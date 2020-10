Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2364bce7-3a58-4768-bf65-372b4e8c74f4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Erőszakot biztosan nem alkalmaznak a Színház- és Filmművészeti Egyetemet blokád alá vonó hallgatók ellen – mondta a hvg.hu-nak Szarka Gábor, az SZFE kancellárja, aki nem tartja normálisnak, hogy az igazgatásért felelős vezetőt sem engedik be az épületbe. A kancellár és az egyik rektorhelyettes szerda éjfélig adott határidőt a blokád befejezésére. A legutolsó hírek szerint a diákok erre nem hajlanak, de mi jön ezután? Felfüggesztik a félévüket? Más helyen kezdődik az oktatás? Egyáltalán, mit keres egy egykori ezredes az SZFE-n? Interjú.","shortLead":"Erőszakot biztosan nem alkalmaznak a Színház- és Filmművészeti Egyetemet blokád alá vonó hallgatók ellen – mondta...","id":"20201007_Szarka_Gabor_szfe_kancellar_vidnyanszky_upor_tuntetes_blokad_hallgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2364bce7-3a58-4768-bf65-372b4e8c74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304f4f20-8fc3-4aa6-a4d3-4ab7c03f3a79","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Szarka_Gabor_szfe_kancellar_vidnyanszky_upor_tuntetes_blokad_hallgato","timestamp":"2020. október. 07. 06:30","title":"Szarka Gábor: Amit a Színművészetin belül kialakítottak, az közel jár a háborús helyzethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A 2008-as válság után több mint egy évtizeddel elkezdett csökkenni azoknak a szegényeknek az aránya, akik szinte minden pénzüket a lakhatásra költik, ám ekkor beütött az újabb krízis. Az MNB arra odafigyel, hogy ne lehessen kockázatos lakáshitelt felvenni annyira könnyen, úgyhogy sokan már személyi hitelből fizetik a lakást vagy épp a lakásbérlés kéthavi kaucióját. Ezekkel a témákkal is foglalkozik a Habitat for Humanity Magyarország 2020-as lakhatási jelentése, amelyet hétfő este mutattak be.","shortLead":"A 2008-as válság után több mint egy évtizeddel elkezdett csökkenni azoknak a szegényeknek az aránya, akik szinte minden...","id":"20201005_habitat_lakas_lakhatas_hitel_szegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf0c633-11ba-48e1-9c37-0dfa4a617be0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_habitat_lakas_lakhatas_hitel_szegenyseg","timestamp":"2020. október. 05. 20:00","title":"Egyre többen kockáztatnak nagyot a hitellel, hogy lakáshoz juthassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43decf43-2cfa-496e-9fbe-1f498af61280","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google lecseréli a G Suite nevet, mostantól Google Workspace néven kell majd keresni a szervezeti felhasználóknak szánt irodai szolgáltatáscsomagját. Az új névhez új funkciók is dukálnak, melyek a cég szerint sokkal hatékonyabbá tehetik a vállalati kommunikációt.","shortLead":"A Google lecseréli a G Suite nevet, mostantól Google Workspace néven kell majd keresni a szervezeti felhasználóknak...","id":"20201006_google_g_suite_workspace_munkavegzes_uzleti_felhasznalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43decf43-2cfa-496e-9fbe-1f498af61280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09534ca3-6cb0-404b-a951-3a466372abc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_google_g_suite_workspace_munkavegzes_uzleti_felhasznalok","timestamp":"2020. október. 06. 15:03","title":"Száműzné az Office-t a Google, itt a Google Workspace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58424725-6114-4774-bf38-4f5242ed5929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt a hangszálai elgyengültek az énekesnek, az orvosok pedig pihenést írtak neki elő.","shortLead":"A koronavírus miatt a hangszálai elgyengültek az énekesnek, az orvosok pedig pihenést írtak neki elő.","id":"20201006_pataky_attila_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58424725-6114-4774-bf38-4f5242ed5929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adeecf1-47e2-48af-b63c-5a2da4c1874e","keywords":null,"link":"/elet/20201006_pataky_attila_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 07:22","title":"Pataky Attilát eltiltották az énekléstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tömeges fertőzésről szóló levelet tett közzé Tiszaújváros polgármestere.","shortLead":"Tömeges fertőzésről szóló levelet tett közzé Tiszaújváros polgármestere.","id":"20201006_Tiszaujvaros_gyar_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607c17de-e1e3-4e73-b16b-21ca3e66759e","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_Tiszaujvaros_gyar_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 07:23","title":"A Tiszaújvárosnál épülő gyár munkásai közül kétszázan kapták el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6baf807b-b0ee-4834-bc82-c1fc71e8ba33","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyik újdonság téglalapformájú kijelzőjével, a másik katonai minősítésű strapabíró kivitelével tűnik ki a sorból. És közös vonásuk az átlagot messze meghaladó üzemidő. Teszten a Honor Watch ES és a Honor Watch GS Pro.","shortLead":"Az egyik újdonság téglalapformájú kijelzőjével, a másik katonai minősítésű strapabíró kivitelével tűnik ki a sorból. És...","id":"20201005_honor_watch_es_gs_pro_okosora_teszt_funkciok_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6baf807b-b0ee-4834-bc82-c1fc71e8ba33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88842969-fe63-43aa-8379-70614d747945","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_honor_watch_es_gs_pro_okosora_teszt_funkciok_velemeny","timestamp":"2020. október. 05. 18:30","title":"Dávid és Góliát: kompakt és strapabíró Honor okosórákat nyúztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 2009-es ügy vett újabb fordulatot. ","shortLead":"Egy 2009-es ügy vett újabb fordulatot. ","id":"20201006_Megis_birosag_allhat_nemi_eroszak_miatt_Ronaldo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a4e59f-2b03-46e4-92aa-d88619624eae","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Megis_birosag_allhat_nemi_eroszak_miatt_Ronaldo","timestamp":"2020. október. 06. 14:49","title":"Mégis bíróság elé állhat nemi erőszak vádja miatt Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd0ca44-0e50-4c97-aa07-cd3ff154bfb9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kirgiz erők könnygázzal és vízágyúval oszlatták a tömeget, amely úgy tartja: a vasárnapi választást elcsalták.","shortLead":"A kirgiz erők könnygázzal és vízágyúval oszlatták a tömeget, amely úgy tartja: a vasárnapi választást elcsalták.","id":"20201005_tuntetes_kirgizisztan_valasztas_csalas_ellenzek_vizagyu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfd0ca44-0e50-4c97-aa07-cd3ff154bfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ec968f-6ca6-4134-9b8d-8ea74068d910","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_tuntetes_kirgizisztan_valasztas_csalas_ellenzek_vizagyu","timestamp":"2020. október. 05. 19:27","title":"Óriási tüntetések robbantak ki Kirgizisztánban, miután az ellenzék nem jutott be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]