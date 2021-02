Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc57f60c-b435-4ef4-8733-a0dc52deb3c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik túl gyengének találják a 600 lóerős RS Q8-at.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik túl gyengének találják a 600 lóerős RS Q8-at.","id":"20210205_34_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_az_uj_audi_rsq8r_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc57f60c-b435-4ef4-8733-a0dc52deb3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14914e2f-863c-4e78-b073-7e080ad02a3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_34_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_az_uj_audi_rsq8r_divatterepjaro","timestamp":"2021. február. 05. 09:21","title":"3,4 másodperc alatt 0-ról 100-ra, ezt tudja az új Audi RSQ8-R divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Járóka Lívia arról beszélt: a kiszolgáltatott csoportok tagjainak meg kell adni a lehetőséget, hogy elmondják gondolataikat, és ezekhez a párbeszédekhez teret kell biztosítani. A roma származású politikus saját népe mellett ide sorolta többek között a melegeket és a leszbikusokat is.","shortLead":"Járóka Lívia arról beszélt: a kiszolgáltatott csoportok tagjainak meg kell adni a lehetőséget, hogy elmondják...","id":"20210204_A_Fidesz_politkusa_vedelmebe_vette_a_szexualis_kisebbsegeket_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb627a4e-54ab-4dbc-b6f3-a73b9a59154c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210204_A_Fidesz_politkusa_vedelmebe_vette_a_szexualis_kisebbsegeket_is","timestamp":"2021. február. 04. 20:08","title":"A Fidesz politikusa védelmébe vette a szexuális kisebbségeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fiatal egyetemistákkal dolgozik a szülővárosában. Megvolt az első bemutató. ","shortLead":"Fiatal egyetemistákkal dolgozik a szülővárosában. Megvolt az első bemutató. ","id":"20210205_Csehovval_tert_vissza_Eszenyi_Eniko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6197be2-6b5f-4f97-a995-2eb29b12f321","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Csehovval_tert_vissza_Eszenyi_Eniko","timestamp":"2021. február. 05. 09:55","title":"Eszenyi Enikő Csehov-rendezéssel tért vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt kutatja egy brit orvoscsoport, amely abban reménykedik: ezzel nemcsak az oltási folyamatot gyorsíthatja fel, hanem jó esetben növelheti a védőoltások hatékonyságát is.","shortLead":"Ezt kutatja egy brit orvoscsoport, amely abban reménykedik: ezzel nemcsak az oltási folyamatot gyorsíthatja fel, hanem...","id":"20210205_Lehete_kombinalni_a_vakcinakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58190138-b95d-43aa-8a14-bedd6fe51315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_Lehete_kombinalni_a_vakcinakat","timestamp":"2021. február. 05. 15:15","title":"Lehet-e kombinálni a vakcinákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendvédelmi dolgozók nem tudják, milyen vakcinát kapnának, és hogy milyen mellékhatásokkal kell számolniuk.","shortLead":"A rendvédelmi dolgozók nem tudják, milyen vakcinát kapnának, és hogy milyen mellékhatásokkal kell számolniuk.","id":"20210205_Rendor_tuzolto_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269bc5a5-a405-469a-98f6-5faf069f54aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Rendor_tuzolto_oltas","timestamp":"2021. február. 05. 08:46","title":"A rendőrök és tűzoltók harmada oltatná be magát jelenleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számottevő filmes karrierje okán volt tag már több mint harminc éve.","shortLead":"Számottevő filmes karrierje okán volt tag már több mint harminc éve.","id":"20210205_Donald_Trump_inkabb_kilepett_a_filmszineszek_cehebol_mint_hogy_kirugjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42db739c-660b-4c07-a3e8-a4cd6179a02f","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Donald_Trump_inkabb_kilepett_a_filmszineszek_cehebol_mint_hogy_kirugjak","timestamp":"2021. február. 05. 09:28","title":"Donald Trump inkább kilépett a filmszínészek céhéből, mint hogy kirúgják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5332300-4b7e-4220-98fb-1d38049d2c21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos premierje csak február kilencedikén lesz.","shortLead":"A hivatalos premierje csak február kilencedikén lesz.","id":"20210205_Kikerult_nehany_kep_az_Audi_etron_GTrol_a_bemutatoja_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5332300-4b7e-4220-98fb-1d38049d2c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc3082e-79e7-4c0d-925e-dc3a78c8f1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_Kikerult_nehany_kep_az_Audi_etron_GTrol_a_bemutatoja_elott","timestamp":"2021. február. 05. 12:27","title":"Kikerült néhány kép az Audi e-tron GT-ről a bemutatója előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7582ab-cae6-4ef5-8cc4-5d92fb410a24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a légzésszámunkat és a pulzusunkat is monitorozhatjuk az alkalmazás, valamint egy telefon segítségével.","shortLead":"A jövőben a légzésszámunkat és a pulzusunkat is monitorozhatjuk az alkalmazás, valamint egy telefon segítségével.","id":"20210204_google_fitnesz_alkalmazas_pulzus_legzesszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f7582ab-cae6-4ef5-8cc4-5d92fb410a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10720d4-1f3e-468a-b266-f70f2ad4e0d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_fitnesz_alkalmazas_pulzus_legzesszam","timestamp":"2021. február. 04. 18:03","title":"Új egészségügyi funkciókat kap a Google Fitnesz, de nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]