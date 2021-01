Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bedba175-0762-45f4-b109-092d6fd4b1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy év szolgálat után távozott az amerikai média- és hírközlési hatóságként működő FCC vezetője, Ajit Pai. A volt amerikai elnök, Donald Trump által kinevezett szakemberre leginkább érdekes kijelentései miatt emlékezhetnek majd a tengerentúli internetezők.","shortLead":"Négy év szolgálat után távozott az amerikai média- és hírközlési hatóságként működő FCC vezetője, Ajit Pai. A volt...","id":"20210122_donald_trump_ajit_pai_fcc_netsemlegesseg_eltorlese_letoltes_feltoltes_netsebesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bedba175-0762-45f4-b109-092d6fd4b1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87867371-cc7a-46ff-bd61-dfb82c5d8116","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_donald_trump_ajit_pai_fcc_netsemlegesseg_eltorlese_letoltes_feltoltes_netsebesseg","timestamp":"2021. január. 22. 15:03","title":"Trump távozó “katonája” szerint a 3 megabites internet több mint jó, Kína pedig veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar hatóság szerint meg lehet adni az engedélyt az Egyesült Királyságban jóváhagyott gyógyszereknek Magyarországon.","shortLead":"A magyar hatóság szerint meg lehet adni az engedélyt az Egyesült Királyságban jóváhagyott gyógyszereknek Magyarországon.","id":"20210122_ogyei_astrazeneca_vakcina_engedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb87315d-4b39-4fe7-b775-84a9f1e78dd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_ogyei_astrazeneca_vakcina_engedely","timestamp":"2021. január. 22. 10:19","title":"Az OGYÉI nem vizsgálta az AstraZeneca vakcináját az engedélyezése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy fest, hogy a kormány támogatása nélkül is fel lehet újítani a hidat.","shortLead":"Úgy fest, hogy a kormány támogatása nélkül is fel lehet újítani a hidat.","id":"20210121_Lanchid_felujitas_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6c5eec-164d-4c37-8299-3137ed090901","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Lanchid_felujitas_kormany","timestamp":"2021. január. 21. 17:24","title":"A teljes összeg rendelkezésre áll a Lánchíd felújításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A frankfurti repülőtéren már rendőrök várták őket.","shortLead":"A frankfurti repülőtéren már rendőrök várták őket.","id":"20210122_koronavirius_jarvany_fertozes_maszk_frankfurt_dominika_repulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590f0e23-c624-4475-be65-2897e761b30f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_koronavirius_jarvany_fertozes_maszk_frankfurt_dominika_repulo","timestamp":"2021. január. 22. 17:24","title":"Fejenként 9 milliót fizethet két orosz, mert nem viselt maszkot a repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08cf21f3-1d73-4e3a-9348-1089ffa86295","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mostani és a jövő héten egy műszakos rendben termel a járműgyártás.","shortLead":"A mostani és a jövő héten egy műszakos rendben termel a járműgyártás.","id":"20210121_audi_alkatresz_gyor_chip_felvezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08cf21f3-1d73-4e3a-9348-1089ffa86295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92f61b5-c29e-491a-ba4e-a55898dec72d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_audi_alkatresz_gyor_chip_felvezeto","timestamp":"2021. január. 21. 16:36","title":"Akadozó alkatrészellátás miatt döcög a termelés a győri Audi-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950a586b-c8c9-4c8a-8190-fe162cbb5f0d","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Kormányválsághoz vezetett Olaszországban az uniós mentőalapból érkező pénz felhasználása ürügyén kirobbant vita. A koalíció helyzete mindenképp törékeny marad. ","shortLead":"Kormányválsághoz vezetett Olaszországban az uniós mentőalapból érkező pénz felhasználása ürügyén kirobbant vita...","id":"202103__kormanyvalsag_romaban__renzi_borit__conte_kitart__olasz_rulett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=950a586b-c8c9-4c8a-8190-fe162cbb5f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c7f6d1-bf57-4e08-b886-cc14d57990b3","keywords":null,"link":"/360/202103__kormanyvalsag_romaban__renzi_borit__conte_kitart__olasz_rulett","timestamp":"2021. január. 23. 13:30","title":"Hajba kaptak az olasz kormánypártok az uniós mentőpénzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hamarosan a fogorvosok is be tudnak csatlakozni a közösségekbe.\r

","shortLead":"Hamarosan a fogorvosok is be tudnak csatlakozni a közösségekbe.\r

","id":"20210122_Gulyas_Gergely_hazirovos_praxiskozosseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785cb0ff-ee0e-4dcb-9dcf-21875efb66a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Gulyas_Gergely_hazirovos_praxiskozosseg","timestamp":"2021. január. 22. 07:46","title":"Gulyás: Csak az a háziorvos kapja meg a teljes béremelést, aki szoros praxisközösséget vállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A VII. kerületi vendéglátóhelyre pénzbüntetést is kiszabott a hatóság. ","shortLead":"A VII. kerületi vendéglátóhelyre pénzbüntetést is kiszabott a hatóság. ","id":"20210122_kozpont_madach_ter_rendorseg_bezaras_penzbirsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b44f02-49a3-4797-ab14-dcc83f400499","keywords":null,"link":"/kkv/20210122_kozpont_madach_ter_rendorseg_bezaras_penzbirsag","timestamp":"2021. január. 22. 21:24","title":"Hatvan napra bezáratta a Központot a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]