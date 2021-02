Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint egy alig ismert antivirális szer, a thapsigargin és származékai a koronavírus-fertőzötteknél is működnek.","shortLead":"Brit kutatók szerint egy alig ismert antivirális szer, a thapsigargin és származékai a koronavírus-fertőzötteknél is...","id":"20210203_thapsigargin_antiviralis_szer_covid_19_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334b962d-142c-41df-b27d-83febbfc1d32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_thapsigargin_antiviralis_szer_covid_19_koronavirus","timestamp":"2021. február. 03. 13:05","title":"Találtak egy új gyógymódot, amely a koronavírus ellen is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","id":"20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d11581-3faf-444d-b8f6-ff4005e48bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","timestamp":"2021. február. 02. 11:29","title":"Úgy kell számolni az adókedvezményekkel, mint ha már januárban is az új minimálbért fizették volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fd5f61-2800-4ee4-9794-f36faa016817","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Ha a gyanúsítás módosítása után vádat is emelnek a volt XVII. kerületi alpolgármester, Fohsz Tivadar ellen, jóval enyhébb büntetésre számíthat – tudta meg lapunk. Fohsz ellen még 2018 nyarán indult eljárás, miután nevelt lánya hálószobájában rejtett kamerás felvételeket találtak, és egyéb múltbeli titkokra is fény derült.","shortLead":"Ha a gyanúsítás módosítása után vádat is emelnek a volt XVII. kerületi alpolgármester, Fohsz Tivadar ellen, jóval...","id":"20210202_Modositottak_a_nevelt_lanya_altal_feljelentett_volt_alpolgarmester_elleni_gyanusitast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7fd5f61-2800-4ee4-9794-f36faa016817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9398a29b-05bf-4ea1-919f-1559be664485","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_Modositottak_a_nevelt_lanya_altal_feljelentett_volt_alpolgarmester_elleni_gyanusitast","timestamp":"2021. február. 02. 12:42","title":"Módosították a nevelt lánya által feljelentett volt fideszes alpolgármester elleni gyanúsítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tom Moore a korábban kialakult tüdőgyulladására kapott gyógyszerei miatt nem kaphatta meg a koronavírus-fertőzés elleni oltást.","shortLead":"Tom Moore a korábban kialakult tüdőgyulladására kapott gyógyszerei miatt nem kaphatta meg a koronavírus-fertőzés elleni...","id":"20210202_tom_moore_koronavirus_fertozes_brit_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fc1ac7-c817-4970-89b8-db34f158d241","keywords":null,"link":"/elet/20210202_tom_moore_koronavirus_fertozes_brit_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 02. 17:27","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt a 100 éves veterán, aki rengeteg pénzt gyűjtött a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506c7ed8-7148-4e5c-88ee-481bb851b2fd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az érett barokk oratórium fölfedezésre érdemes kincseiből válogatott legújabb lemezén Philippe Jaroussky francia operaénekes-virtuóz.","shortLead":"Az érett barokk oratórium fölfedezésre érdemes kincseiből válogatott legújabb lemezén Philippe Jaroussky francia...","id":"202104_cd__ordogi_angyalhang_philippe_jaroussky_la_vanita_del_mondo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=506c7ed8-7148-4e5c-88ee-481bb851b2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638a6002-3ecd-46fb-bcd5-1166800b4bea","keywords":null,"link":"/360/202104_cd__ordogi_angyalhang_philippe_jaroussky_la_vanita_del_mondo","timestamp":"2021. február. 02. 14:00","title":"Ördögi angyalhang - Philippe Jaroussky lemezajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad95456-eb4e-4669-b11f-50a6c4550171","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új kuratóriumának tagja és tanára a Magyar Nemzetnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy nem lesz „nemzeti érzés tanóra”, de azt is, hogy ő a nemzeti-keresztény értékrendet képviseli. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új kuratóriumának tagja és tanára a Magyar Nemzetnek adott interjúban hangsúlyozta...","id":"20210202_Ratoti_Zoltan_Mi_nem_torekszunk_atnevelesre_senki_ne_doljon_be_az_effele_huhogasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ad95456-eb4e-4669-b11f-50a6c4550171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5783f49a-b4de-4abe-a59d-0dbc6938d530","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_Ratoti_Zoltan_Mi_nem_torekszunk_atnevelesre_senki_ne_doljon_be_az_effele_huhogasnak","timestamp":"2021. február. 02. 10:26","title":"Rátóti Zoltán: Mi nem törekszünk átnevelésre, senki ne dőljön be az efféle huhogásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd6c62c-2370-4e72-9558-a7f99ab26c2c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A torinóiaknál egy ideje mellőzött német focista azt mondta, örül, hogy tíz év után visszatérhet a Bundesligába.","shortLead":"A torinóiaknál egy ideje mellőzött német focista azt mondta, örül, hogy tíz év után visszatérhet a Bundesligába.","id":"20210201_sami_khedira_juventus_hertha_bsc_dardai_pal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd6c62c-2370-4e72-9558-a7f99ab26c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc5c7c7-ad0e-4f13-93ba-b968cf6b664c","keywords":null,"link":"/sport/20210201_sami_khedira_juventus_hertha_bsc_dardai_pal","timestamp":"2021. február. 01. 19:45","title":"Világbajnokot igazolt a Juventustól Dárdai csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Miközben együtt dolgozunk Oroszországgal, hogy érvényesítsük az Egyesült Államok érdekeit, szorosan egyeztetni fogunk szövetségeseinkkel és partnereinkkel, hogy elszámoltathassuk Oroszországot\" – fogalmazott Anthony Blinken.","shortLead":"\"Miközben együtt dolgozunk Oroszországgal, hogy érvényesítsük az Egyesült Államok érdekeit, szorosan egyeztetni fogunk...","id":"20210202_amerikai_kulugyminiszter_navalnij_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1607471-6ed5-4982-91d9-7a3cb3c82d2d","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_amerikai_kulugyminiszter_navalnij_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 02. 21:19","title":"Navaljnij \"azonnali és feltétel nélküli\" szabadon bocsátását követeli az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]