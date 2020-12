Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A boncolási jegyzőkönyv megerősítette, hogy az argentin világbajnok akut tüdőödéma miatt hunyt el.","shortLead":"A boncolási jegyzőkönyv megerősítette, hogy az argentin világbajnok akut tüdőödéma miatt hunyt el.","id":"20201223_Maradona_nem_fogyasztott_alkoholt_es_kabitoszert_a_halala_elotti_napokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1739227-88b5-4aee-a55a-7d3020da4679","keywords":null,"link":"/sport/20201223_Maradona_nem_fogyasztott_alkoholt_es_kabitoszert_a_halala_elotti_napokban","timestamp":"2020. december. 23. 20:22","title":"Maradona nem fogyasztott alkoholt és kábítószert a halála előtti napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliség novemberben még nem nőtt, de nőtt azok aránya, akik ugyan állásban voltak, de épp nem dolgoztak. Folytatódott a home office-ban dolgozók arányának növekedése. Jóval több egyéni vállalkozó szüneteltette tevékenységét, mint októberben.","shortLead":"A munkanélküliség novemberben még nem nőtt, de nőtt azok aránya, akik ugyan állásban voltak, de épp nem dolgoztak...","id":"20201223_Meglepo_adatokat_kozolt_a_KSH_a_novemberi_munkanelkulisegrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d79014-845d-45f9-a635-258387bd512c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_Meglepo_adatokat_kozolt_a_KSH_a_novemberi_munkanelkulisegrol","timestamp":"2020. december. 23. 10:00","title":"Meglepő adatokat közölt a KSH a novemberi munkanélküliségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935557e3-cc35-4f88-970d-acb677769d9c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"1885-ben a korszak Jamie Olivere készítette el a dobostortát, amelyet sikere miatt azóta is sokan hamisítanak. Ezt elégelték meg magyar cukrászok és az eredeti receptúra alapján készítették újra a süteményt. A Bergmann-család amúgy is a minőségre esküdött fel, a hagyományokat generációkon keresztül igyekszik átörökíteni. Cukrász dinasztiák, második rész. ","shortLead":"1885-ben a korszak Jamie Olivere készítette el a dobostortát, amelyet sikere miatt azóta is sokan hamisítanak. Ezt...","id":"20201222_Doku360_Cukrasz_dinasztiak_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=935557e3-cc35-4f88-970d-acb677769d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069f3fde-9375-4325-ba5d-4f7c56132d7a","keywords":null,"link":"/360/20201222_Doku360_Cukrasz_dinasztiak_masodik_resz","timestamp":"2020. december. 22. 19:00","title":"Doku360: Összeültek a magyar cukrászok, hogy megmentsék a dobostortát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5042b1-d441-4f4b-9821-c971d26039a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha csak tehették, az európai országokban háborúk idején is megpróbáltak karácsonyozni, akkor is, ha a fát a lövészárokban kellett felállítani.","shortLead":"Ha csak tehették, az európai országokban háborúk idején is megpróbáltak karácsonyozni, akkor is, ha a fát...","id":"202051_veszterhes_karacsonyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d5042b1-d441-4f4b-9821-c971d26039a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0b1492-664a-4e2e-9743-a9e0cc14d607","keywords":null,"link":"/360/202051_veszterhes_karacsonyok","timestamp":"2020. december. 24. 08:15","title":"A karácsonyi ünneplés történelmi kataklizmák idején is szent volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 26 éves őrmestert jelenleg is műtik. Az életét megmentő járőrtársa sokkos állapotban került kórházba.","shortLead":"A 26 éves őrmestert jelenleg is műtik. Az életét megmentő járőrtársa sokkos állapotban került kórházba.","id":"20201224_Eletveszelyben_van_az_Ujpesten_megszurt_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8512493-7c45-4e22-9d16-421940819b73","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Eletveszelyben_van_az_Ujpesten_megszurt_rendor","timestamp":"2020. december. 24. 12:19","title":"Életveszélyben van az Újpesten megszúrt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tatabányai kézilabdacsarnoknál végezhet földmunkát a Fejér B.Á.L. Zrt.","shortLead":"A tatabányai kézilabdacsarnoknál végezhet földmunkát a Fejér B.Á.L. Zrt.","id":"20201223_kezilabda_2022_tatabanya_sportcsarnok_meszaros_milliard_kozpenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a0615b-8609-4e93-8174-f209b0a4d8dd","keywords":null,"link":"/kkv/20201223_kezilabda_2022_tatabanya_sportcsarnok_meszaros_milliard_kozpenz","timestamp":"2020. december. 23. 16:23","title":"2,7 milliárdos közbeszerzésen segítette győzelemhez Mészáros gyerekeinek cégét a \"kézilabdatörvény\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fegyveres három csendőrrel végzett, akiket családon belüli erőszak miatt riasztottak a helyszínre.","shortLead":"A fegyveres három csendőrrel végzett, akiket családon belüli erőszak miatt riasztottak a helyszínre.","id":"20201223_franciaorszag_lovoldozes_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6f2641-4b52-4acd-b0d8-118c063e1cbb","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_franciaorszag_lovoldozes_rendorok","timestamp":"2020. december. 23. 06:53","title":"Csendőröket lőtt le egy férfi Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0ff1f-98bb-47ce-98a2-4a564db71ab3","c_author":"Cz.F.","category":"kultura","description":"Az idei karácsony mindenkinek mást hoz, mint amit eddig megszokott: sokan távol maradnak a családjuktól, évtizedes hagyományokat törnek meg annak érdekében, hogy jövőre is együtt ünnepelhessenek. Körkérdést tettünk fel hat magyar írónak, hogyan töltik az idei karácsonyt, befolyásolja-e a járványhelyzet a családi szokásaikat. Elhalasztott karácsonyok, feladat nélkül maradó gesztenyegolyó- és salátafelelősök, jövő tavasszal készülő ünnepi halászlé – és a remény, hogy egyszer ezen is túl leszünk: Grecsó Krisztián, Karafiáth Orsolya, Cserna-Szabó András, Harag Anita, Tompa Andrea és Vámos Miklós megírta, hogyan készül az ünnepre járvány idején.","shortLead":"Az idei karácsony mindenkinek mást hoz, mint amit eddig megszokott: sokan távol maradnak a családjuktól, évtizedes...","id":"20201223_Karacsony_unnep_Grecso_Karafiath_CsernaSzabo_Harag_Tompa_Vamos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be0ff1f-98bb-47ce-98a2-4a564db71ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0499340b-6156-422f-91f5-8377418024dd","keywords":null,"link":"/kultura/20201223_Karacsony_unnep_Grecso_Karafiath_CsernaSzabo_Harag_Tompa_Vamos","timestamp":"2020. december. 23. 20:00","title":"„Az igazi karácsonyi ajándék az volna, ha 2020-ból egyszerűen fölébredhetnék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]