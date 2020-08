Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b48fb60e-ccbd-4945-bdfb-23d7fa698148","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt hónapok tüntetéshullámai több olyan történelmi alak szobrát is elsöpörték, akinek nem is volt köze a rabszolgasághoz. Kovács András Péter ezért ad néhány tippet a címben feltett kérdésre. ","shortLead":"Az elmúlt hónapok tüntetéshullámai több olyan történelmi alak szobrát is elsöpörték, akinek nem is volt köze...","id":"20200805_Duma_Aktual_Szobordontesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b48fb60e-ccbd-4945-bdfb-23d7fa698148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814f24a4-74f3-416e-991c-931540e321e8","keywords":null,"link":"/360/20200805_Duma_Aktual_Szobordontesek","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:00","title":"Duma Aktuál: Hogyan tiltakozzunk szobordöntések helyett? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22ac86c-9e9d-453d-835f-143fc319c1cf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A határozat, amely a Hivatalos Értesítőben jelent meg, péntektől hatályos. E szerint Spanyolországban a koronavírus-fertőzöttség és a kockázat már nem alacsony.","shortLead":"A határozat, amely a Hivatalos Értesítőben jelent meg, péntektől hatályos. E szerint Spanyolországban...","id":"20200805_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_fertozes_besorolas_sarga_kategoria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b22ac86c-9e9d-453d-835f-143fc319c1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67095965-95bb-442f-a720-71770649bfdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_fertozes_besorolas_sarga_kategoria","timestamp":"2020. augusztus. 05. 21:39","title":"Döntött a tiszti főorvos: sárga kategóriába kerül Spanyolország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36a79e9-d1bd-4599-84cc-7699b6625088","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Perlusz László nem érti, \"miért kell extra terhekkel büntetni azokat a korrekt módon tevékenykedő kisvállalkozókat, amelyeknek van néhány nagyobb megrendelőjük\".","shortLead":"Perlusz László nem érti, \"miért kell extra terhekkel büntetni azokat a korrekt módon tevékenykedő kisvállalkozókat...","id":"20200807_kata_szigoritas_kisadozo_adozas_vosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c36a79e9-d1bd-4599-84cc-7699b6625088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b92fd5b-d55a-4c6d-9d88-c33287a3a1e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_kata_szigoritas_kisadozo_adozas_vosz","timestamp":"2020. augusztus. 07. 06:03","title":"VOSZ: A kata szigorítása erősíti a válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1284d144-a2cc-44e6-b6a1-972ba4acc968","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Temesvári Orsi írását közöljük.



","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200806_Amikor_egy_korhazban_ebredsz_es_az_orvos_azt_mondja_soha_tobbe_nem_fogsz_jarni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1284d144-a2cc-44e6-b6a1-972ba4acc968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b477706-210b-4f5f-affd-6f14509d44e0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200806_Amikor_egy_korhazban_ebredsz_es_az_orvos_azt_mondja_soha_tobbe_nem_fogsz_jarni","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:30","title":"Amikor egy kórházban ébredsz, és az orvos azt mondja, soha többé nem fogsz járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79cd201a-f64c-4a51-91dc-ebc656cda464","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A terv egyik része a köztereken üzemelő világítóeszközökre vonatkozik. Ezeket naplemente és napfelkelte között lejjebb kapcsolnák.","shortLead":"A terv egyik része a köztereken üzemelő világítóeszközökre vonatkozik. Ezeket naplemente és napfelkelte között lejjebb...","id":"20200806_rovarok_fenyszennyezes_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79cd201a-f64c-4a51-91dc-ebc656cda464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb8460b-233c-48fd-877a-909d2c1c1bc7","keywords":null,"link":"/elet/20200806_rovarok_fenyszennyezes_nemetorszag","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:43","title":"Csökkentenék a fényszennyezést Németországban, hogy védjék a rovarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az is az elmúlt három hónap legjobb teljesítményét jelenti, hogy csak 12,2 százalékos volt az ipari termelés zuhanása.","shortLead":"Már az is az elmúlt három hónap legjobb teljesítményét jelenti, hogy csak 12,2 százalékos volt az ipari termelés...","id":"20200806_ipar_ksh_termeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c63c9d7-2d1d-49c7-a600-c1428eb61a3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_ipar_ksh_termeles","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:00","title":"12 százalékkal esett vissza a magyar ipar júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt. A hvg360 reggeli...","id":"20200807_Radar360_Milliok_Demeter_zenesztarsanak_keves_penz_a_tanaroknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7cfcff7-a598-48cc-ae67-f162aa8bdf07","keywords":null,"link":"/360/20200807_Radar360_Milliok_Demeter_zenesztarsanak_keves_penz_a_tanaroknak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:57","title":"Radar360: Milliók Demeter zenésztársának, kevés pénz a tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4fa412-c4df-4ca0-83ad-6a7c36ce9dfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Fabio Jakobsent honfitársa ütötte ki a pályáról.","shortLead":"Fabio Jakobsent honfitársa ütötte ki a pályáról.","id":"20200805_kerekpar_bukas_mesterseges_koma_fabio_jakobsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc4fa412-c4df-4ca0-83ad-6a7c36ce9dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a45ba3-deb5-4642-a30c-c51c45c3be11","keywords":null,"link":"/sport/20200805_kerekpar_bukas_mesterseges_koma_fabio_jakobsen","timestamp":"2020. augusztus. 05. 22:39","title":"Borzalmas bukás után mesterséges kómában van a kerékpáros holland bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]