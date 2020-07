Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f15c411-469c-422b-9fe7-9924bd5a77f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még ebben a hónapban kiírhatják a Lánchíd felújítására a közbeszerzést. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2023-ra újulhat meg a híd.","shortLead":"Még ebben a hónapban kiírhatják a Lánchíd felújítására a közbeszerzést. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2023-ra...","id":"20200717_Lanchid_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f15c411-469c-422b-9fe7-9924bd5a77f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682ec712-ca77-4a26-8cf4-ba0c6c34b34e","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Lanchid_felujitas","timestamp":"2020. július. 17. 14:06","title":"Jövő tavasszal kezdődhet el a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hogy felgyorsítsák a kutatásokat.","shortLead":"Hogy felgyorsítsák a kutatásokat.","id":"20200717_Onkenteseket_kerestek_a_tudomany_neveben_hogy_elkapjak_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e289aad4-d497-439b-a8be-c498f6946bc2","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_Onkenteseket_kerestek_a_tudomany_neveben_hogy_elkapjak_a_koronavirust","timestamp":"2020. július. 17. 12:57","title":"Önkénteseket kerestek a tudomány nevében, hogy elkapják a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vállalást tevő 12 cég között van az Exxon Mobile is, ami eddig semmilyen elköteleződést sem volt hajlandó tenni a klímakatasztrófa elkerülése érdekében.","shortLead":"A vállalást tevő 12 cég között van az Exxon Mobile is, ami eddig semmilyen elköteleződést sem volt hajlandó tenni...","id":"20200716_olajipar_ogci_kozos_vallalasok_klimavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48203e76-97de-4007-9ccf-5e326331084e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_olajipar_ogci_kozos_vallalasok_klimavedelem","timestamp":"2020. július. 16. 20:40","title":"Először tett közös klímavédelmi vállalást egy sor olajipari óriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c20113e-2cbc-4fb9-a29b-898e1e9d2d75","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori legendás gitáros, Radics Béla durván beszólt az Illésnek és az Omegának – mindezt egy ügynöki jelentésből tudhattuk meg.\r

Egy videóból sok minden kiderül róla.","shortLead":"Napok múlva bemutatja a OnePlus régi-új stratégiájának első gyümölcsét, az elérhető árú, de kellően erős specifikációjú...","id":"20200716_oneplus_nord_video_pods","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dff6f07-7a93-4311-846f-0e508bc157d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_oneplus_nord_video_pods","timestamp":"2020. július. 16. 10:03","title":"Hivatalos videón a OnePlus új, olcsóbb androidos telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc73ffd7-5bd8-41e2-8b9d-1811aaf9f181","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A múzeumként működő Palóc ház, mellette a csűr és annak egy melléképülete is a lángok martalékává vált.","shortLead":"A múzeumként működő Palóc ház, mellette a csűr és annak egy melléképülete is a lángok martalékává vált.","id":"20200716_leegett_a_paradi_palochaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc73ffd7-5bd8-41e2-8b9d-1811aaf9f181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448c48fe-8ab5-4e41-89af-02424331de38","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_leegett_a_paradi_palochaz","timestamp":"2020. július. 16. 16:25","title":"250 éves műemlék épület égett le Parádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]