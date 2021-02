Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbf63e9d-55e2-4876-9cd3-15964a6d945a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biturbó V6-os motorral szerelt szárnyas ajtós modellnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A biturbó V6-os motorral szerelt szárnyas ajtós modellnek alaposan megkérik az árát.","id":"20210202_magyarorszagon_a_maserati_630_loeros_uj_szupersportkocsija","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbf63e9d-55e2-4876-9cd3-15964a6d945a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e3ec42-9eab-45b9-9965-592737b824f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_magyarorszagon_a_maserati_630_loeros_uj_szupersportkocsija","timestamp":"2021. február. 02. 06:41","title":"Magyarországon a Maserati 630 lóerős új szupersportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 75 éves Beatrice-frontember nem foglalkozik az őt a celebségéért kritizálókkal, és örült neki, hogy Orbán Viktor is felköszöntette szülinapján. ","shortLead":"A 75 éves Beatrice-frontember nem foglalkozik az őt a celebségéért kritizálókkal, és örült neki, hogy Orbán Viktor is...","id":"20210203_Nagy_Fero_Egy_nalam_tehetsegtelenebb_ne_mondja_mar_meg_nekem_hogy_mi_a_rock_nroll","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0e4297-4377-4460-8004-719707c1b533","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Nagy_Fero_Egy_nalam_tehetsegtelenebb_ne_mondja_mar_meg_nekem_hogy_mi_a_rock_nroll","timestamp":"2021. február. 03. 12:15","title":"Nagy Feró: „Egy nálam tehetségtelenebb ne mondja már meg nekem, hogy mi a rock n’roll”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1772c5-802c-41e5-a627-d1b10bc67b96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenét a terhes anya vette fel, hangokká alakítva a magzat mozgását.","shortLead":"A zenét a terhes anya vette fel, hangokká alakítva a magzat mozgását.","id":"20210203_Az_anyamehbol_adott_ki_egy_dalt_egy_magzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f1772c5-802c-41e5-a627-d1b10bc67b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af58dc10-b76a-40fd-9750-d33f9efca8ef","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Az_anyamehbol_adott_ki_egy_dalt_egy_magzat","timestamp":"2021. február. 03. 11:26","title":"Az anyaméhből adott ki egy dalt egy magzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 10-12 fok is lehet.","shortLead":"Napközben akár 10-12 fok is lehet.","id":"20210203_onos_eso_riasztas_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d17ad83-9036-44f2-b7b5-1f62335307c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_onos_eso_riasztas_idojaras","timestamp":"2021. február. 03. 05:38","title":"Ónos eső miatt adtak ki riasztást a fővárosra és Észak-Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b96b07c-77e7-43e5-a8eb-2d1c925400e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kényszerű bezártság, az egyre elterjedtebbé váló otthoni munka egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy mind több időt töltünk digitális eszközeinkkel. De vajon hol a határa annak, hogy végül ne váljunk képernyőfüggőké?","shortLead":"A kényszerű bezártság, az egyre elterjedtebbé váló otthoni munka egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy mind több időt...","id":"20210202_lockdown_bezartsag_kijarasi_tilalom_digitalis_fuggoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b96b07c-77e7-43e5-a8eb-2d1c925400e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3648ed7-4131-4dc2-a5c8-9f36feb8fece","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_lockdown_bezartsag_kijarasi_tilalom_digitalis_fuggoseg","timestamp":"2021. február. 02. 08:03","title":"Hogyan kerülheti el, hogy képernyőfüggővé váljon a nagy bezárkózásban? Ötletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ijesztő adatokat közölt az amerikai Nemzeti Kémelhárító- és Biztonsági Központ egykori vezetője, Bill Evanina. A szakember szerint Kína minden amerikai személyes adatait be akarja kebelezni, és ehhez igen jó úton jár.","shortLead":"Ijesztő adatokat közölt az amerikai Nemzeti Kémelhárító- és Biztonsági Központ egykori vezetője, Bill Evanina...","id":"20210202_kinai_kommunista_part_hackerek_amerikai_egyesult_allamok_adatlopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93f363a-212c-47a6-8043-db940a07afa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_kinai_kommunista_part_hackerek_amerikai_egyesult_allamok_adatlopas","timestamp":"2021. február. 02. 13:13","title":"Az amerikai felnőttek 80 százalékától próbálnak személyes adatokat lopni a kínai hackerek – köztük DNS-t is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1661e428-1c23-4fa0-899a-19ee16e6bd8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges autó olyan, mintha lebegne. ","shortLead":"A különleges autó olyan, mintha lebegne. ","id":"20210203_Cyberpunk_RollsRoyceot_csinaltatott_maganak_Justin_Bieber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1661e428-1c23-4fa0-899a-19ee16e6bd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58737097-5b00-4ebb-97f8-a69c0c274667","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_Cyberpunk_RollsRoyceot_csinaltatott_maganak_Justin_Bieber","timestamp":"2021. február. 03. 15:16","title":"Cyberpunk Rolls-Royce-t csináltatott magának Justin Bieber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az év utolsó hónapjában a foglalkoztatottak harmada dolgozott ténylegesen kevés, 30-nál kevesebb órát egy héten. Nem csak az ünnepek miatt, ez számszerűen bő 400 ezres kiugrás 2019 decemberéhez képest. Rajtuk kívül volt közel 150 ezer „inaktív” ember. A definíció szerinti munkanélküliek száma közben 200 ezer volt.","shortLead":"Az év utolsó hónapjában a foglalkoztatottak harmada dolgozott ténylegesen kevés, 30-nál kevesebb órát egy héten. Nem...","id":"20210202_munkanelkuliseg_koronavirus_december","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5f06ec-20c2-4764-8f23-eb750e24220b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210202_munkanelkuliseg_koronavirus_december","timestamp":"2021. február. 02. 05:50","title":"Decemberben több százezer magyar volt majdnem-munkanélküli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]