[{"available":true,"c_guid":"4afd5b9f-9fd3-46f9-8198-d5bb88439407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már készül a lista, aki rákerült, arra szigorúbb szabályozás vonatkozik. A cél, hogy a kisebb cégek könnyebben labdába tudjanak rúgni a piacon.","shortLead":"Már készül a lista, aki rákerült, arra szigorúbb szabályozás vonatkozik. A cél, hogy a kisebb cégek könnyebben labdába...","id":"20201012_europai_unio_lista_apple_amazon_facebook_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4afd5b9f-9fd3-46f9-8198-d5bb88439407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921f0152-446f-4ce3-b383-ae15a81088d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_europai_unio_lista_apple_amazon_facebook_google","timestamp":"2020. október. 12. 14:10","title":"Financial Times: Listával kényszeríti az EU etikus viselkedésre a legnagyobb techcégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk harmadik részében az ausztrálok fair go filozófiáját mutatjuk be.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201011_Boldogsagatlasz_3_resz_mit_tudnak_az_ausztralok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc9301b-ca06-481d-8a83-0b11304956fc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201011_Boldogsagatlasz_3_resz_mit_tudnak_az_ausztralok","timestamp":"2020. október. 11. 19:15","title":"Boldogságatlasz 3. rész: Mit tudnak az ausztrálok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma már a 27 ezret közelíti, 1418-an vannak kórházban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma már a 27 ezret közelíti, 1418-an vannak kórházban.","id":"20201012_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff2ab2-5f24-40b3-8ddb-ac94403bc755","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 12. 08:53","title":"Koronavírus: 1173 új fertőzött és 14 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e3f265-8328-4b20-b3e8-49cc0e8ff17d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány családvédelmi terveiről Zsigó Róbert államtitkár beszélt a hétfői parlamenti ülésen. Előzőleg a koronavírustesztek elégtelen számával támadták napirend előtti felszólalásaikban a kormányt az ellenzéki pártok képviselői. A kormánypárt vezető politikusai a már sokat ismételt panelekkel válaszoltak (nemzetközi összehasonlításban jók a magyar számok, és a WHO-protokollt követik). Értékelték a vasárnapi borsodi időközi választás eredményét is: a kormánypárti felszólalók alaposan az ellenzék orra alá dörgölték a vereséget. ","shortLead":"A kormány családvédelmi terveiről Zsigó Róbert államtitkár beszélt a hétfői parlamenti ülésen. Előzőleg...","id":"20201012_parlament_orszaggyulesi_ules_azonnali_kerdesek_csaladvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29e3f265-8328-4b20-b3e8-49cc0e8ff17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76059b25-1a32-4566-a20a-418436ff754d","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_parlament_orszaggyulesi_ules_azonnali_kerdesek_csaladvedelem","timestamp":"2020. október. 12. 13:07","title":"Jön a családvédelmi akcióterv 2. – ülésezik az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Önkritikus hangot ütött meg az észak-koreai diktátor a szemlén, ahol a párt alapítását ünnepelték. Azt mondta, az erőfeszítései nem mindig voltak elegendőek.","shortLead":"Önkritikus hangot ütött meg az észak-koreai diktátor a szemlén, ahol a párt alapítását ünnepelték. Azt mondta...","id":"20201012_Kim_Dzsong_Un_sir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deb8631-b830-4b1c-bf67-405b05baaa54","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_Kim_Dzsong_Un_sir","timestamp":"2020. október. 12. 14:28","title":"Kim Dzsong Un elsírta magát a díszszemlén, ahol bemutatták az új rakétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az előrejelzések szerint a szociáldemokraták nyerték meg a vasárnap tartott bécsi önkormányzati választásokat, a szélsőjobb színeiben induló Heinz-Christian Strache volt alkancellár új pártja pedig nem lépte át az ötszázalékos küszöböt.","shortLead":"Az előrejelzések szerint a szociáldemokraták nyerték meg a vasárnap tartott bécsi önkormányzati választásokat...","id":"20201011_A_szocialdemokratak_gyozhettek_a_becsi_valasztasokon_a_szelsojobb_leszerepelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede2f20e-f57e-4836-b81b-47f0fe0ea5cd","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_A_szocialdemokratak_gyozhettek_a_becsi_valasztasokon_a_szelsojobb_leszerepelt","timestamp":"2020. október. 11. 21:28","title":"A szociáldemokraták győzhettek a bécsi választásokon, a szélsőjobb leszerepelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hosszúkövetéses kutatásban vizsgálták a kamaszból lett nyugdíjasokat.","shortLead":"Hosszúkövetéses kutatásban vizsgálták a kamaszból lett nyugdíjasokat.","id":"20201013_Ennyit_valtozik_a_szemelyisegunk_50_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f1d0e8-f88e-4635-ba16-7194cea95ac4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201013_Ennyit_valtozik_a_szemelyisegunk_50_ev_alatt","timestamp":"2020. október. 13. 08:30","title":"Ennyit változik a személyiségünk 50 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4abffc2-68bf-456c-852e-6f1437762595","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung hamarosan bemutathatja az Exynos 1080-as processzort, ami igen látványos fejlődésen ment keresztül az elődjéhez képest.","shortLead":"A Samsung hamarosan bemutathatja az Exynos 1080-as processzort, ami igen látványos fejlődésen ment keresztül...","id":"20201012_samsung_exynos_1080_processzor_mobilporcesszor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4abffc2-68bf-456c-852e-6f1437762595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a73167-0cdc-4837-b368-1d17b545ec25","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_samsung_exynos_1080_processzor_mobilporcesszor","timestamp":"2020. október. 12. 09:03","title":"Már készül a Samsung új mobilos processzora, újfajta technológiával gyártják majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]