[{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A vállalkozó ugyan újra beadta az egykor Madocsára tervezett kavicsbánya területére a kutatás jóváhagyására a kérelmet, de állítása szerint továbbra sem akar ott bányát nyitni.","shortLead":"A vállalkozó ugyan újra beadta az egykor Madocsára tervezett kavicsbánya területére a kutatás jóváhagyására a kérelmet...","id":"20200804_Meglepo_fordulat_a_Paks_melle_tervezett_kavicsbanya_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8b1a00-3ca1-46b1-9939-b005c06543a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_Meglepo_fordulat_a_Paks_melle_tervezett_kavicsbanya_ugyeben","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:45","title":"Meglepő fordulat a Paks mellé tervezett kavicsbánya ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bed0d4-644c-49e4-8989-98d6965f25ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy óvónővel és két tanítónővel kötött szerződést a Miniszterelnökség gyerekfelügyeletre. Ez a Népszava szerint összesen 4,4 millió forintba került.","shortLead":"Négy óvónővel és két tanítónővel kötött szerződést a Miniszterelnökség gyerekfelügyeletre. Ez a Népszava szerint...","id":"20200805_miniszterelnokseg_gyermekfelugyelet_ovono","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45bed0d4-644c-49e4-8989-98d6965f25ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ad8e14-0464-43ae-886b-982da062b094","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_miniszterelnokseg_gyermekfelugyelet_ovono","timestamp":"2020. augusztus. 05. 08:51","title":"A Miniszterelnökség a karantén alatt 4,4 millió forintért szervezett gyerekfelügyeletet a dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"I. János Károly volt spanyol király ponyvaregénybe illő menekülése mögött nagyon súlyos korrupciós ügy bújik meg. Európa egykor legnépszerűbb uralkodójának botránysorozata nyolc éve kezdődött, ügyei azonban jóval korábban.","shortLead":"I. János Károly volt spanyol király ponyvaregénybe illő menekülése mögött nagyon súlyos korrupciós ügy bújik meg...","id":"20200804_janos_karoly_szamuzetes_korrupcio_spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a38f3d-253b-42de-b2d2-0d39c1b6c6f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_janos_karoly_szamuzetes_korrupcio_spanyolorszag","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:30","title":"A király, akinek egy szerető, egy elefánt és egy vasút okozta a vesztét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913bad15-8da2-452d-be22-f4d3082d96d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenötödik epizódjánál tart a rendőrség civil autóból felvett videósorozata.","shortLead":"Tizenötödik epizódjánál tart a rendőrség civil autóból felvett videósorozata.","id":"20200805_szabalytalan_elozeseket_gyujtotte_most_ossze_videojaban_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=913bad15-8da2-452d-be22-f4d3082d96d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46efe40c-eb72-4dd3-b281-1fed0fd9ec5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_szabalytalan_elozeseket_gyujtotte_most_ossze_videojaban_a_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:25","title":"A rendőrség most a szabálytalan előzésekből nyújt át egy csokorra valót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afd40a0-31c2-449a-8794-7dbc4031934e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olaszországban egy hegyi úton bukott, és szorult be egy kocsi alá egy motorkerékpáros.","shortLead":"Olaszországban egy hegyi úton bukott, és szorult be egy kocsi alá egy motorkerékpáros.","id":"20200803_Video_Auto_ala_csuszott_egy_motoros_de_meg_olcson_meguszta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9afd40a0-31c2-449a-8794-7dbc4031934e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ea7a78-cf90-4c48-80ae-2a9556aa4c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_Video_Auto_ala_csuszott_egy_motoros_de_meg_olcson_meguszta","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:12","title":"Videó: Ijesztő, ahogyan autó alá csúszik a motoros, de viszonylag olcsón megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zavarta a csalót, hogy négy hónapot fegyházban tölt, egy becsempészett mobilon hívogatta az áldozatait, és tucatjával verte át őket.","shortLead":"Nem zavarta a csalót, hogy négy hónapot fegyházban tölt, egy becsempészett mobilon hívogatta az áldozatait, és...","id":"20200805_fegyhaz_csalas_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09266640-59d2-4235-859d-08fa7672080d","keywords":null,"link":"/elet/20200805_fegyhaz_csalas_telefon","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:57","title":"A fegyházból is arcátlan csalássorozatot hajtott végre egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c655fb-9bc7-4bfe-8102-eb20aac00023","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"17 milliárd forintot tett félre az Erste kockázati költségként az első félévben, így majdnem nullára csökkent a bank eredménye. De úgy számolnak: már javul a helyzet, és az év hátralévő részében nem lesznek már jelentős kockázati költségek.","shortLead":"17 milliárd forintot tett félre az Erste kockázati költségként az első félévben, így majdnem nullára csökkent a bank...","id":"20200805_Erste_Jelasity_jarvany_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75c655fb-9bc7-4bfe-8102-eb20aac00023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f20305-2824-453f-bb6a-24f941e2a2c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Erste_Jelasity_jarvany_valsag","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:46","title":"Erste-vezér: \"Kaptunk egy gólt, de meg fogjuk nyerni a meccset\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"\"Örök életünkben szégyellhetjük magunkat, hogy ilyenbe belekergettek minket\" – foglalta össze véleményét egy megkérdezett MTA-professzor, miután a Maróth Miklós által vezetett Eötvös Loránd Kutatási Hálózat a szakmai szempontokkal szembe rohanva egy napot adott arra a kutatóhelyeknek, hogy egy-egy mondatban összefoglalják a 2020-as kutatási terveiket. Az ELKH szerint nincs itt semmi látnivaló, hiszen több pénzt osztanak szét.","shortLead":"\"Örök életünkben szégyellhetjük magunkat, hogy ilyenbe belekergettek minket\" – foglalta össze véleményét...","id":"20200804_mta_elkh_kutatas_maroth_miklos_varadi_andras_tudomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aa6120-a93d-427d-ab89-424d37674183","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_mta_elkh_kutatas_maroth_miklos_varadi_andras_tudomany","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:16","title":"Kiakadt az MTA-doktora: Szégyelljük magunkat valamennyien, hogy ilyen nemtelen dologban kell részt vennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]