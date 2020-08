Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e65bddf2-97e5-4c9c-b561-06ab76045e33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben senki nem sérült meg.","shortLead":"A balesetben senki nem sérült meg.","id":"20200817_bkv_busz_metropotlo_kobanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e65bddf2-97e5-4c9c-b561-06ab76045e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dc6d6b-4418-488d-800a-c2ffc2f95343","keywords":null,"link":"/cegauto/20200817_bkv_busz_metropotlo_kobanya","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:07","title":"Rosszul lett az egyik metrópótló sofőrje, összeütközött egy másik busszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Csak nem tudni, miként.","shortLead":"Csak nem tudni, miként.","id":"20200816_Szijjarto_Peter_megnyilvanult_Belarusz_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d56f7d-0fee-4a62-a4b1-72d780a8eee6","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Szijjarto_Peter_megnyilvanult_Belarusz_ugyeben","timestamp":"2020. augusztus. 16. 20:57","title":"Szijjártó Péter megnyilvánult Belarusz ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 220 ezer új esetet regisztráltak az utóbbi 24 órában.

","shortLead":"Közel 220 ezer új esetet regisztráltak az utóbbi 24 órában.

","id":"20200817_Kozelit_a_22_milliohoz_a_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baf5715-f4d5-4698-859e-b506718c9b19","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Kozelit_a_22_milliohoz_a_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:21","title":"Közelít a 22 millióhoz a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf69aba-858b-4786-be71-7e495407fc82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építmény eredetileg Habsburg Frigyes uradalmait mutatta be, 2021-ben pedig a gímszarvas életciklusát fogja.","shortLead":"Az építmény eredetileg Habsburg Frigyes uradalmait mutatta be, 2021-ben pedig a gímszarvas életciklusát fogja.","id":"20200817_225_millios_pavilon_vadaszati_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bf69aba-858b-4786-be71-7e495407fc82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2fbc919-7413-43c6-9757-427a81ab7f14","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_225_millios_pavilon_vadaszati_kiallitas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 18:37","title":"Negyedmilliárdból újítottak fel egy 126 éves pavilont a vadászati kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc érdekeltsége útbontáson és vízitelep-fejlesztésen is dolgozhat.","shortLead":"Mészáros Lőrinc érdekeltsége útbontáson és vízitelep-fejlesztésen is dolgozhat.","id":"20200817_meszaros_lorinc_tender_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733c94a7-db68-4593-b0a9-cd67497ecc3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_meszaros_lorinc_tender_kozbeszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:50","title":"11 milliárd forintnyi közbeszerzést nyertek el Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke Facebookon kéri a jövendőbeli szerepével kapcsolatos találgatások befejezését.","shortLead":"A DK elnöke Facebookon kéri a jövendőbeli szerepével kapcsolatos találgatások befejezését.","id":"20200818_gyurcsany_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c212a933-06e5-4ded-a248-577ca9b99630","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_gyurcsany_miniszterelnok","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:05","title":"Gyurcsány: Nem leszek 2022-ben miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7ca245-0b3e-4540-b339-8a1a6d519acf","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A sportcipők még nagyon távol vannak attól, hogy „zöldek” legyenek, és a márkáknak is fontosabb, hogy a vásárlást ösztönözzék, mint azt, hogy a fenntarthatóságot. De hogyan lenne ezen változtatni? Buza Dániellel, a Rapcity alapítójával beszélgettünk.","shortLead":"A sportcipők még nagyon távol vannak attól, hogy „zöldek” legyenek, és a márkáknak is fontosabb, hogy a vásárlást...","id":"20200816_buzadaniel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e7ca245-0b3e-4540-b339-8a1a6d519acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426637b9-fc3b-4724-84b2-8950f19a055d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200816_buzadaniel","timestamp":"2020. augusztus. 16. 20:00","title":"Egy sportcipőt a sztori ad el, nem az, hogy mennyire fenntartható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d93b941-da66-4acb-ad3d-6ba079f94f24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mikor dönthet az új-zélandi Legfelsőbb Bíróság Kim Dotcom kiadatásáról, de a Megaupload atyja szerint az öt bíróból három biztosan a kiadatás mellett fog voksolni.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mikor dönthet az új-zélandi Legfelsőbb Bíróság Kim Dotcom kiadatásáról, de a Megaupload atyja...","id":"20200817_kim_dotcom_megaupload_birosag_kiadatas_uj_zeland_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d93b941-da66-4acb-ad3d-6ba079f94f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2105fba2-f3a6-49cc-9553-3b30a5898be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_kim_dotcom_megaupload_birosag_kiadatas_uj_zeland_egyesult_allamok","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:03","title":"Az internet fenegyereke szerint politikai döntés születik, ha kiadják őt Amerikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]