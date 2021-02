Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1618b80-fc76-4425-96d2-b74c2d52060b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a negyedik negyedév adata, és majdnem 10 százalékkal magasabb, mint a korábbi.","shortLead":"Ez a negyedik negyedév adata, és majdnem 10 százalékkal magasabb, mint a korábbi.","id":"20210204_szakmunkas_brutto_oraber_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1618b80-fc76-4425-96d2-b74c2d52060b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c791c6-efe2-4eae-9d2d-ef7f11fefd89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_szakmunkas_brutto_oraber_2020","timestamp":"2021. február. 04. 06:18","title":"Bruttó 1322 forintot keresett óránként egy magyar munkás tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021-től az új építésű lakások vásárlásának és építésének is visszaigényelhető az áfája. Már sok dolgot tudni lehet erről a támogatásról, ám van néhány olyan feltétel, ami sokakat meglephet. Éppen ezért a Bankmonitor szakértői összegyűjtöttek 5 buktatót, amire mindenkinek figyelnie kell, ha áfa-visszatérítést szeretne igényelni.","shortLead":"2021-től az új építésű lakások vásárlásának és építésének is visszaigényelhető az áfája. Már sok dolgot tudni lehet...","id":"20210205_laksfa_visszaterites_bankmonitor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f00ee4-5e9b-4d8f-8704-92dd0b8a2077","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210205_laksfa_visszaterites_bankmonitor","timestamp":"2021. február. 05. 16:25","title":"Öt buktató, amire figyelni kell a lakásáfa visszatérítésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságoknak több információra van szükségük, hogy felmérjék az oltóanyag hatékonyságát.\r

","shortLead":"A hatóságoknak több információra van szükségük, hogy felmérjék az oltóanyag hatékonyságát.\r

","id":"20210203_Svajc_AstraZeneca_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70b978b-2d39-40b5-8176-7188d29e2ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Svajc_AstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. február. 03. 18:40","title":"Svájc egyelőre nem engedélyezi az AstraZeneca vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbc8ecc-8004-4b42-bb35-ece133b85977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvánnyal együtt járó maszkviselés megnövelte az ujjlenyomatos telefonfeloldás ázsióját. Ez is közre játszhat abban, hogy visszahozza az iPhone 13-akba a Touch ID-t az Apple, igaz, a Face ID-ról sem fog lemondani.","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal együtt járó maszkviselés megnövelte az ujjlenyomatos telefonfeloldás ázsióját. Ez is közre...","id":"20210204_faceid_es_kijelzo_alatti_touchid_iphone_13","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bbc8ecc-8004-4b42-bb35-ece133b85977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38017e-fcea-436f-8c65-4eabb903b5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_faceid_es_kijelzo_alatti_touchid_iphone_13","timestamp":"2021. február. 04. 12:03","title":"Egyre biztosabb: az idei iPhone-okban arcfelismerő és ujjlenyomat-olvasó is lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Novavax oltóanyaga a koronavírus eredeti változatával szemben 95,6 százalékos hatékonyságú lehet a cég szerint.","shortLead":"A Novavax oltóanyaga a koronavírus eredeti változatával szemben 95,6 százalékos hatékonyságú lehet a cég szerint.","id":"20210204_koronavirus_jarvany_vakcina_europai_gyogyszerugynokseg_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fceafc-f79b-4ee7-8c57-61523a43f1b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_koronavirus_jarvany_vakcina_europai_gyogyszerugynokseg_vizsgalat","timestamp":"2021. február. 04. 07:38","title":"Újabb amerikai vakcinát vizsgál az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af91394d-34fd-4731-b273-18d794bc5a67","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Énekel és hangszeren is játszik a humanoid robot.\r

\r

","shortLead":"Énekel és hangszeren is játszik a humanoid robot.\r

\r

","id":"20210205_Robot_tagja_is_van_BoszniaHercegovina_legnepszerubb_rockegyuttesenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af91394d-34fd-4731-b273-18d794bc5a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4333b3a6-963e-46ae-b702-1a6dd5d21ba4","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Robot_tagja_is_van_BoszniaHercegovina_legnepszerubb_rockegyuttesenek","timestamp":"2021. február. 05. 16:26","title":"Robot tagja is van Bosznia-Hercegovina legnépszerűbb rockegyüttesének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060e66b9-b763-40b5-ba59-a6addf4aa5ea","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A magyar reformátusok első számú vezetőjévé, a zsinat elnökévé választhatják a politikai karrierjét egyházira cserélő Balog Zoltánt. Ám nem a hagyományos módon.","shortLead":"A magyar reformátusok első számú vezetőjévé, a zsinat elnökévé választhatják a politikai karrierjét egyházira cserélő...","id":"20210203_A_reformatus_hagyomanyok_tobbszoros_felrugasaval_lehet_puspok_Balog_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=060e66b9-b763-40b5-ba59-a6addf4aa5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c90c22d-80b0-483b-a23c-b87f6cad9127","keywords":null,"link":"/360/20210203_A_reformatus_hagyomanyok_tobbszoros_felrugasaval_lehet_puspok_Balog_Zoltan","timestamp":"2021. február. 03. 19:00","title":"A hagyományok többszöri felrúgásával lehet a református zsinat elnöke Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Váratlanul halt meg az 55 éves orvos. Az omszki kórház részleteket nem árult el. ","shortLead":"Váratlanul halt meg az 55 éves orvos. Az omszki kórház részleteket nem árult el. ","id":"20210205_navalnij_novicsok_meghalt_orvos_szergej_maximisin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5994ce-21c7-4fb2-bc6a-a0870dc4d036","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_navalnij_novicsok_meghalt_orvos_szergej_maximisin","timestamp":"2021. február. 05. 08:41","title":"Meghalt a Navalnijt kezelő orosz orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]