarnap_11kor_jelenti_be_Gulyas_Gergely_a_jarvany_miatti_valtozasokat_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46adf0da-bc10-4bc0-8889-93cde5b8fe1e","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Vasarnap_11kor_jelenti_be_Gulyas_Gergely_a_jarvany_miatti_valtozasokat_koronavirus","timestamp":"2020. július. 11. 20:23","title":"Vasárnap 11-kor jelenti be Gulyás Gergely a járvány miatti változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3d7eab-2735-4f4a-8d58-86ebd98f15fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horvátországba belépés előtt mindenkinek regisztrálnia kell magát egy formanyomtatványon, ami miatt több órás torlódás alakult ki a határon. A magyar rendőrség azt tanácsolta, aki teheti, kerüljön Szlovénia felé vagy regisztráljon indulás előtt. Megnéztük, azzal sem nyerni sokat. ","shortLead":"Horvátországba belépés előtt mindenkinek regisztrálnia kell magát egy formanyomtatványon, ami miatt több órás torlódás...","id":"20200711_5_perc_kitolteni_online_a_horvat_regisztraciot_de_nem_biztos_hogy_sokat_nyerunk_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec3d7eab-2735-4f4a-8d58-86ebd98f15fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb835a8-b69b-46a8-a2d1-14a02c883cde","keywords":null,"link":"/elet/20200711_5_perc_kitolteni_online_a_horvat_regisztraciot_de_nem_biztos_hogy_sokat_nyerunk_vele","timestamp":"2020. július. 11. 16:31","title":"5 perc online kitölteni a horvátországi regisztrációt, de a sort végig kell állni a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be73b5bd-3b6f-47eb-b9bb-fb16408c0bbd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Walter Palmer 80 ezer fontot fizetett, hogy elejthesse az állatot.","shortLead":"Walter Palmer 80 ezer fontot fizetett, hogy elejthesse az állatot.","id":"20200711_Cecil_oroszlan_fogorvos_Palmer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be73b5bd-3b6f-47eb-b9bb-fb16408c0bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504e39e2-1470-4bb5-b39c-0bc4f579530f","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Cecil_oroszlan_fogorvos_Palmer","timestamp":"2020. július. 11. 12:48","title":"Most egy hatalmas argali juhot ölt meg a Cecil oroszlánt lelövő fogorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a márciusihoz hasonló helyzetben vagyunk.","shortLead":"A miniszter szerint a márciusihoz hasonló helyzetben vagyunk.","id":"20200711_Kasler_A_masodik_hullam_hatarara_erkeztunk_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119269c9-5856-4970-a84c-9817c869f4e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Kasler_A_masodik_hullam_hatarara_erkeztunk_koronavirus","timestamp":"2020. július. 11. 13:53","title":"Kásler: A járvány második hullámának határára érkeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41ef952-27a4-437a-a19f-bae4ce9519c3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jelen pillanatban a tavon másodfokú viharjelzés van érvényben. ","shortLead":"Jelen pillanatban a tavon másodfokú viharjelzés van érvényben. ","id":"20200711_A_szorfosoknek_is_komoly_hullamokat_hozott_a_vihar_a_Balatonon__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d41ef952-27a4-437a-a19f-bae4ce9519c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfc38c4-65e6-41c8-af24-5134bcbf283d","keywords":null,"link":"/elet/20200711_A_szorfosoknek_is_komoly_hullamokat_hozott_a_vihar_a_Balatonon__fotok","timestamp":"2020. július. 11. 21:23","title":"A szörfösöknek is komoly akadályokat hozott a vihar a Balatonon - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56862061-26b6-4786-8e7f-b75a1c4e5273","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Idén eddig 3 ezer négyzetkilométernyi erdő tűnt el az Amazonas-medencében.","shortLead":"Idén eddig 3 ezer négyzetkilométernyi erdő tűnt el az Amazonas-medencében.","id":"20200710_amazonas_esoerdo_brazilia_erdoirtas_fairtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56862061-26b6-4786-8e7f-b75a1c4e5273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c56612d-27d4-4ebe-8199-9f5ce9d99a2c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200710_amazonas_esoerdo_brazilia_erdoirtas_fairtas","timestamp":"2020. július. 10. 18:42","title":"Még soha nem vágtak ki annyi fát Brazíliában, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Direkt36 forrásai szerint a szabálytalanság miatt örökségvédelmi bírságot is kirótt a kormányhivatal.","shortLead":"A Direkt36 forrásai szerint a szabálytalanság miatt örökségvédelmi bírságot is kirótt a kormányhivatal.","id":"20200711_regeszet_iragalmasrendi_korhaz_epitkezes_markolo_lelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36aabf63-627b-443d-842f-42d3455c7094","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_regeszet_iragalmasrendi_korhaz_epitkezes_markolo_lelet","timestamp":"2020. július. 11. 10:29","title":"Egyszerűen kimarkolózták az értékes régészeti leleteket az Irgalmasrendi kórház bővítésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58cb057-d056-409d-84aa-b97b9ee35e1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség azt javasolja, aki tud, kerüljön Szlovénia felé.","shortLead":"A rendőrség azt javasolja, aki tud, kerüljön Szlovénia felé.","id":"20200711_Tobb_orat_kell_varni_a_horvat_hatarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f58cb057-d056-409d-84aa-b97b9ee35e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7517df0-ea5b-4182-b9c4-45c61064648d","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Tobb_orat_kell_varni_a_horvat_hatarnal","timestamp":"2020. július. 11. 10:00","title":"Több órás a sor a magyar-horvát határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]