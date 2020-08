Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f20bef61-fed0-4983-9e3a-36ef5ae006e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia miniszterelnök az esetszámok meredek növekedésével indokolta a döntést.","shortLead":"A francia miniszterelnök az esetszámok meredek növekedésével indokolta a döntést.","id":"20200827_Egesz_Parizsban_kotelezo_lesz_a_kozteri_maszkviseles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f20bef61-fed0-4983-9e3a-36ef5ae006e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d16270-0d09-4179-ace0-74170a5e6143","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_Egesz_Parizsban_kotelezo_lesz_a_kozteri_maszkviseles","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:44","title":"Egész Párizsban kötelező lesz a köztéri maszkviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Még Ibrahimovic is kiment megnézni a meccset.","shortLead":"Még Ibrahimovic is kiment megnézni a meccset.","id":"20200827_puskas_akademia_europa_liga_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806f751f-5c7f-47a2-8a5f-0cc25b4b4a15","keywords":null,"link":"/sport/20200827_puskas_akademia_europa_liga_selejtezo","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:40","title":"Rögtön az első fordulóban búcsúzott az El-től a Puskás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db072a6-585a-4f3b-8e36-de2e7dd16401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkatársak mellett a gyerekek is karanténba kerültek.","shortLead":"A munkatársak mellett a gyerekek is karanténba kerültek.","id":"20200827_koronavirus_fertozes_torokbalint_ovoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db072a6-585a-4f3b-8e36-de2e7dd16401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f5925a-6921-441d-8c59-18e2e3252d93","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_fertozes_torokbalint_ovoda","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:01","title":"Koronavírusos az egyik dolgozó a törökbálinti Walla óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Együtt kell élni vele – mondta a német kancellár.","shortLead":"Együtt kell élni vele – mondta a német kancellár.","id":"20200828_Merkel_a_virus_visszajon_es_tartosan_velunk_marad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8c9b76-8301-40d9-bcce-c34159f4d4ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_Merkel_a_virus_visszajon_es_tartosan_velunk_marad","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:34","title":"Merkel: A vírus visszajön, és tartósan velünk marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ac5211-ac62-4c79-853f-762cf9ba1fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túrázás közben támadtak a darazsak egy férfire, helikopterrel kellett kórházba szállítani.","shortLead":"Túrázás közben támadtak a darazsak egy férfire, helikopterrel kellett kórházba szállítani.","id":"20200828_Helikopterrel_mentettek_meg_a_darazscsipett_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ac5211-ac62-4c79-853f-762cf9ba1fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2af4c3-d0f0-4452-ab9d-a6d65a1ce902","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Helikopterrel_mentettek_meg_a_darazscsipett_ferfit","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:31","title":"Ájultra csíptek a darazsak egy férfit a Mecsekben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20200827_Dagaly_strand_verekedes_tarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85dbf45-9297-4e27-9251-ce6bbf3a291c","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Dagaly_strand_verekedes_tarsasag","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:53","title":"Elfogták a Dagály strandon verekedő társaság két tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1d7aef-574a-4648-8beb-9d3d3e6a173e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó több forrásból úgy értesült, az ITM helyettes államtitkára, Solymár Károly Balázs és szintén a minisztériumban dolgozó partnere egy törökországi úton fertőződött meg július elején, azonban ezt a tárca nem hozta nyilvánosságra. Az ITM-et kerestük az ügyben, de egyelőre nem reagáltak. ","shortLead":"Az Átlátszó több forrásból úgy értesült, az ITM helyettes államtitkára, Solymár Károly Balázs és szintén...","id":"20200827_koronavirus_itm_solymar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a1d7aef-574a-4648-8beb-9d3d3e6a173e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6f173e-66c4-40ab-b469-3da43b4709a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_itm_solymar","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:51","title":"Átlátszó: Eltitkolta az ITM, hogy koronavírusos lett az egyik helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f6671b-043d-4ebe-870d-b9bd3dc4a725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem négy éve nem volt akkora a munkanélküliség, mint idén május és július között. Júliusban háromezer ember ment vissza dolgozni.","shortLead":"Majdnem négy éve nem volt akkora a munkanélküliség, mint idén május és július között. Júliusban háromezer ember ment...","id":"20200828_munka_foglalkoztatottsag_munkanelkuliseg_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f6671b-043d-4ebe-870d-b9bd3dc4a725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334accd5-e66c-4390-8e42-f80a08c050dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_munka_foglalkoztatottsag_munkanelkuliseg_ksh","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:48","title":"Csak háromezer ember állt vissza a munkába júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]