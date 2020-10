Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e22444-0834-47d5-89e2-e3cbfd38e6da","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Idén szeptemberben a tanítás egyelőre hagyományos formájában indult el, az emelkedő esetszámok miatt érdemes felkészülni, hogy a közeli jövőben visszatérhet a digitális oktatás. Mutatjuk, mire érdemes figyelni. ","shortLead":"Idén szeptemberben a tanítás egyelőre hagyományos formájában indult el, az emelkedő esetszámok miatt érdemes...","id":"magyartelekom_20200902_Becsongettek_igy_keszulhet_fel_a_digitalis_oktatasra_MagyarTelekom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e22444-0834-47d5-89e2-e3cbfd38e6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61088ef1-1bc9-4662-834c-ca8b4c0396b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200902_Becsongettek_igy_keszulhet_fel_a_digitalis_oktatasra_MagyarTelekom","timestamp":"2020. október. 06. 15:30","title":"Hogyan készülhet fel a digitális oktatásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bejrúti robbanássorozat immár hivatalosan is a világtörténelem egyik legnagyobbika azok közül a pusztítások közül, melyeket nem nukleáris szerkezet okozott.","shortLead":"A bejrúti robbanássorozat immár hivatalosan is a világtörténelem egyik legnagyobbika azok közül a pusztítások közül...","id":"20201006_bejrut_robbanas_nem_nuklearis_detonacio_ammonium_nitrat_veszelyes_anyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13684eec-91c4-4547-b234-e849123c9caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_bejrut_robbanas_nem_nuklearis_detonacio_ammonium_nitrat_veszelyes_anyag","timestamp":"2020. október. 06. 08:33","title":"Most derült ki, hogy mekkora is volt valójában a bejrúti robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Donald Trump egy Twitter-üzenetben állította le a korábban beharangozott mentőcsomagot, amivel szinte mindenkit meglepett. Aztán tett gyorsan egy új ajánlatot, de az csak töredéke az eredeti terveknek. ","shortLead":"Donald Trump egy Twitter-üzenetben állította le a korábban beharangozott mentőcsomagot, amivel szinte mindenkit...","id":"20201007_Trump_ismet_meglepett_mindenkit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0a530e-9109-41f7-9b3c-e1cff713b52b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Trump_ismet_meglepett_mindenkit","timestamp":"2020. október. 07. 12:20","title":"Trump ismét meglepett mindenkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":" A kormány enged a kamarának az orvosi béremelés ügyében. Donald Trump jobban van, kiengedték a kórházból. Akárki nem jut be a Fradi BL-meccseire, gázpisztoly a villamoson. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":" A kormány enged a kamarának az orvosi béremelés ügyében. Donald Trump jobban van, kiengedték a kórházból. Akárki nem...","id":"20201006_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3e84a4-358a-4d74-b95b-21ad2876dd16","keywords":null,"link":"/360/20201006_Radar360","timestamp":"2020. október. 06. 08:00","title":"Radar360: Tesztháború itthon, 760 millió fertőzött a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0774d0-439b-4105-85c4-2aa4fbdd54cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi az ügyészség szerint meg is akarta ölni a rendőröket, ám ezt már tagadja a vádlott. ","shortLead":"A férfi az ügyészség szerint meg is akarta ölni a rendőröket, ám ezt már tagadja a vádlott. ","id":"20201006_rendor_pisztoly_lopas_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0774d0-439b-4105-85c4-2aa4fbdd54cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2851066-0d54-4b03-8734-121fb1297a35","keywords":null,"link":"/elet/20201006_rendor_pisztoly_lopas_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. október. 06. 12:28","title":"Rendőrtől próbált pisztolyt lopni egy férfi Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e198461d-0fc7-4d17-b1fe-569ac24d2dbc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világból „kivonuló”, kétgyermekes jógaoktató házaspár és a szilveszterkor is alkoholmentes pezsgővel koccintó határőr a tavalyi év legjobbjai közt.","shortLead":"A világból „kivonuló”, kétgyermekes jógaoktató házaspár és a szilveszterkor is alkoholmentes pezsgővel koccintó határőr...","id":"202040_album__lenyomat_az_ev_fotoi_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e198461d-0fc7-4d17-b1fe-569ac24d2dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0bf36b-f8c4-4b84-9ded-c89f7f2c8de6","keywords":null,"link":"/360/202040_album__lenyomat_az_ev_fotoi_2019","timestamp":"2020. október. 06. 14:00","title":"Van élet a politikán kívül, hirdetik 2019 legjobb magyar sajtófotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A MÁV-vezér Homolya Róbert Pafféri Zoltánt kérte fel a posztra.","shortLead":"A MÁV-vezér Homolya Róbert Pafféri Zoltánt kérte fel a posztra.","id":"20201005_volanbusz_elnok_vezerigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e393c241-56c3-4c60-809c-05897a2d348a","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_volanbusz_elnok_vezerigazgato","timestamp":"2020. október. 05. 21:16","title":"Új elnök-vezérigazgatója lett a Volánbusznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7db5516-e08d-4dde-9706-07394f2a0393","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új iOS 14 bevezetésével az Apple újabb lehetőségeket nyitott meg a fejlesztők, grafikusok előtt. Volt, aki gyorsan élt is vele.","shortLead":"Az új iOS 14 bevezetésével az Apple újabb lehetőségeket nyitott meg a fejlesztők, grafikusok előtt. Volt, aki gyorsan...","id":"20201007_ios_14_ikonok_kezdokepernyo_widget_traf_grafikus_dizajner_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7db5516-e08d-4dde-9706-07394f2a0393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7304b687-19c0-4d77-8a36-7aa57cf0ad99","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_ios_14_ikonok_kezdokepernyo_widget_traf_grafikus_dizajner_iphone","timestamp":"2020. október. 07. 11:03","title":"43 millió forintot keresett egy grafikus, aki kitett néhány iPhone-ra letölthető ikont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]