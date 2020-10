Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbbe8a3c-cc6b-46ec-b4ee-639013c3a35f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Győr felé vezető oldalon, Tatabánya után történt a baleset.","shortLead":"A Győr felé vezető oldalon, Tatabánya után történt a baleset.","id":"20201014_Nagy_baleset_volt_az_M1esen_leterelik_a_forgalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbbe8a3c-cc6b-46ec-b4ee-639013c3a35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572dc0da-e124-4da6-a181-5340ded39b3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_Nagy_baleset_volt_az_M1esen_leterelik_a_forgalmat","timestamp":"2020. október. 14. 17:07","title":"Nagy baleset volt az M1-esen, leterelik a forgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok viszonylag egyszerű: azért, mert az állami egészségügy már nem tudja tartani a lépést a terjedéssel.","shortLead":"Az ok viszonylag egyszerű: azért, mert az állami egészségügy már nem tudja tartani a lépést a terjedéssel.","id":"20201013_koronavirus_teszteles_egeszsegugy_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f296b47-938f-4d59-ba32-ecadd60cf2db","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_koronavirus_teszteles_egeszsegugy_teszt","timestamp":"2020. október. 13. 17:57","title":"Kiderült, miért mindig keddre ugrik nagyot a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyüzemben közölt hamis információkat a Facebookon egy új-zélandi párt, többek közt a koronavírusról. A szolgáltatás letiltotta a párt oldalát.","shortLead":"Nagyüzemben közölt hamis információkat a Facebookon egy új-zélandi párt, többek közt a koronavírusról. A szolgáltatás...","id":"20201015_5g_koronavirus_alhir_uj_zeland_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bcb8be-bc9e-45c9-bdfb-76683f8e0666","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_5g_koronavirus_alhir_uj_zeland_facebook","timestamp":"2020. október. 15. 10:11","title":"Az 5G-ről és a koronavírusról szőttek vad elméleteket új-zélandi politikusok, a Facebook lecsapott rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint \"úgy tűnik, az oktatásban dolgozók feláldozhatók.\"","shortLead":"A szervezet szerint \"úgy tűnik, az oktatásban dolgozók feláldozhatók.\"","id":"20201013_psz_koronavirus_tanitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bd5633-c3ed-489e-ad60-08545fa3333c","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_psz_koronavirus_tanitas","timestamp":"2020. október. 13. 19:20","title":"Pedagógusok Szakszervezete: három tanár halt meg eddig koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. október. 15. 11:30","title":"Így marad biztonságos az érintésmentes fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A január 1-től induló program révén akár 3 millió forint is kapható lakásfelújításra.","shortLead":"A január 1-től induló program révén akár 3 millió forint is kapható lakásfelújításra.","id":"20201015_novak_katalin_lakasfelujitas_otthonfelujitasi_program_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffea16a-97fb-47c4-a8bf-0294ec30c7e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201015_novak_katalin_lakasfelujitas_otthonfelujitasi_program_tamogatas","timestamp":"2020. október. 15. 09:15","title":"Novák: A gazdaságot is fellendíti az új lakásfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d531ce-d1a6-4e2e-bdbd-64b673f89b9a","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Az idei irodalmi Nobel-díjas Louise Glück fajsúlyos költészetét Amerikán túl alig-alig ismerik. Első hazai fordítóját, Gyukics Gábor költőt – aki a minap a beatgeneráció legrangosabb amerikai elismerésében részesült – kérdeztük a 77 esztendős pályatársról.","shortLead":"Az idei irodalmi Nobel-díjas Louise Glück fajsúlyos költészetét Amerikán túl alig-alig ismerik. Első hazai fordítóját...","id":"20201014_Gyukics_Gabor_Louise_Gluck_kolteszeterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57d531ce-d1a6-4e2e-bdbd-64b673f89b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fc89c1-3866-4f01-87d2-5cc815b7285f","keywords":null,"link":"/360/20201014_Gyukics_Gabor_Louise_Gluck_kolteszeterol","timestamp":"2020. október. 14. 19:00","title":"Fordítója szerint a Nobel-díjas Glück verseiben magunkra ismerünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"A változás középről jön\" - vázolja a magyar politikai teret az első Orbán-kormány minisztere és az MTA korábbi elnöke, a ma zászlót bontó Új Világ Néppárt alapítója. A politikussá avanzsáló atomfizikus M. Kiss Csabának beszél a nők szerepéről a közéletben, a küldetéstudatról, és új pártjának finanszírozásáról is.","shortLead":"\"A változás középről jön\" - vázolja a magyar politikai teret az első Orbán-kormány minisztere és az MTA korábbi elnöke...","id":"20201015_Palinkas_Jozsef_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38aa7f0c-37ab-4cb0-a04d-74d9eb882e46","keywords":null,"link":"/360/20201015_Palinkas_Jozsef_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 15. 11:30","title":"Pártot alapított és akár miniszterelnök is lenne - Pálinkás József a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]