[{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista állapotáról semmit sem tudni.","shortLead":"A humorista állapotáról semmit sem tudni.","id":"20210105_koronavirus_sas_jozsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b7162f-8abe-40c7-b4ab-7043c486b15a","keywords":null,"link":"/elet/20210105_koronavirus_sas_jozsef","timestamp":"2021. január. 05. 07:21","title":"Koronavírusos Sas József, állítólag kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d47665d-a6ac-4fc8-860b-0223b72b7e29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Richter-skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés Magyarországon is érzékelhető volt.","shortLead":"A Richter-skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés Magyarországon is érzékelhető volt.","id":"20210104_horvatorszag_foldrenges_felszinvaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d47665d-a6ac-4fc8-860b-0223b72b7e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85c2f87-c79e-41a8-b734-8eeff56efe23","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_horvatorszag_foldrenges_felszinvaltozas","timestamp":"2021. január. 04. 11:08","title":"Maradandó felszínváltozást okozott a horvátországi földrengés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állam 2000-ben több munkakörrel együtt ettől is eltiltotta őket az egészségük védelmére hivatkozva.","shortLead":"Az állam 2000-ben több munkakörrel együtt ettől is eltiltotta őket az egészségük védelmére hivatkozva.","id":"20210104_oroszorszag_metrovezetes_nok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3681e7-ef79-4511-a6d1-279b8da53109","keywords":null,"link":"/elet/20210104_oroszorszag_metrovezetes_nok","timestamp":"2021. január. 04. 10:17","title":"Újra vezethetnek nők is metrót Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b851681-e467-4c17-896a-14bd2b7592ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tilalom ellenére százak vettek részt az újévi bulikon Spanyolországban.","shortLead":"A tilalom ellenére százak vettek részt az újévi bulikon Spanyolországban.","id":"20210103_Tobb_spanyol_tartomany_szigoritott_a_korlatozasokon_egy_illegalis_barcelonai_raveparti_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b851681-e467-4c17-896a-14bd2b7592ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2dc006-dd4e-45ae-8aa5-59872f96ef93","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Tobb_spanyol_tartomany_szigoritott_a_korlatozasokon_egy_illegalis_barcelonai_raveparti_miatt","timestamp":"2021. január. 03. 13:40","title":"Több spanyol tartomány is szigorított a korlátozásokon az illegális barcelonai rave-parti miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb145ed-07a6-451a-80cf-132836811bbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a rendes tűzijátéknál is látványosabb az a fényshow, amelyet a budapesti Maxin10sity bevonásával hoztak létre Seattle híres üvegkilátójánál. A szilveszteri fényáradat csak képernyőn volt látható és hallható, ott viszont megérte a pénzét.","shortLead":"Még a rendes tűzijátéknál is látványosabb az a fényshow, amelyet a budapesti Maxin10sity bevonásával hoztak létre...","id":"20210104_fenyjatek_fenyshow_szilveszter_seattle_space_needle_maxin10sity","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adb145ed-07a6-451a-80cf-132836811bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f141a8d-de3e-4218-8199-749eb4e7325a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_fenyjatek_fenyshow_szilveszter_seattle_space_needle_maxin10sity","timestamp":"2021. január. 04. 08:03","title":"Magyarok csináltak digitális tűzijátékot szilveszterkor Amerikában, elképesztő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c6f169-abdf-4c3a-a6f6-622edd6de292","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az előző évinél harmadával több, közel félmillió autót értékesített tavaly a Tesla.","shortLead":"Az előző évinél harmadával több, közel félmillió autót értékesített tavaly a Tesla.","id":"20210103_Kozel_felmillio_autot_adott_el_2020ban_a_Tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c6f169-abdf-4c3a-a6f6-622edd6de292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53cc821-b6f5-4702-92de-17d5a8d5536d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210103_Kozel_felmillio_autot_adott_el_2020ban_a_Tesla","timestamp":"2021. január. 03. 13:23","title":"Közel félmillió autót adott el 2020-ban a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 800 százalékkal emelkedett a digitális fizetőeszköz árfolyama 2020 márciusa óta.","shortLead":"Több mint 800 százalékkal emelkedett a digitális fizetőeszköz árfolyama 2020 márciusa óta.","id":"20210104_bitcoin_uj_rekord_34_ezer_dollar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12780b4a-c8db-40ff-b4c0-e185bf229948","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_bitcoin_uj_rekord_34_ezer_dollar","timestamp":"2021. január. 04. 08:57","title":"Már 33 ezer dollárnál is többet ér egyetlen bitcoin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921863f6-5d42-47ae-9f6e-ea241dafcda3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabdazseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű, mint hinnénk. Öt részben mutatjuk be \"Kása\" pályafutását az M. Kiss Csabával közösen, visszavonulása után írt könyv alapján.","shortLead":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két...","id":"20210104_A_jugok_kivegzese_es_a_napolyi_alomszerzodes__Kasas_Tamas_eletutja_4_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=921863f6-5d42-47ae-9f6e-ea241dafcda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8329c987-0184-4395-9cb4-2b01897b1801","keywords":null,"link":"/360/20210104_A_jugok_kivegzese_es_a_napolyi_alomszerzodes__Kasas_Tamas_eletutja_4_resz","timestamp":"2021. január. 04. 19:00","title":"A jugók \"kivégzése\" és a nápolyi álomszerződés – Kásás Tamás életútja 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]