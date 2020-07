Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2d22386-a36e-4fb0-bc52-5f19b083d3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel az Egyesült Államokban sokkal rosszabbra fordult a koronavírus-járvány, a Google úgy döntött, hogy jövő júliusig otthonról végezhetik a munkájukat a dolgozók.","shortLead":"Mivel az Egyesült Államokban sokkal rosszabbra fordult a koronavírus-járvány, a Google úgy döntött, hogy jövő júliusig...","id":"20200727_google_home_office_tavmunka_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2d22386-a36e-4fb0-bc52-5f19b083d3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271a451e-c05a-4ab4-8737-563927b2fd26","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_google_home_office_tavmunka_koronavirus","timestamp":"2020. július. 27. 17:12","title":"Döntött a Google: plusz fél évig otthon maradhatnak a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7a39a7-f337-4a2c-b985-70596816f3d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott információk szerint az Apple tartja magát a hagyományokhoz, már ami az iPhone-ok bemutatóját illeti. Az igazán izgalmas dolgok viszont csak ez után jöhetnek.","shortLead":"Kiszivárgott információk szerint az Apple tartja magát a hagyományokhoz, már ami az iPhone-ok bemutatóját illeti...","id":"20200727_apple_iphone_12_apple_watch_6_apple_glass","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7a39a7-f337-4a2c-b985-70596816f3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a7da9b-2ecc-4b3e-bfd9-6eaeb8490575","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_apple_iphone_12_apple_watch_6_apple_glass","timestamp":"2020. július. 27. 14:26","title":"Megvan, mikor mutathatják be az iPhone 12-t, de nem ez lehet a legnagyobb dobás az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3e579d-f7c0-47c0-ae6e-2cf77fec545d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Soha nem adtam ki üzleti titkot” – mondta az RTL Klubnak az Index kirúgott főszerkesztője.","shortLead":"„Soha nem adtam ki üzleti titkot” – mondta az RTL Klubnak az Index kirúgott főszerkesztője.","id":"20200727_Dull_En_nem_a_hoher_vagyok_hanem_az_aldozat_akit_lefejeztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca3e579d-f7c0-47c0-ae6e-2cf77fec545d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920cd4fe-c94b-4dd1-abe8-2466f774b969","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Dull_En_nem_a_hoher_vagyok_hanem_az_aldozat_akit_lefejeztek","timestamp":"2020. július. 27. 18:57","title":"Dull: Én nem a hóhér vagyok, hanem az áldozat, akit lefejeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b71eff5-369e-4f60-ae93-d3aa0d41a944","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas erő ezúttal kizárólag az első kerekekre érkezik meg. ","shortLead":"A hatalmas erő ezúttal kizárólag az első kerekekre érkezik meg. ","id":"20200727_kicsi_a_bors_de_nagyon_eros_350_loeros_lett_az_uj_mini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b71eff5-369e-4f60-ae93-d3aa0d41a944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8554a0b0-3fbb-4ed3-b3aa-cb26bfd661ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_kicsi_a_bors_de_nagyon_eros_350_loeros_lett_az_uj_mini","timestamp":"2020. július. 27. 11:31","title":"Kicsi a bors, de nagyon erős: 350 lovas az új Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hongkongi demokrácia mellett állt ki titkos üzenetében az alkotó.","shortLead":"A hongkongi demokrácia mellett állt ki titkos üzenetében az alkotó.","id":"20200727_ice_wilson_lam_zene_morzekod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8926243a-cc4c-4510-9dbe-53a3548ba954","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_ice_wilson_lam_zene_morzekod","timestamp":"2020. július. 27. 15:07","title":"Titkos morzekóddal üzent a kínaiaknak egy játék zeneszerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megérzik, hogy nem kapnak sok támogatást a lelátóról.","shortLead":"Megérzik, hogy nem kapnak sok támogatást a lelátóról.","id":"20200727_felcsut_puskas_akademia_pancho_arena_hornyak_zsolt_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ea27cd-ad4b-4093-8032-db76a9a53993","keywords":null,"link":"/sport/20200727_felcsut_puskas_akademia_pancho_arena_hornyak_zsolt_foci","timestamp":"2020. július. 27. 17:55","title":"A felcsúti foci vezetői belátták: hiába próbálkoznak, üres marad a stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban szigorúan ellenőrzik a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések betartását. A szabályok megszegői 400 és 1000 euró közötti bírságra számíthatnak.\r

\r

","shortLead":"Olaszországban szigorúan ellenőrzik a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések betartását. A szabályok...","id":"20200726_Akar_1000_eurora_is_buntethetnek_a_koronaviruskorlatozasok_megszegese_miatt_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8105fd9-55bb-45cb-a033-b68d12108e62","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Akar_1000_eurora_is_buntethetnek_a_koronaviruskorlatozasok_megszegese_miatt_Olaszorszagban","timestamp":"2020. július. 26. 18:55","title":"Akár 1000 euróra is büntethetik Olaszországban, ha nem visel szájmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d80f3a3-7e96-4512-be9f-87be1eff20f2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedelem szárnyalt, a vendéglátás viszont a földbe állt az elmúlt hónapokban. Hogyan érintette a válság a legnagyobb üdítőgyártót? Miért pont most nyitottak egy új piac felé? Békefi Lászlót, a Coca-Cola HBC Magyarország ügyvezető igazgatóját kérdeztük.","shortLead":"A kiskereskedelem szárnyalt, a vendéglátás viszont a földbe állt az elmúlt hónapokban. Hogyan érintette a válság...","id":"20200726_Hosszu_folyamat_lesz_a_vendeglatas_felepulese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d80f3a3-7e96-4512-be9f-87be1eff20f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277802ae-c9f6-4009-abd7-61e2b2053fdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_Hosszu_folyamat_lesz_a_vendeglatas_felepulese","timestamp":"2020. július. 26. 16:00","title":"Ásványvizet igen, teát, gyümölcslevet nem vettünk a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]