Milyen dolog az, hogy csak az RTL Klubnak van Mi kis falunk-ja, sőt még Drága örökösök-je is, a TV2-nek meg nincsen? Megmondom, milyen: igazságtalan.

És milyen dolog az, hogy az Aranyéletet olyan sokan szerették az HBO-n, a Korhatáros szerelmet meg nem olyan sokan a TV2-n? Jól mondják: ez is igazságtalan. Nem csoda, hogy a TV2 is akart magának egy saját sorozatot, amelyben olyan komoly összeesküvéseket szőnek a bűnözők, mint az Aranyélet szereplői, de azért ezek a bűnözők lehetőleg eléggé hasonlítanak a Mi kis falunk szereplőire, például olyan vidékiesek. Két sikeres ötlet ötvözése a siker biztos receptje, hát ez olyan, mint egy kisbabás sorozatba még kiscicákat is rakni!

És akkor az még szóba se került, hogy az RTL Klub saját sikerén felbuzdulva harmadszor is megcsinálta a Mi kis falunkat: a Drága örökösök után most Keresztanyu címmel (itt írtuk meg róla, mennyi mindenben ugyanolyan, mint a be nem vallott elődei).

Aki polgármester lesz, azé a helyi maffia - Megnéztük a Keresztanyu első részét Az RTL új napi sorozata egy humortalan Drága örökösökbe mártott Jófiúk, de szerencsére megtalálták Róza mama szerepére Molnár Piroskát. A produkció, ha nem is vicces, de tuti sikeres lesz, és a 2022-es választásra forduló évben különösen aktuális.

Szóval a TV2-nek most már tényleg kellett valami, amivel harcba szállhat az RTL ellen: be is mutatták pont ugyanakkor és pont ugyanabban az idősávban a Doktor Balatont, amikor a másik nagy csatorna a Keresztanyut. És a slusszpoén: a Doktor Balatont ugyanaz a műhely gyártja, amely a Mi kis falunkat és a Drága örökösöket is elkészítette (a Kapitány Iván producerhez kötődő Content Lab&Factory).

És ha netán gúnyolódásnak tűnne, hogy innen-onnan halászták össze a sorozat receptjét, ez nem (teljesen) igaz: tény, hogy a Doktor Balaton inkább hasonlítható össze az Aranyélettel, mint egy Barátok közt- vagy Jóban Rosszban-szintű gagyival.

Ami egyrészt komoly dicséret, másrészt viszont azért nem szabad túlértékelni az „összehasonlítani” szót sem, mert azért az még hunyorogva, sötétben, fél szemmel és fejen állva sem kérdés egy pillanatig sem, hogy melyik sorozat jönne ki nyertesen az összevetésből, a világ bármely szempontrendszere alapján.

(Spoiler: nem a Doktor Balaton.) Persze az összehasonlítás már csak azért sem teljesen tisztességes, mert a Doktor Balaton napi sorozat, nem heti – és pont ebből fakad az egyik legnagyobb hibája.

Bodrogi Gyula, Pálfi Kata, Gula Péter © TV2

Mert a 2020 utolsó napjain kezdődött sorozat sztorijában egyébként van lehetőség. Egy Balaton-felvidéki férfi megtudja, hogy a nagyapja kútjából az ország, sőt talán a kontinens legszerencsésebb összetételű gyógyvize tört elő, amely révén olyan gazdagságra lehetne szert tenni, hogy azt Jockey Ewing is megirigyelné két whiskey között, ha tartana köztük szünetet. Ahhoz viszont, hogy a helyzettel valamit kezdeni tudjon, kéne némi kezdőtőke, amit nem tud és nem is akar tisztességes úton előteremteni, így viszont pillanatok alatt érintett lesz a falu minden, bűnözésre kicsit, közepesen és nagyon hajlamos lakója, építési vállalkozótól politikusig. Eközben pedig a másik történetszálon egy orvos kényszerül leköltözni ugyanebbe a faluba, miután megpróbálják megtenni bűnbaknak egy felsőbb szinteken lerendezett, gyógyszerekkel összefüggő mutyiban.

És ha csak ezt a pár mondatot vesszük, ebből még lehetne egy új Aranyélet is, társadalomrajzzal, az egész országot behálózó, kis- és nagypályás bűnözés feltérképezésével, súlyos drámákkal. De abban egyrészt nem lenne mikisfalunkos falu hülyéje, debil rendőr, pletykás nénik és a többi kötelező, izzadságszagú vidéki-vicc. Másrészt meg az önmagában nem tartana ki több tucat, vagy ki tudja, akár több száz részen keresztül, márpedig egy napi sorozatnak muszáj.

