[{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszon utazók közül hatan sérültek meg.","shortLead":"A buszon utazók közül hatan sérültek meg.","id":"20210204_halalos_baleset_busz_cibakhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f44ca84-b0f2-42df-a2af-aaf499467e8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_halalos_baleset_busz_cibakhaza","timestamp":"2021. február. 04. 17:44","title":"Busszal ütközött egy autó Nagyrévnél, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6025515b-c50e-416e-8dfc-01399f323c16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research ügyvezetője szerint a Fidesz számára kontraproduktív lehet állandóan az egykori miniszterelnökkel riogatni, mert a szavazók már rég tisztában vannak vele, hogy a csomagban benne van ő és a Jobbik is.","shortLead":"A Závecz Research ügyvezetője szerint a Fidesz számára kontraproduktív lehet állandóan az egykori miniszterelnökkel...","id":"20210204_zavecz_ellenzek_elovalasztas_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6025515b-c50e-416e-8dfc-01399f323c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3bd98d-6f54-46ed-b595-6a5c0bfe40b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_zavecz_ellenzek_elovalasztas_fidesz","timestamp":"2021. február. 04. 19:08","title":"Závecz: Az ellenzéki választók rég túl vannak a Gyurcsány-dilemmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77557aca-6e6f-49c0-9f17-ed2fc868a87e","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Idén először rendhagyó formában, virtuálisan rendezték meg a világ legnagyobb szórakoztató elektronikai seregszemléjét, a CES-t. A bemutatott termékek új szintre emelik az okoseszközökről alkotott elképzeléseinket. És ha ez még nem elég: a Samsung pár nappal később bemutatta az okostelefonok legújabb zászlóshajóját is.\r

\r

\r

","shortLead":"Idén először rendhagyó formában, virtuálisan rendezték meg a világ legnagyobb szórakoztató elektronikai seregszemléjét...","id":"samsungbch_20210204_ces_okostelefon_tv_kutyu_virtualis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77557aca-6e6f-49c0-9f17-ed2fc868a87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212fe4dd-6b6c-4a7b-907e-0fbdac4fe552","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210204_ces_okostelefon_tv_kutyu_virtualis","timestamp":"2021. február. 04. 07:30","title":"Lássuk, milyen kütyükért fogunk megőrülni az idén!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és az Egyesült Államok között biztosít több mint gyors összeköttetést.","shortLead":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és...","id":"20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3118c16d-ee3d-484e-8404-239e427a3484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","timestamp":"2021. február. 04. 08:36","title":"A Google új vezetékén 250 Tb/s sebességgel jönnek-mennek az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021-től az új építésű lakások vásárlásának és építésének is visszaigényelhető az áfája. Már sok dolgot tudni lehet erről a támogatásról, ám van néhány olyan feltétel, ami sokakat meglephet. Éppen ezért a Bankmonitor szakértői összegyűjtöttek 5 buktatót, amire mindenkinek figyelnie kell, ha áfa-visszatérítést szeretne igényelni.","shortLead":"2021-től az új építésű lakások vásárlásának és építésének is visszaigényelhető az áfája. Már sok dolgot tudni lehet...","id":"20210205_laksfa_visszaterites_bankmonitor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f00ee4-5e9b-4d8f-8704-92dd0b8a2077","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210205_laksfa_visszaterites_bankmonitor","timestamp":"2021. február. 05. 16:25","title":"Öt buktató, amire figyelni kell a lakásáfa visszatérítésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ön is segíthet eldönteni az egyik budapesti óriásvidra-kölyök nevét. Az anyja Cumana, az apja Madidi, a testvére Bahia – milyen név illene hozzá a legjobban?","shortLead":"Ön is segíthet eldönteni az egyik budapesti óriásvidra-kölyök nevét. Az anyja Cumana, az apja Madidi, a testvére Bahia...","id":"20210205_Oriasvidra_kolyok_nevvalasztas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee6108a-1379-446e-b897-09aa2e1744fb","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Oriasvidra_kolyok_nevvalasztas_video","timestamp":"2021. február. 05. 16:05","title":"Egyre cukibbak az Állatkert óriásvidra-kölykei, de mi legyen a nevük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számottevő filmes karrierje okán volt tag már több mint harminc éve.","shortLead":"Számottevő filmes karrierje okán volt tag már több mint harminc éve.","id":"20210205_Donald_Trump_inkabb_kilepett_a_filmszineszek_cehebol_mint_hogy_kirugjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42db739c-660b-4c07-a3e8-a4cd6179a02f","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Donald_Trump_inkabb_kilepett_a_filmszineszek_cehebol_mint_hogy_kirugjak","timestamp":"2021. február. 05. 09:28","title":"Donald Trump inkább kilépett a filmszínészek céhéből, mint hogy kirúgják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c8d59f-9a8e-4dd5-9839-81a0a71b773e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A fennmaradásért vívott kilátástalan küzdelem sem hozza össze a vendéglátósokat. A saját vállalásaival késlekedő kormánynak sikerült leállítania a hétfői nyitásra készülő „lázadókat”, s a rosszul szervezett tüntetések is érdektelenségbe fulladtak. Lelkiállapotukról, lehetőségeikről négy érintett beszélt a HVG-nek.","shortLead":"A fennmaradásért vívott kilátástalan küzdelem sem hozza össze a vendéglátósokat. A saját vállalásaival késlekedő...","id":"20210204_Oszd_meg_es_buntess_igy_kezeli_a_kormany_a_vendeglatosok_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67c8d59f-9a8e-4dd5-9839-81a0a71b773e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff6f63d-825b-4847-bfdb-274a89527b1d","keywords":null,"link":"/360/20210204_Oszd_meg_es_buntess_igy_kezeli_a_kormany_a_vendeglatosok_ugyet","timestamp":"2021. február. 04. 15:00","title":"Oszd meg és büntess – így kezeli a kormány a vendéglátósok ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]