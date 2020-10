Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennek köszönhetően további premiereket is elhalasztanak. ","shortLead":"Ennek köszönhetően további premiereket is elhalasztanak. ","id":"20201006_Dune_premier_mozi_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee38f9e-4b5c-4da0-b7f4-65d7a942f28e","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Dune_premier_mozi_film","timestamp":"2020. október. 06. 11:07","title":"Hatalmasat csúszik a Dűne premierje a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea44019-6615-4f56-87b2-927ea4093a38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek fele már találkozott intézményen belül a koronavírussal, az intézkedéseket pedig kevésnek tartják – derül ki a Pedagógusok Szakszervezetének felméréséből.","shortLead":"A megkérdezettek fele már találkozott intézményen belül a koronavírussal, az intézkedéseket pedig kevésnek tartják –...","id":"20201007_pedagogusok_szakszervezete_koronavirus_online_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ea44019-6615-4f56-87b2-927ea4093a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e2fae1-de97-42a9-a1b3-e195e107e4d0","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_pedagogusok_szakszervezete_koronavirus_online_felmeres","timestamp":"2020. október. 07. 11:51","title":"A pedagógusok háromnegyede nem érzi magát biztonságban a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz elnök ugyanis továbbra is XP-s gépről dolgozik, pedig ez legalább két okból veszélyes.","shortLead":"Az orosz elnök ugyanis továbbra is XP-s gépről dolgozik, pedig ez legalább két okból veszélyes.","id":"20201007_vlagyimir_putyin_windows_xp_forraskod_cirkon_robotrepulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd29ec7-132b-4751-b871-5468225d8c42","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_vlagyimir_putyin_windows_xp_forraskod_cirkon_robotrepulo","timestamp":"2020. október. 07. 19:03","title":"Szólni kellene már Putyinnak, hogy ne használjon Windows XP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f492a64a-58d0-4c3f-baeb-e9103308fddc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kémiai Nobel-díj mindkét kitüntetettjét meglepte az elismerés híre. Emmanuelle Charpentier francia mikrobiológus és Jennifer Doudna amerikai biokémikus egyaránt azt mondta a szerdai bejelentés után, egyelőre alig tudja felfogni, hogy Nobel-díjat kap a genetikai olló felfedezéséért.","shortLead":"A kémiai Nobel-díj mindkét kitüntetettjét meglepte az elismerés híre. Emmanuelle Charpentier francia mikrobiológus és...","id":"20201007_kemiai_nobel_dij_emmanuelle_charpentier_jennifer_doudna_nyilatkozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f492a64a-58d0-4c3f-baeb-e9103308fddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29dc944-06c8-4105-8e32-c8457d6e65c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_kemiai_nobel_dij_emmanuelle_charpentier_jennifer_doudna_nyilatkozatok","timestamp":"2020. október. 07. 21:33","title":"\"Még hozzá kell szoknom\" – mondta a tudós, aki 51 évesen megkapta a Nobelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Közlekedési Központ automatáiból még hónapokkal azután is meg lehetett vásárolni a 100E-re szóló jegyet, hogy a járatot leállították.\r

","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ automatáiból még hónapokkal azután is meg lehetett vásárolni a 100E-re szóló jegyet...","id":"20201007_Eljaras_indult_a_nem_is_kozlekedo_repuloteri_jaratra_szolo_buszjegyek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12de490c-ef90-48e3-8063-3bbffaae9d6b","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Eljaras_indult_a_nem_is_kozlekedo_repuloteri_jaratra_szolo_buszjegyek_miatt","timestamp":"2020. október. 07. 12:37","title":"A kormányhivatal eljárást indított a BKK szellemjáratára eladott jegyek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb72eaa4-edc4-4e19-81f8-f37313668701","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három tudós kapta meg idén a fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémiától. Mindannyian a csillagászati eredményeikért.","shortLead":"Három tudós kapta meg idén a fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémiától. Mindannyian a csillagászati...","id":"20201006_csillagaszat_felfedezes_fizikai_nobel_dij_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb72eaa4-edc4-4e19-81f8-f37313668701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7b0c3a-cb81-4e7a-8b70-e9648df8dab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_csillagaszat_felfedezes_fizikai_nobel_dij_2020","timestamp":"2020. október. 06. 12:19","title":"A fekete lyukak és a Tejútrendszer sötét titkaiért járt idén a fizikai Nobel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85bb18-ad77-4959-bfbb-16637382e28f","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egységesítené az uniós jogállamisági mechanizmusokat az Európai Parlament. Javaslatuk alapján az országspecifikus ajánlásokon alapuló új „éves ellenőrzési ciklusnak” egyszerre kell gondoskodnia a jogsértések megelőzéséről és orvoslásáról. A Fidesz szerint mindez jogállamisági zsarolás.","shortLead":"Egységesítené az uniós jogállamisági mechanizmusokat az Európai Parlament. Javaslatuk alapján az országspecifikus...","id":"20201007_Az_Europai_Parlament_szankciokkal_jaro_jogallamisagi_mechanizmust_javasol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c85bb18-ad77-4959-bfbb-16637382e28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191a86be-a547-43c3-8914-336c3355cf35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Az_Europai_Parlament_szankciokkal_jaro_jogallamisagi_mechanizmust_javasol","timestamp":"2020. október. 07. 16:05","title":"Az Európai Parlament szankciókkal járó jogállamisági mechanizmust javasol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e795f2-b784-4a6a-953c-424ee0c1e792","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo XC40 kistestvére az Audi Q2 egyik fő riválisának ígérkezik.","shortLead":"A Volvo XC40 kistestvére az Audi Q2 egyik fő riválisának ígérkezik.","id":"20201006_apro_divatterepjaro_jon_az_elektromos_volvo_xc20","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90e795f2-b784-4a6a-953c-424ee0c1e792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e416fcf-5f8e-40f8-9841-255378dd1330","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_apro_divatterepjaro_jon_az_elektromos_volvo_xc20","timestamp":"2020. október. 06. 16:05","title":"Apró divatterepjáró: jön az elektromos Volvo XC20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]