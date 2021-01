Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A tárca szerint az egyik leghatékonyabb hatóanyagot olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik nem szorulnak kórházi kezelésre.

","shortLead":"A tárca szerint az egyik leghatékonyabb hatóanyagot olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik nem szorulnak kórházi...","id":"20210126_Bamlanivimab_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6bf7db-4451-4767-98a5-c34b00a236ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_Bamlanivimab_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 26. 18:10","title":"Több ezer adag érkezik Magyarországra egy koronavírus elleni gyógyszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b607485-54c7-47b0-bcb9-65dc65f9fe43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A páncélozás miatt megnövekedett gyártási költség vélhetően soha nem térült volna meg. ","shortLead":"A páncélozás miatt megnövekedett gyártási költség vélhetően soha nem térült volna meg. ","id":"20210126_Ime_az_egyetlen_gyarilag_golyoallo_Porsche_911es","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b607485-54c7-47b0-bcb9-65dc65f9fe43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ae70a5-f81a-4f94-87c6-720cf3c75cc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_Ime_az_egyetlen_gyarilag_golyoallo_Porsche_911es","timestamp":"2021. január. 26. 18:24","title":"Íme, az egyetlen gyárilag golyóálló Porsche 911-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f63fd7-3762-4247-965b-565a87d1d295","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha BSC hétfőn kinevezett régi-új vezetőedzője erősnek tartja a csapat keretét, viszont fél évnél tovább nem tervez. ","shortLead":"A Hertha BSC hétfőn kinevezett régi-új vezetőedzője erősnek tartja a csapat keretét, viszont fél évnél tovább nem...","id":"20210126_Dardai_NSO_szemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f63fd7-3762-4247-965b-565a87d1d295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31349a87-2a3b-420c-a2b8-0b54ee8bd55d","keywords":null,"link":"/sport/20210126_Dardai_NSO_szemle","timestamp":"2021. január. 26. 12:15","title":"Dárdai: „Nehezebb helyzetben veszem át a csapatot, mint hat évvel ezelőtt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Semmelweis Egyetem jó hírnevével is visszaélnek – írja a rektor.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem jó hírnevével is visszaélnek – írja a rektor.","id":"20210125_semmelweis_egyetem_feljelentes_gyogyhatasu_keszitmeny_merkely_bela","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58dff85-eca1-4937-b3bd-991758ad6048","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_semmelweis_egyetem_feljelentes_gyogyhatasu_keszitmeny_merkely_bela","timestamp":"2021. január. 25. 16:09","title":"Hosszabb életet ígérő csodaszert reklámoztak Merkely Béla nevével, feljelentés lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korlátozó intézkedések alatt sokkal többet ittunk, mint azelőtt.","shortLead":"A korlátozó intézkedések alatt sokkal többet ittunk, mint azelőtt.","id":"20210126_alkoholfogyasztas_alkohol_szeszesital_nav_karanten_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42dbdda-66f0-4f9e-9880-c3a4b79f083b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_alkoholfogyasztas_alkohol_szeszesital_nav_karanten_jarvany","timestamp":"2021. január. 26. 09:09","title":"Hogy vészelte át a magyar a karantént? Ivott, és sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2021 végére már jobb lesz a globális gazdasági teljesítmény, mint 2019 végén volt, Nagy-Britannia, az eurózóna és Dél-Amerika fog a leglassabban talpra állni – számol az IMF.","shortLead":"2021 végére már jobb lesz a globális gazdasági teljesítmény, mint 2019 végén volt, Nagy-Britannia, az eurózóna és...","id":"20210126_imf_valsag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616f99b7-b9da-48bd-bf97-4f232f9bd971","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_imf_valsag_koronavirus","timestamp":"2021. január. 26. 18:11","title":"IMF: Az eddig vártnál gyorsabb lesz a kilábalás a válságból, kivéve Nyugat-Európában és Dél-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia járványügyi szakemberek nagy része már egy harmadik általános karantén kihirdetését szeretné.\r

","shortLead":"A francia járványügyi szakemberek nagy része már egy harmadik általános karantén kihirdetését szeretné.\r

","id":"20210125_Franciaorszag_koronavirus_negativ_PCRteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f22413-57a1-4882-a05d-37b72f9070d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Franciaorszag_koronavirus_negativ_PCRteszt","timestamp":"2021. január. 25. 20:40","title":"Franciaország az uniós országokból érkezőknek is kötelezővé teszi a negatív PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d8aacc-cc96-4235-83fb-e5e2307b78d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külön nyomozócsoport foglalkozik az üggyel, a rendőrség a lakosság segítségére is számít.","shortLead":"Külön nyomozócsoport foglalkozik az üggyel, a rendőrség a lakosság segítségére is számít.","id":"20210125_Godolloi_hev_eroszak_fantomkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33d8aacc-cc96-4235-83fb-e5e2307b78d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bff7842-de46-4c3b-8ac4-ad63c887f2ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Godolloi_hev_eroszak_fantomkep","timestamp":"2021. január. 25. 16:37","title":"Fantomképet közöltek a gödöllői HÉV-en erőszakoskodó férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]