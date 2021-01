Valamikor régen óriási sikerrel ment a televízióban a Szeszélyes évszakok című – leginkább kis humoreszkekre, vicces jelenetekre épülő – műsor, később pedig berobbant és mindenki alapélményévé (ha nem is biztos, hogy jó alapélménnyé) vált a Gálvölgyi-show. Az a fajta humor tehát, amelynek ezek voltak a zászlóshajói, évtizedek óta népszerű Magyarországon (olyan toposzokkal, mint a hülye rendőr, a csetlő-botló falusi nép, a vagyonért-hatalomért mindent elkövető, de idétlen helyzetekbe keveredő családtagok, a vicces akcentussal beszélő külföldi, a kocsmalátogatók nagyívű filozofálgatásai stb.).

Ennek felélesztése igencsak biztos sikernek tűnhetett a kereskedelmi csatornáknak, amikor mindezt a mai kornak megfelelően sorozatok formájában gondolták újra. Az RTL-en jelesül a Mi kis falunk, majd a Drága örökösökben élvezhettük ezeket a hagyományos(an rossz) vicceket.

És valóban, be is jött: hozták a nézettségi adatokat, nem volt kérdés, hogy lesz-e folytatás. A Drága örökösök sztorija lezárult, úgyhogy újabb történetet kellett keresni. Ez lett a vasárnap induló, és innentől egy darabig minden hétköznap este futó Keresztanyu. Az „újabb történet” kifejezés itt kicsit szépíti a valóságot, mert szó nincs újabb történetről.

Az van, hogy a Drága örökösök alkotói rögötön meg is csinálták a Drága örökösök remake-jét.

Hámori Barbara új showrunner sorozatának a története, helyszíne, szereplői ugyanis szinte ugyanazok, mint a tavaly év végén véget érő sorozaté. Adott egy világvégi kistelepülés (ott Ökörapáti, itt Makkosszállás – ja, díszletfalut sem kellett újat építeni, használták a korábbit, kis változtatással), egy gazdag és nagy hatalmú központi figura (ott a nagypapa, itt Róza mama), akinek a kegyeiért, és az örökségéért küzdenek a főbb szereplők, miközben persze mindenféle mutyi és susmus van a háttérben, de a hülye rendőröknek (a rendőrviccek legszánalmasabbjai jutnak újra és újra eszünkbe) persze nem sikerül feltárni azokat.

A sorozatok készítői mindezt egyébként úgy ajánlják, hogy a sztori számos szokatlan, abszurd helyzetet vesz górcső alá szeretettel és „népies, szatirikus humorral fűszerezve”.

A Keresztanyu az ukrán–magyar határon játszódik, naná, hogy a csempészetből él a helyi család, amolyan ká-európai gagyi maffiaként, Róza mama vezetésével. Az első részből mindez rögtön ki is derül, megismerjük a határ alatti alagutat is, amelyet a magyar és ukrán csempészek mellett a rendőrség is épp meglátogat (kúszva, pedig ennek ott és úgy nincs semmi értelme – haha, el is cseszik a rajtaütést – haha). A magyar és ukrán bűnözők pedig szintén folyamatosan, parodisztikusan bénáznak, rivalizálnak és egymást hibáztatják mindenért (haha).

© hvg.hu

Közben a fővárosból egy gigamenőnek bemutatott (csajok kedvence, luxussportautó-tulajdonos) kisrendőrt küld a főnöke (maga Gálvölgyi János alakítja a fővárosi erkölcscsősz, ám maga is el-eltévelyedő főrendőrt) büntetésből Makkosszállásra, aki útközben összeakad Róza mama kedvenc unokájával is. Hogy ezek milyen fordulatokat hoznak majd a falu és család életébe, az az első epizódból még nem derül ki, de baljós jelek azért már vannak a fővárosi-falusi kulturális ellentétek, khm, szatirikus, népies humorral való bemutatására.

Jön egy fővárosi rendőr. Tudod, milyen egy fővárosi rendőr? Fővárosi

– mondja a helyi főnök a határon épp az ukrán kollégával uzsonnázó beosztottjának. Egyébként az egyik szereplő, aki kilóg a Gálvölgyi-show-s humorra épülő karakterek közül, az épp ez az ukrán kolléga, Pityke megformálója (Janicsek Péter), aki könnyedén és manírmentesen alakítja a mindenbe belesz*ró határőr szerepét. Reméljük, később többet is feltűnik majd.

© RTL Klub

A többi szereplő viszont pont azt a karaktert hozza, amit korábban az „előzmény-sorozatokban”: Mihályfi Balázs pont ugyanúgy bénázik Lajos szerepében, mint ahogy bénázott a Jófiúk egyik rendőreként, Lengyel Ferenc pont ugyanaz az okoskodó, de tök buta karakter rendőrként, mint a Drága örökösökben taxisként (itt még megspékelve a „parókát hord a kopasz” poénnal), de Magyar Attilától is láttuk már ezt a figurát A mi kis falunk ellenőreként (és máshol), mint most, a csempész-klán ukrán tagjaként. Igaz ő annyival jobb helyzetben van, hogy kicsit dob rajta az akcentus és az állandó tudományoskodó dumája.

És akkor most csak három karakterről beszéltünk, de folytathatnánk a sort hosszan. Vannak olyan szereplők is (Ganxsta Zolee), akikről egy epizód után nem derül ki, miért is írták bele őket a sorozatba és vannak olyanok, akikről csak tudjuk, hogy később majd feltűnnek (Szacsvay László, Nagy Feró). Aki viszont a nézők nagy szerencséjére kilóg a sablonkarakterek közül, az a Keresztanyut játszó Molnár Piroska. Ő ezt az amúgy szintén nem túl eredeti szerepet is tudja árnyalni, elhiteti, hogy időnként szigorú maffiavezér, máskor érző nagymama. Az első rész végén lép csak színre, de onnantól válik kicsit nézhetővé a sorozat.

© RTL Klub

Ennek egyébként az is az oka, hogy ott derül ki, miről is fog igazából szólni a Keresztanyu. Bejelenti a 69. születésnapjára összegyűlt és kegyeit kereső család tagjai előtt, hogy egy éven belül visszavonul, és annak adja a csempészmaffia irányítását, aki képes arra, hogy megválasszák Makkosszállás polgármesterének. Ez a felütés is kísértetiesen hasonlít a Drága örökösök felütésére – akkor az első rész után azt írtuk, hogy ebből még akár jó sztori is kisülhet, hiszen ez egy alap krimi-helyzetet ígér. Nem sokkal később nagyot csalódtunk, reméljük itt a baljós jelek ellenére kellemesen csalódhatunk.

Már csak ezért is érdekes lenne, ha az ország 2021-ben egy polgármesteri címért (és egyben maffiavezérségért) való egyéves harcot végig tudna nevetni, mert félő, hogy – a koronavírus mellett – minden más arról fog szólni idén, hogy 2022-ben a parlamenti választásokon kik lehetnek a befutók.

És az biztosan nem lesz vicces.

Keresztanyu: (a premieradás 2021. január 3-án volt), január 4-től minden hétköznap 20:10-től az RTL Klub műsorán.