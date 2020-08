Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69b5e86f-0464-4428-ab28-1edc633d9fe9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rupert Murdoch fia távozott a Fox televíziót is tulajdonló médiavállalat igazgatóságából.","shortLead":"Rupert Murdoch fia távozott a Fox televíziót is tulajdonló médiavállalat igazgatóságából.","id":"20200801_A_szerkesztosegi_iranyvonalbol_lett_konfliktus_az_egyik_legnagyobb_mediabirodalom_igazgatosagaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69b5e86f-0464-4428-ab28-1edc633d9fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43117eae-c339-47cd-80ca-5caaf3423f09","keywords":null,"link":"/kultura/20200801_A_szerkesztosegi_iranyvonalbol_lett_konfliktus_az_egyik_legnagyobb_mediabirodalom_igazgatosagaban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:22","title":"A „szerkesztőségi irányvonalból” lett konfliktus az egyik legnagyobb médiabirodalom igazgatóságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint közel 60 millió forintba került a mezőkövesdi eset teljes kivizsgálása.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint közel 60 millió forintba került a mezőkövesdi eset teljes kivizsgálása.","id":"20200731_Muller_Cecilia_Sikerult_megallitani_a_jarvanyt_Mezokovesden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec451bb-be72-4181-b2cb-97d0b73e9507","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Muller_Cecilia_Sikerult_megallitani_a_jarvanyt_Mezokovesden","timestamp":"2020. július. 31. 18:13","title":"Müller Cecília: Sikerült megállítani a járványt Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hatalmas büntetést és pert kockáztatnak, októberig be kell tiltaniuk ezt a módszert, ami védett madarakra is rendkívül veszélyes.","shortLead":"Hatalmas büntetést és pert kockáztatnak, októberig be kell tiltaniuk ezt a módszert, ami védett madarakra is rendkívül...","id":"20200731_Az_Europai_Bizottsag_utoljara_figyelmeztette_Franciaorszagot_hogy_vessenek_veget_a_ragasztos_madarfogasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f0c538-0c63-45cd-badf-bfdb4b7fea03","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Az_Europai_Bizottsag_utoljara_figyelmeztette_Franciaorszagot_hogy_vessenek_veget_a_ragasztos_madarfogasnak","timestamp":"2020. július. 31. 10:47","title":"Ragasztóval fogják a madarakat Franciaországban, óriási büntetéssel fenyeget az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03e58b0-9686-490e-b319-e4da3956073a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A könnyű aknavető gránát egy bontás alatt álló épület padlásán hevert.","shortLead":"A könnyű aknavető gránát egy bontás alatt álló épület padlásán hevert.","id":"20200731_nemet_granat_fejer_megye_padlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a03e58b0-9686-490e-b319-e4da3956073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380e35dc-c4a8-4e40-834e-27e74fb41201","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_nemet_granat_fejer_megye_padlas","timestamp":"2020. július. 31. 10:35","title":"Ritka német fegyverre bukkantak Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7782279a-c065-46db-a482-5e4a9efc22f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár húszezer forintos csekk és három bírságpont is járhat érte. ","shortLead":"Akár húszezer forintos csekk és három bírságpont is járhat érte. ","id":"20200801_A_vezetes_kozbeni_mobilozast_figyelik_most_jobban_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7782279a-c065-46db-a482-5e4a9efc22f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c864c5-cd24-4b60-accf-c8d017b23d46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200801_A_vezetes_kozbeni_mobilozast_figyelik_most_jobban_a_rendorok","timestamp":"2020. augusztus. 01. 07:43","title":"A vezetés közbeni mobilozást figyelik most jobban a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1a3bdf-d0a7-4e14-b3e1-622ad892c7bd","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200730_Marabu_FekNyuz_Garasoskodok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb1a3bdf-d0a7-4e14-b3e1-622ad892c7bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba63fe80-37e4-4813-8579-46de46dd88c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Marabu_FekNyuz_Garasoskodok","timestamp":"2020. július. 30. 11:20","title":"Marabu FékNyúz: Garasoskodók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először fordult elő a történelemben, hogy a Huawei több mobilt adott el egy negyedév alatt, mint a Samsung. A piackutató Canalys szerint azonban ez a győzelem csak átmeneti lesz, ami egyértelműen a koronavírus-járvány számlájára írható.","shortLead":"Először fordult elő a történelemben, hogy a Huawei több mobilt adott el egy negyedév alatt, mint a Samsung...","id":"20200730_samsung_huawei_piaci_reszesedes_2020q2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8233b424-5aa0-4d05-8266-058cd6cd600f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_samsung_huawei_piaci_reszesedes_2020q2","timestamp":"2020. július. 30. 20:03","title":"Élre tört a Huawei, már nem a Samsung a világ legnagyobb mobilgyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo korábban azt állította a nemrég bemutatott technológiájáról, hogy 800 töltési ciklus kell ahhoz, hogy az akkumulátor kapacitása 20 százalékkal csökkenjen. Egy friss mérés azonban ennél sokkal rosszabb eredményre jutott.","shortLead":"Az Oppo korábban azt állította a nemrég bemutatott technológiájáról, hogy 800 töltési ciklus kell ahhoz...","id":"20200730_oppo_125w_gyorstoltes_gyorstolto_akkumulator_kapacitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f835ab-3ef9-4348-9a6b-d2846a2b58df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_oppo_125w_gyorstoltes_gyorstolto_akkumulator_kapacitasa","timestamp":"2020. július. 30. 18:03","title":"Kipróbálták az Oppo 125W-os gyorstöltőjét, és nagy csalódás volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]