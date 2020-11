Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus jelen van az iskolákban, a tanítás egyre nehezebb a kiesők miatt.","shortLead":"A vírus jelen van az iskolákban, a tanítás egyre nehezebb a kiesők miatt.","id":"20201126_Operativ_Torzs_rangsor_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86792866-bc7d-4926-8861-58573751b430","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Operativ_Torzs_rangsor_teszteles","timestamp":"2020. november. 26. 13:20","title":"Operatív törzs: nincs rangsor, logisztikai alapon tesztelnek az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31cffef-6e25-4c68-9442-2a45c5ecba8a","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A fele sem igaz annak, amit a kormánytagok mondanak a gazdaság védelmével kapcsolatban. Ez szó szerint így van például a turisztikai szállásadók novemberre adott támogatása esetében, de tucatnyi egyéb lódítással is kénytelenek szembesülni a gazdaság szereplői.","shortLead":"A fele sem igaz annak, amit a kormánytagok mondanak a gazdaság védelmével kapcsolatban. Ez szó szerint így van például...","id":"202048__akciozas_agazdasagban__aktualis_csusztatasok__tarsadalmi_arokasas__a_cehlada_fosztogatoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b31cffef-6e25-4c68-9442-2a45c5ecba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49413ced-2785-4c0e-802b-a88f3f9e6a06","keywords":null,"link":"/360/202048__akciozas_agazdasagban__aktualis_csusztatasok__tarsadalmi_arokasas__a_cehlada_fosztogatoi","timestamp":"2020. november. 26. 06:30","title":"Ha kamuméter mérné a kormány ígéreteit, nem hitegethetné a járvány kárvallottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f46c11a-80f7-4af7-bcd9-5c8a0b798990","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A másik vádlott tárgyalása még hátravan.","shortLead":"A másik vádlott tárgyalása még hátravan.","id":"20201126_Ot_evet_kapott_a_csepeli_buszon_verekedo_utas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f46c11a-80f7-4af7-bcd9-5c8a0b798990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749052f1-0aae-4612-9dfd-54b206987513","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Ot_evet_kapott_a_csepeli_buszon_verekedo_utas","timestamp":"2020. november. 26. 15:31","title":"Öt évet kapott a csepeli buszon verekedő utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zsarolóvírus-támadás miatt Baltimore megye több állami iskolájában sem tudtak órákat tartani pedagógusok. Az intézményekben ezért rendkívüli szünetet rendeltek el.","shortLead":"Zsarolóvírus-támadás miatt Baltimore megye több állami iskolájában sem tudtak órákat tartani pedagógusok...","id":"20201125_baltimore_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694d8680-2fdb-4b28-b82a-9c81ecd12ad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_baltimore_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","timestamp":"2020. november. 25. 20:10","title":"Rendkívüli szünetet rendeltek több amerikai iskolában, miután hackerek lehetetlenné tették a tanítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Merkely szerint csökken a pozitív tesztek aránya, lélegeztetők hibásodhattak meg, Trump kimondta, amit eddig még nem. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Merkely szerint csökken a pozitív tesztek aránya, lélegeztetők hibásodhattak meg, Trump kimondta, amit eddig még nem...","id":"20201127_Radar360_Orban_a_valosagban_es_filmen_is_Nemetorszag_fokuszaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae69c272-f726-4631-9230-2bf232f0d737","keywords":null,"link":"/360/20201127_Radar360_Orban_a_valosagban_es_filmen_is_Nemetorszag_fokuszaban","timestamp":"2020. november. 27. 08:00","title":"Radar360: Orbán a valóságban és filmen is Németország fókuszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b930001-7835-4b4b-aa8e-479cdf31bcf6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felhős napok feladják a leckét a napelemeknek, de most már a borult idő sem akadály: egy új fejlesztéssel akár az UV-fényből is nyerhetünk energiát. ","shortLead":"A felhős napok feladják a leckét a napelemeknek, de most már a borult idő sem akadály: egy új fejlesztéssel akár...","id":"20201126_napelem_mar_nap_se_kell_ahhoz_hogy_energiat_termeljenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b930001-7835-4b4b-aa8e-479cdf31bcf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3edeedd-c4c3-4285-8381-4c7738f04280","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_napelem_mar_nap_se_kell_ahhoz_hogy_energiat_termeljenek","timestamp":"2020. november. 26. 13:00","title":"Feltalálták a napelemet, amihez már napsütés sem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da8f412-eefd-4d47-af69-8f2d86645095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ausztriában élő bosnyák férfit Magyarországon kapták el. Beismerő vallomást is tett.\r

","shortLead":"Az Ausztriában élő bosnyák férfit Magyarországon kapták el. Beismerő vallomást is tett.\r

","id":"20201126_rendort_gazolt_sopronban_letartoztattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9da8f412-eefd-4d47-af69-8f2d86645095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc5e4f-7899-489e-b9eb-958109af665e","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_rendort_gazolt_sopronban_letartoztattak","timestamp":"2020. november. 26. 15:39","title":"Letartóztatták a férfit, aki szándékosan elgázolt egy rendőrt Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00eb998b-1797-42cf-a764-da457e12abeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél év elég volt a felkészülésre, egyébként is több megoldás van, hogy minden üzlet bevezesse január 1-jétől az elektronikus fizetést – írta a Pénzügyminisztérium a halasztást kérő kereskedőknek.","shortLead":"Fél év elég volt a felkészülésre, egyébként is több megoldás van, hogy minden üzlet bevezesse január 1-jétől...","id":"20201125_kereskedok_fizetes_vasarlas_elektronikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00eb998b-1797-42cf-a764-da457e12abeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14be6495-b5a1-4754-875f-cde6ae52470c","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_kereskedok_fizetes_vasarlas_elektronikus","timestamp":"2020. november. 25. 14:22","title":"Hiába kérték a kereskedők, nem halaszt a kormány, kötelező lesz bevezetni az elektronikus fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]