Ez lehet felelős a szappanoperás jellegért: a termálvizes alap mellett, legalább ugyanakkora súllyal ott vannak az olyan szálak, mint „a megcsal-e a pasim”, a „kibékülnek-e a szerelmesek”, az „elcsábítja-e a pasimat a csinos csaj” és a többi hasonló probléma, amivel Brazíliától Argentínáig küzdenek a világ sorozatszereplői, épp annyira invenciózusan, mint amire így nyolcezer hasonló szappanopera után számítana az ember: semennyire. De a többi problémáért már nem a napi gyakoriságú sugárzás, sokkal inkább az olcsó közhelyekből építkező, félvállról vett forgatókönyv felelős, amely a konfliktusok jellegével valóban az Aranyélet komolysága felé lő, de a megvalósításukkal már inkább a Mi kis falunk szintjét célozza (a vezető író az Üvegtigrisről, a Kölcsönlakásról és persze a Mi kis falunkról meg a Drága örökösökről ismert Búss Gábor Olivér).

Brunner Levente, Vadász Gábor, Geréd Gyárfás © TV2

Az ígéretes alaptémát ugyanis nemcsak az csapja agyon, hogy a színvonalasabb karakterfestések és egy-egy jól működő, okos poén mellett néha mégis az amatőr színtársulatok rosszabbul sikerült helyzetgyakorlatait kell nézni rendőrviccek és a papussal zsörtölődő anyus kotkodácsolásának formájában, hanem az is, hogy az alkotók mindig mindenből a legegyszerűbb megoldást választják. A pénz például nem okosan megtervezett akciók elszúrása vagy hatalmi manipulációk során tűnik el, hanem úgy, hogy a tulajdonost hasba vágja egy kétszáz kilós kidobó, és elveszi tőle, a sikkasztó politikus pedig úgy gyakorol nyomást a bűnözőre, hogy rendszeres időközönként ráír egy SMS-t, hogy „Hol a pénzem?” – és ennél nem is megy mélyebbre a társadalomkritikában vagy a magyar valóságra való bármiféle utalásban a sorozat. Ráadásul a jelenlegi magyar médiahelyzetben az embernek nem tud nem eszébe jutni, hogy

vajon nem azért ilyen ártalmatlan és ékegyszerű-e a mutyizásról és magasabb szinten is zajló korrupcióról szóló sorozat, mert az épp a TV2-n, az állami szintű mutyizás egyik jelképes bástyája vetíti.

De a Doktor Balaton nemcsak ebben választja a könnyebb és így kevésbé hatásos megoldást, hanem lényegében mindenben. Azért sem tud igazán működni az egész, mert majdnem minden karakter csak egy-egy sablon, közhely, nem pedig izgalmas, egyedi jellem. Van itt minden: a helyi bűnöző vállalkozó paródiája; a jószívű, de simlis kisember skicce; a talpig böcsületes, de érzelmi kihívásokkal küzdő férfi szobra; a nőcsábász kígyó, a gonosz anyós, és így tovább. Jellemző, hogy két igazán egyedi és tényleg jól kitalált figura volt a sorozatban: a Bodrogi Gyula által alakított nagypapa, aki romantikus hevületében megszöktette titkos szeretőjét, fia szerelmének nagymamáját, akit Voith Ági játszott, és akit lánya idősotthonba akart volna dugni – de ők az első epizódban kibuszoztak a sorozatból, és talán vissza se térnek többet. Az viszont ilyen körülmények között egészen meglepő, hogy a pont legérzékenyebb pontot milyen jól kezeli a sorozat: szerepel benne egy értelmi fogyatékkal élő srác, akit a forgatókönyv is a lehető legnagyobb tisztelettel kezel, és Hajdu T. Miklós SZFE-hallgató is kifinomult eszközökkel játszik.

Voith Ági, Bodrogi Gyula © TV2

Egyébként is az menti meg a sorozatot, hogy a színészek egy része komolyan veszi a feladatát. Tenki Dalma a főszereplő barátnőjeként mindig hitelesen mutatja meg az érzelmeit, ahogy a csak mellékszereplő, de szintén hasonlóan összetett szituációt játszó Sipos Vera is. A főszereplő Mészáros András (aki a Kojot című film után a Drága örökösökben is játszott) szintén sosem választja az egyszerűbb, szappanoperákat idéző színészi eszközöket, ahogy Fésűs Nelly is az emberi, nem pedig a más színészeknél azért nem egyszer felbukkanó kabarés oldaláról mutatja meg a minden lében kanál anyuka figuráját.

A Doktor Balatont lehet úgy is nézni, hogy félig tele van termálvízzel a műanyagpalack, meg úgy is, hogy félig üres – tény, ami tény, az utóbbi azért sokkal könnyebb. De lehet azt is mondani, hogy ha néhány kertévés sorozat után az ember úgy érzi, azok harminc évvel vannak lemaradva a legprofibbakhoz képest, addig a Doktor Balaton azzal a jóleső érzéssel nyugtat, hogy innen akár már csak tizenöt év fejlődés is elég lehet. Már ha igény, az volna rá. Kicsit persze aggasztó, ahogy a főcímben Vastag Csaba azt énekli nagy átéléssel: