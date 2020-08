Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79cd201a-f64c-4a51-91dc-ebc656cda464","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A terv egyik része a köztereken üzemelő világítóeszközökre vonatkozik. Ezeket naplemente és napfelkelte között lejjebb kapcsolnák.","shortLead":"A terv egyik része a köztereken üzemelő világítóeszközökre vonatkozik. Ezeket naplemente és napfelkelte között lejjebb...","id":"20200806_rovarok_fenyszennyezes_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79cd201a-f64c-4a51-91dc-ebc656cda464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb8460b-233c-48fd-877a-909d2c1c1bc7","keywords":null,"link":"/elet/20200806_rovarok_fenyszennyezes_nemetorszag","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:43","title":"Csökkentenék a fényszennyezést Németországban, hogy védjék a rovarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86fbaa0-0dfa-40b0-8ad2-9b765e10443f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ezekkel az építményekkel megpróbálják a természetes élőhelyüket visszahozni a városi környezetbe. ","shortLead":"Ezekkel az építményekkel megpróbálják a természetes élőhelyüket visszahozni a városi környezetbe. ","id":"20200805_Harom_uj_rovarhotelt_helyezett_ki_Budapesten_az_FKF","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86fbaa0-0dfa-40b0-8ad2-9b765e10443f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292aca99-0332-4734-a78c-816243896aab","keywords":null,"link":"/zhvg/20200805_Harom_uj_rovarhotelt_helyezett_ki_Budapesten_az_FKF","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:16","title":"Három új rovarhotelt helyezett ki Budapesten a Főkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00a49aa-98eb-419f-a484-cbbfd3ba1011","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4-es kupé BMW legsportosabb változata 4 másodpercnél kevesebb idő alatt lő majd ki 0-ról 100-ra. ","shortLead":"A 4-es kupé BMW legsportosabb változata 4 másodpercnél kevesebb idő alatt lő majd ki 0-ról 100-ra. ","id":"20200807_ilyen_lesz_a_hamarosan_erkezo_bmw_m4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00a49aa-98eb-419f-a484-cbbfd3ba1011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3fc77a4-f1d8-412c-b73e-d33cb67ec7f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_ilyen_lesz_a_hamarosan_erkezo_bmw_m4","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:21","title":"Ilyen lesz a hamarosan érkező BMW M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1a173f-df1c-45f6-ae65-52cf49458c0d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Ecequity Zrt. Halkó Gabrielláé, aki a NER nagyágyúinak több cégében is fontos szerepet visz.","shortLead":"Az Ecequity Zrt. Halkó Gabrielláé, aki a NER nagyágyúinak több cégében is fontos szerepet visz.","id":"202032_ecequity_habonykozeli_cegalapitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b1a173f-df1c-45f6-ae65-52cf49458c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f69ca8-2845-49dc-ad6a-9d17a1bf6c8f","keywords":null,"link":"/360/202032_ecequity_habonykozeli_cegalapitas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:00","title":"Újabb vagyonkezelő született Habony-közelben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Márki-Zay korrupciós ügyek leleplezését várta, a helyi Fidesz szerint ez \"spiclitörvény\".","shortLead":"Márki-Zay korrupciós ügyek leleplezését várta, a helyi Fidesz szerint ez \"spiclitörvény\".","id":"20200807_Visszavontak_a_vasarhelyi_informatorrendeletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba0459a-2cd6-467b-b019-f9bad3db879a","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Visszavontak_a_vasarhelyi_informatorrendeletet","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:06","title":"Márki-Zay Péter távollétében visszavonták a vásárhelyi informátor-rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdd8eee-b30b-4ea3-ac7a-2392b24f0c83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentőalakulatok továbbra is túlélők után kutatnak a libanoni fővárosban.","shortLead":"A mentőalakulatok továbbra is túlélők után kutatnak a libanoni fővárosban.","id":"20200806_bejrut_robbanas_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cdd8eee-b30b-4ea3-ac7a-2392b24f0c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897b81f7-eb7b-4ee6-b14e-df63846da74a","keywords":null,"link":"/elet/20200806_bejrut_robbanas_kislany","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:31","title":"24 órával a robbanás után élve húztak ki egy kislányt a romok alól Bejrútban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3d6ac8-2441-41e1-850f-2e343f886ca4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dan Friedkin sajtóértesülések szerint 450 millió euróért szerezte meg az olasz klubot.","shortLead":"Dan Friedkin sajtóértesülések szerint 450 millió euróért szerezte meg az olasz klubot.","id":"20200806_as_roma_serie_a_foci_dan_friedkin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b3d6ac8-2441-41e1-850f-2e343f886ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563f091c-cc7f-43a3-add3-01a6c7b3a36f","keywords":null,"link":"/sport/20200806_as_roma_serie_a_foci_dan_friedkin","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:40","title":"Amerikai milliárdos vette meg az AS Romát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78d8ea1-c83f-4a38-8439-bd8bab34e9ff","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"A DK EP-képviselője, Rónai Sándor nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin a DK interpretációja szerint Balogh Csaba, Göd polgármestere Momentum–Fidesz-koalícióra tett javaslatot, amikor arról beszélt, hogy le akarja váltani az alpolgármestereit és egy fideszes alpolgármestert is javasolt helyettük. A Momentum erre előállt egy saját felvétellel, azt állítva, a DK felvételét manipulálták. Rónai szerint lehet, hogy megvágták az ismeretlen forrásból kapott felvételüket, de ez még nem hírhamisítás.","shortLead":"A DK EP-képviselője, Rónai Sándor nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin a DK interpretációja szerint Balogh...","id":"20200805_Ronai_Sandor_dk_momentum_god_balogh_csaba_hangfelvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78d8ea1-c83f-4a38-8439-bd8bab34e9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4e2cbb-3b49-4d32-9995-a4321573adfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Ronai_Sandor_dk_momentum_god_balogh_csaba_hangfelvetel","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:33","title":"Rónai Sándor: Nem az a lényeg, manipulálták-e a gödi felvételt, hanem az, amit hallunk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]