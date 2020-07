Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac0a233f-2e3b-44f9-b9b4-1e105b5104de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Öt hónap kellett, de szakított időt rájuk.","shortLead":"Öt hónap kellett, de szakított időt rájuk.","id":"20200725_Racz_Zsofia_vegul_talalkozott_a_fiatal_tanarokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac0a233f-2e3b-44f9-b9b4-1e105b5104de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833ec3c5-5fa6-4a0a-9937-521910b120ed","keywords":null,"link":"/kultura/20200725_Racz_Zsofia_vegul_talalkozott_a_fiatal_tanarokkal","timestamp":"2020. július. 25. 11:29","title":"Rácz Zsófia végül találkozott a fiatal tanárokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte nyíltan gyűlölték egymást Katalinnal.","shortLead":"Szinte nyíltan gyűlölték egymást Katalinnal.","id":"20200725_Szinte_nyiltan_gyulolte_egymast_Meghan_es_Katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d9bf7d-b3f9-4e81-bbb6-7376858fca3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Szinte_nyiltan_gyulolte_egymast_Meghan_es_Katalin","timestamp":"2020. július. 25. 12:45","title":"Viperafészek volt Harry és Meghan számára a királyi család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d60ad1a-fd04-46d7-bfd6-1c2bca55570d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Dunántúlra narancssárga, míg további nyolc megyére citromsárga figyelmeztetést adott ki az OMSZ péntekre.","shortLead":"A Dunántúlra narancssárga, míg további nyolc megyére citromsárga figyelmeztetést adott ki az OMSZ péntekre.","id":"20200724_felhoszakadas_masodfoku_figyelmeztetes_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d60ad1a-fd04-46d7-bfd6-1c2bca55570d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d306d5-41fc-480f-8add-3ce992844222","keywords":null,"link":"/elet/20200724_felhoszakadas_masodfoku_figyelmeztetes_vihar","timestamp":"2020. július. 24. 16:19","title":"Felhőszakadás miatt a fél országra kiadták a másodfokú figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c939f4-0371-4c9b-b3b1-19a386e86e6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány nyugat-dunántúli megye kivételével az egész országban van esély zivatarokra.","shortLead":"Néhány nyugat-dunántúli megye kivételével az egész országban van esély zivatarokra.","id":"20200726_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4c939f4-0371-4c9b-b3b1-19a386e86e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07a08ee-b275-4389-b426-941d2b27309a","keywords":null,"link":"/elet/20200726_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2020. július. 26. 08:20","title":"Újabb viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b82447-de08-4dab-8d51-6afead4a4321","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egyszerűen nem értem, hogy nem látják a döntéshozók, milyen értékalapú képzés zajlik a Színművészeti Egyetemen - mondja Molnár Piroska Kossuth-díjas színművész a HVG-nek adott portréinterjújában. A Nemzet Színésze arról is beszél, hogy életfilozófiája lett a túlélés.","shortLead":"Egyszerűen nem értem, hogy nem látják a döntéshozók, milyen értékalapú képzés zajlik a Színművészeti Egyetemen - mondja...","id":"202030_molnar_piroska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7b82447-de08-4dab-8d51-6afead4a4321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1801969-e0d8-48aa-aa75-abca562ac743","keywords":null,"link":"/360/202030_molnar_piroska","timestamp":"2020. július. 26. 13:00","title":"Molnár Piroska: \"Régen még volt súlya a művészek szavának\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A független magyar sajtó bedöntése alatt is nagy erőkkel dolgozik az Orbán-kormány külföldi propagandagépezete. Brit lapok szerint ezeknek a Habony Árpádhoz és a Fideszhez köthető angol nyelvű internetes oldalaknak is az illiberális filozófia terjesztése a célja. ","shortLead":"A független magyar sajtó bedöntése alatt is nagy erőkkel dolgozik az Orbán-kormány külföldi propagandagépezete. Brit...","id":"20200726_Daily_Telegraph_Az_Orbankormany_kulfoldi_propagandagepezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff36a5-80e9-43cf-8e98-cfea7c7c7c3c","keywords":null,"link":"/360/20200726_Daily_Telegraph_Az_Orbankormany_kulfoldi_propagandagepezete","timestamp":"2020. július. 26. 09:10","title":"Miközben az Indexnek kampó, külföldön tovább nyomul a kormánypropaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d558d962-f32d-47e5-8b5b-98949896b2db","c_author":"Szikora katalin","category":"elet","description":"Újranyitás a járvány miatti leállás után, új séf a konyhán, és évforduló a budai családbarát étteremben – van okuk örömre, kis ünneplésre a Kék Madár Alapítvány munkatársainak és vendégeiknek.



","shortLead":"Újranyitás a járvány miatti leállás után, új séf a konyhán, és évforduló a budai családbarát étteremben – van okuk...","id":"20200725_Kek_Madar_a_Hegyvideken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d558d962-f32d-47e5-8b5b-98949896b2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0647d2c-2c63-45f3-9a51-602a1e8acfed","keywords":null,"link":"/elet/20200725_Kek_Madar_a_Hegyvideken","timestamp":"2020. július. 25. 13:53","title":"Ahol a munkahely az önértékelés színtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Délután emiatt korlátozások lesznek a Városliget környékén.","shortLead":"Délután emiatt korlátozások lesznek a Városliget környékén.","id":"20200725_Ma_lesz_a_jarvany_utani_elso_futoverseny_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a35cfe1-0e7e-40da-9504-66a88866f172","keywords":null,"link":"/elet/20200725_Ma_lesz_a_jarvany_utani_elso_futoverseny_Budapesten","timestamp":"2020. július. 25. 08:19","title":"Ma lesz a járvány utáni első futóverseny Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]