[{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem megerősített hírek szerint őrizetbe vették az egyik leggazdagabb magyart.","shortLead":"Egyelőre nem megerősített hírek szerint őrizetbe vették az egyik leggazdagabb magyart.","id":"20201215_Bige_Laszlo_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44674546-4bfd-4332-8877-10e98add12b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Bige_Laszlo_rendorseg","timestamp":"2020. december. 15. 21:25","title":"Telex: Őrizetbe vették Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy ideig még külön brand alatt működik a Budapest Bank, az MKB és a Takarék Csoport központi cége, az MTB, de mostantól már egy cég alá tartoznak.","shortLead":"Egy ideig még külön brand alatt működik a Budapest Bank, az MKB és a Takarék Csoport központi cége, az MTB, de...","id":"20201215_bankholding_bank_indulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301090be-5525-4150-8a7b-917f2060ba5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_bankholding_bank_indulas","timestamp":"2020. december. 15. 21:17","title":"Hivatalosan is működni kezdett a kormányközeli gigabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt leállt ország vezetésétől kértek segítséget, de csak könnygáz érkezett.","shortLead":"A koronavírus miatt leállt ország vezetésétől kértek segítséget, de csak könnygáz érkezett.","id":"20201216_ukrajna_tuntetes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557076a4-bd9e-474c-aef9-4dc982281e94","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_ukrajna_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 05:39","title":"Ezrek tüntettek Kijevben adócsökkentésért, összecsaptak a rendőrökkel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Jó sokat fizettek az adófizetők azért, hogy adót fizethessenek, ha lehet, ügyfélbarát, gördülékeny elektronikus megoldásokkal. A tapasztalatok azt mutatják: nem lehet.","shortLead":"Jó sokat fizettek az adófizetők azért, hogy adót fizethessenek, ha lehet, ügyfélbarát, gördülékeny elektronikus...","id":"202044__eugyintezes__lemarado_hivatalok__tulterhelt_vallalkozok__a_halozat_csapdajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fc0b9d-2f23-40dd-84db-9f9f3def181c","keywords":null,"link":"/360/202044__eugyintezes__lemarado_hivatalok__tulterhelt_vallalkozok__a_halozat_csapdajaban","timestamp":"2020. december. 15. 16:00","title":"Vállalkozók a hálózat csapdájában: lemaradt egy brosúrával a magyar e-ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes igazolt koronavírus-fertőzött 2 százaléka dolgozik az egészségügyben, az elhunytak nagy részének volt krónikus alapbetegsége - így kommentálta az Emmi a Magyar Orvosi Kamara számait.","shortLead":"Az összes igazolt koronavírus-fertőzött 2 százaléka dolgozik az egészségügyben, az elhunytak nagy részének volt...","id":"20201215_Emmi_elhunyt_egeszsegugyi_dolgozo_kronikus_alapbetegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6f23ac-d303-4be6-9ee1-6f9686f6f011","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_Emmi_elhunyt_egeszsegugyi_dolgozo_kronikus_alapbetegseg","timestamp":"2020. december. 15. 17:55","title":"Emmi: A legtöbb elhunyt egészségügyi dolgozónak volt krónikus alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec335e79-d427-4540-9069-c651a4c1289d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aranyiparban intézménynek számító George Gero 84 évesen hunyt el New Yorkban.","shortLead":"Az aranyiparban intézménynek számító George Gero 84 évesen hunyt el New Yorkban.","id":"20201215_Elhunyt_a_magyar_szarmazasu_George_Gero_az_aranyipar_egyik_legismertebb_alakja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec335e79-d427-4540-9069-c651a4c1289d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a9635b-be98-4cce-82b4-055a54c9b270","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Elhunyt_a_magyar_szarmazasu_George_Gero_az_aranyipar_egyik_legismertebb_alakja","timestamp":"2020. december. 15. 12:17","title":"Elhunyt a magyar származású George Gero, az aranyipar egyik legismertebb alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbb72f1-0ada-4639-a715-989254ac34ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen önvezető járművet elegendő 16 óránként töltőre dugni.","shortLead":"A teljesen önvezető járművet elegendő 16 óránként töltőre dugni.","id":"20201215_itt_az_amazon_sofor_nelkuli_elektromos_taxija_zoox","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dbb72f1-0ada-4639-a715-989254ac34ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad4c79-92af-42f5-b7a8-eef2935226b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_itt_az_amazon_sofor_nelkuli_elektromos_taxija_zoox","timestamp":"2020. december. 15. 07:59","title":"Itt az Amazon sofőr nélküli elektromos taxija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33473068-7818-4b90-8161-70849dae2013","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Mégsem módosítják a Pest megyei választókerületek határait, pedig kötelező lenne, és jövőre már késő. A Fidesz csütörtökön még támogatta az erről szóló ellenzéki javaslatot, de kedden leszavazta.","shortLead":"Mégsem módosítják a Pest megyei választókerületek határait, pedig kötelező lenne, és jövőre már késő. A Fidesz...","id":"20201215_A_Fidesz_a_torvenysertesre_szavazott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33473068-7818-4b90-8161-70849dae2013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbf2ecc-ee8b-463f-a734-62c12e890935","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_A_Fidesz_a_torvenysertesre_szavazott","timestamp":"2020. december. 15. 15:26","title":"A Fidesz a törvénysértésre szavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]