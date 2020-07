Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzati ingatlanok hasznosításáról kérdezett körbe az Átlátszó, de Újpest korábbi, fideszes vezetése nem válaszolt.","shortLead":"Az önkormányzati ingatlanok hasznosításáról kérdezett körbe az Átlátszó, de Újpest korábbi, fideszes vezetése nem...","id":"20200716_A_momentumos_keruletvezetes_megvalaszolta_az_adatkerest_amit_korabban_a_Fidesz_megtagadott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931f43a2-8148-41d4-9229-993486a84a12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_A_momentumos_keruletvezetes_megvalaszolta_az_adatkerest_amit_korabban_a_Fidesz_megtagadott","timestamp":"2020. július. 16. 07:22","title":"A momentumos kerületvezetés megválaszolta az adatkérést, amit korábban a Fidesz megtagadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22ac86c-9e9d-453d-835f-143fc319c1cf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Portugáliából kérték meg Orbán Viktort, hogy egyes megyék, régiók vagy városok beutazás szabályait enyhítsék, egy nappal az előtt, hogy az átírt szabály megjelent a Magyar Közlönyben. De Erdély vagy a Vajdaság is reménykedhet a könnyítésben, ha a járvány számai alapján döntenek - a Nagy-Britanniába kivándorolt vagy a kárpátaljai magyarok már kevésbé.","shortLead":"Portugáliából kérték meg Orbán Viktort, hogy egyes megyék, régiók vagy városok beutazás szabályait enyhítsék...","id":"20200716_beutazasi_szabalyok_regionalis_portugalia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b22ac86c-9e9d-453d-835f-143fc319c1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f40276-7e97-457b-83c4-89ef5aca6149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_beutazasi_szabalyok_regionalis_portugalia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 16. 17:00","title":"Ki járhat jól azzal, hogy átírták a beutazás szabályait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f30c59b-b8f0-480f-bfbc-a62b3d17f424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyárban összesen 250-en dolgoznak.","shortLead":"A gyárban összesen 250-en dolgoznak.","id":"20200717_Negy_dolgozo_lett_koronavirusos_egy_nagykorosi_uzemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f30c59b-b8f0-480f-bfbc-a62b3d17f424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8badfdb-5b7f-45a4-9046-9bd8e4a9c8b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Negy_dolgozo_lett_koronavirusos_egy_nagykorosi_uzemben","timestamp":"2020. július. 17. 15:14","title":"Négy dolgozó lett koronavírusos egy nagykőrösi üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20200717_2048_a_hvg360on","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff3478a-f6a0-40fb-8143-4b950e2605bf","keywords":null,"link":"/360/20200717_2048_a_hvg360on","timestamp":"2020. július. 17. 12:05","title":"2048 a hvg360on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e298d9-3d73-408b-bffb-1df953ba9265","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szövevényes botrány Szlovéniában.","shortLead":"Szövevényes botrány Szlovéniában.","id":"20200717_Korrupcios_botrany_szloven_ceg_magyar_kulugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8e298d9-3d73-408b-bffb-1df953ba9265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d2f50-47e2-4a4c-8185-81f2dde1cf89","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_Korrupcios_botrany_szloven_ceg_magyar_kulugy","timestamp":"2020. július. 17. 13:10","title":"Korrupciós botrányba keveredő szlovén céggel is leszerződött a magyar külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan eljut Andy Vajna egyik nagy álma – a Puskás-film – a forgatásig, már a forgatókönyv finomítása zajlik. Vajna Tímea bejelentette, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a film útját, akár producerként is.","shortLead":"Lassan eljut Andy Vajna egyik nagy álma – a Puskás-film – a forgatásig, már a forgatókönyv finomítása zajlik. Vajna...","id":"20200717_vajna_timea_puskas_ferenc_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15c7ca1-5807-4474-9206-1a7ae150f7d0","keywords":null,"link":"/elet/20200717_vajna_timea_puskas_ferenc_film","timestamp":"2020. július. 17. 16:03","title":"Vajna Tímea lehet a Puskás-film producere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A munka törvénykönyvétől való eltérés érdekében hozott veszélyhelyzeti rendelkezés miatt adtak be panaszt ellenzéki képviselők. Az Alkotmánybíróság szerint, mivel a veszélyhelyzet megszűnt nincs miről tárgyalni.","shortLead":"A munka törvénykönyvétől való eltérés érdekében hozott veszélyhelyzeti rendelkezés miatt adtak be panaszt ellenzéki...","id":"20200717_alkotmanybirosag_veszelyhelyzet_panasz_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5298a75f-c546-4de2-9a8f-18ec5d296e09","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_alkotmanybirosag_veszelyhelyzet_panasz_munka","timestamp":"2020. július. 17. 17:48","title":"Az Ab nem foglalkozik a dolgozók jogainak szűkítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még azt sem tudni pontosan, mikor jön az Apple kiterjeszett-valóság szemüvege, az Apple Glass, de azt már igen, hogy milyen irányba gondolkodik ezzel kapcsolatban a cupertinói cég.","shortLead":"Egyelőre még azt sem tudni pontosan, mikor jön az Apple kiterjeszett-valóság szemüvege, az Apple Glass, de azt már...","id":"20200717_apple_kiterjeszett_valosag_augmented_reaity_apple_glass","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda8c122-fdcc-4aa6-ace3-f2a12229e0c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_apple_kiterjeszett_valosag_augmented_reaity_apple_glass","timestamp":"2020. július. 17. 13:03","title":"Megmutatta az Apple, hogyan lenne igazán értelme a csodaszemüvegének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]