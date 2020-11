Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f107c8ce-60ba-4450-8fdd-70663772831d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irinej pátriárka állapota egészen szerdáig stabil volt.","shortLead":"Irinej pátriárka állapota egészen szerdáig stabil volt.","id":"20201120_Belehalt_a_koronavirusfertozesbe_a_szerb_ortodox_egyhaz_feje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f107c8ce-60ba-4450-8fdd-70663772831d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9363704-f56c-48fb-80b7-684614bd3bd0","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Belehalt_a_koronavirusfertozesbe_a_szerb_ortodox_egyhaz_feje","timestamp":"2020. november. 20. 10:27","title":"Belehalt a koronavírus-fertőzésbe a szerb ortodox egyház feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton","category":"360","description":"A koronavírusos betegek jellemzően a kórházban, néhány esetben a mentőben hunynak el – tájékoztatta az operatív törzs szűkszavúan a HVG-t. A betegszállítók azonban traumaként élik meg, ahogy az egészségügyi ellátás jelenleg működik. ","shortLead":"A koronavírusos betegek jellemzően a kórházban, néhány esetben a mentőben hunynak el – tájékoztatta az operatív törzs...","id":"202047__egeszsegugy_alulnezetbol__osszeomlas__harminc_ev_hibai__a_covid19_csapdaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac03a2de-9088-4c39-b000-b4472fd825de","keywords":null,"link":"/360/202047__egeszsegugy_alulnezetbol__osszeomlas__harminc_ev_hibai__a_covid19_csapdaja","timestamp":"2020. november. 19. 15:00","title":"Covid-dráma a mentőautókban: \"Most szoktunk hozzá a halálhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég szerint az oltásnak nincsenek súlyos mellékhatásai.","shortLead":"A cég szerint az oltásnak nincsenek súlyos mellékhatásai.","id":"20201118_pfizer_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e006f0c-4534-4c67-81a5-ab7dfe202cc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_pfizer_vakcina","timestamp":"2020. november. 18. 14:04","title":"Pfizer: 95 százalékos hatékonyságú a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a2c49-27e0-4a51-82b1-5068c9abafae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami kevesebb, mint előző nap. 604-en vannak lélegeztetőgépen.



","shortLead":"Összesen 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami kevesebb, mint előző nap. 604-en vannak lélegeztetőgépen.



","id":"20201120_koronavirus_napi_kormanyzati_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d59a2c49-27e0-4a51-82b1-5068c9abafae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa60ba53-8c52-4c7d-8f30-995bced15def","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_napi_kormanyzati_adatok","timestamp":"2020. november. 20. 09:11","title":"96 ember hunyt el a koronavírus miatt, 4440 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok szerint.","shortLead":"A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok...","id":"20201120_koronavirus_halalozas_legfiatalabb_elhunyt_veseelegtelenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1063efff-0e85-42a3-9a53-d75ae3326321","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_halalozas_legfiatalabb_elhunyt_veseelegtelenseg","timestamp":"2020. november. 20. 11:30","title":"Koronavírus: 31 éves volt most a legfiatalabb elhunyt itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Unióban nem lehet olyan vakcinát forgalmazni, amit nem engedélyezett az uniós hatóság, de van egy kiskapu, aminek felhasználásával Orbánék behozhatják és terjeszthetik az orosz oltóanyagot. Az Európai Bizottság az oltásokba vetett általános bizalmat félti.","shortLead":"Az Európai Unióban nem lehet olyan vakcinát forgalmazni, amit nem engedélyezett az uniós hatóság, de van egy kiskapu...","id":"20201119_Brusszel_ova_inti_a_magyar_kormanyt_az_orosz_vakcina_hasznalatatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d304444-048d-480e-8e4a-41484ebeab27","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Brusszel_ova_inti_a_magyar_kormanyt_az_orosz_vakcina_hasznalatatol","timestamp":"2020. november. 19. 14:05","title":"Brüsszel óva inti a magyar kormányt az orosz vakcina használatától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Kicsinyes szőrszálhasogatásokkal, bírósági keresetekkel és szélsőséges forgatókönyvekkel igyekszik átírni demokrata ellenfele, Joe Biden győzelmét Donald Trump amerikai elnök, aki a vesztes bélyege ellen folytat szélmalomharcot.","shortLead":"Kicsinyes szőrszálhasogatásokkal, bírósági keresetekkel és szélsőséges forgatókönyvekkel igyekszik átírni demokrata...","id":"20201118_Megrazo_politikai_harcokhoz_vezethetnek_Trump_trukkjei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca6767d-715f-4cd9-affb-9125d212e99f","keywords":null,"link":"/360/20201118_Megrazo_politikai_harcokhoz_vezethetnek_Trump_trukkjei","timestamp":"2020. november. 18. 13:00","title":"Trump a demokráciát is megroppantaná, csak maradhasson a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff19f9f5-9612-4fd7-9df1-e983b36263bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyt egy sós karamellás finomság nyerte. Az olcsóbb mezőnyben a Tesco édessége végzett az élen, az új ízek között a Piros Mogyorós diadalmaskodott.","shortLead":"A versenyt egy sós karamellás finomság nyerte. Az olcsóbb mezőnyben a Tesco édessége végzett az élen, az új ízek között...","id":"20201119_Megvan_a_2020as_ev_szaloncukra_illetve_szaloncukrai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff19f9f5-9612-4fd7-9df1-e983b36263bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea2ad8c-1599-48c1-b6ea-5030acd95971","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Megvan_a_2020as_ev_szaloncukra_illetve_szaloncukrai","timestamp":"2020. november. 19. 13:35","title":"Megválasztották az év szaloncukrait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]