Jövő nyáron tartja a brit rockegyüttes a Legacy Of The Beast európai turnéjának utolsó szakaszát, mint kedden kiderült, a turnéállomások sorában Budapest is szerepel.

A banda június 9-én ad koncertet a Groupama Arénában. Előzenekarként a Lord Of The Lost melegíti majd be a közönséget.

A jegyértékesítés egy későbbi időpontban indul.

A zenekar Bázel, és Zágráb után érkezik Magyarországra, innen pedig Varsóba repülnek majd. Itt a turné teljes programja.

A heavy metal legenda már 13-szor fellépet Magyarországon. Először 1984 augusztusában a Budapest Sportcsarnok parkolójában, két évre rá az MTK Stadionban. Emlékezetes volt a 2008-as és 2010-es Sziget-koncertje is, utoljára pedig 2018-ban a VOLT Fesztiválon láthatták őket a magyar metálosok.

Az Iron Maiden egy angol heavy metal együttes, a világszerte több mint 100 millió eladott lemezével a műfaj egyik legsikeresebb képviselője.[1][2][3][4] Az együttest Steve Harris basszusgitáros alapította 1975-ben, aki korábban a Gypsy's Kiss és a Smiler együttesek tagja volt. Az 1970-es évek végén kibontakozó New Wave of British Heavy Metal hullámmal kerültek be a köztudatba, debütáló lemezük pedig Iron Maiden címmel 1980-ban jelent meg. Több tagcserét követően arany- és platinalemezek sorát adták ki, a The Number of the Beast (1982), a Piece of Mind (1983), a Powerslave (1984), a Somewhere in Time (1986), és a Seventh Son of a Seventh Son (1988) albumokkal a heavy metal megkerülhetetlen klasszikusaivá váltak, a zenekar pedig kereskedelmi sikereinek csúcsára ért. Az 1990-es években tagcserék és a zenei klíma változása nehezítették az együttes munkáját, de a 2000-es évektől kezdve ismét egyre sikeresebbek.

Az együttes eddig 16 stúdióalbumot, 4 válogatásalbumot, 9 koncertalbumot és 4 korlátozott példányszámú lemezt készített. 2002-ben Ivor Novello-díjat kaptak, pályafutásuk elismeréseképpen pedig a Hollywood's RockWalk őrzi az együttes tagjainak kézlenyomatát. Eddig háromszor jelölték őket Grammy-díjra. 2010-ben megjelent 15. stúdióalbumukról az "El Dorado" című dalért a Best Metal Performance kategóriában kapták meg végül a Grammy-díjat 2011-ben.[5][6]

