[{"available":true,"c_guid":"00c523bf-b01a-4b06-85a4-f7e64ffd38bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q2 crossover legerősebb sportváltozata 14 millió forint feletti áron debütál.","shortLead":"A Q2 crossover legerősebb sportváltozata 14 millió forint feletti áron debütál.","id":"20210209_300_loeros_meregzsak_magyarorszagon_az_uj_audi_sq2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00c523bf-b01a-4b06-85a4-f7e64ffd38bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5cbc1e-d895-433b-ba89-2bcb9414d3d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_300_loeros_meregzsak_magyarorszagon_az_uj_audi_sq2","timestamp":"2021. február. 09. 06:41","title":"300 lóerős kis méregzsák: Magyarországon az új Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143cd854-f95d-4a18-baa0-0c3f768a785c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A furcsa körülmények között történt tömeghalál okát sokféleképpen próbálták magyarázni, a mostani új kutatásokat meglepő módon egy Disney-animáció is segítette.","shortLead":"A furcsa körülmények között történt tömeghalál okát sokféleképpen próbálták magyarázni, a mostani új kutatásokat...","id":"20210208_A_Jegvarazs_cimu_rajzfilm_is_segitett_megoldani_a_Gyatlovrejtelyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=143cd854-f95d-4a18-baa0-0c3f768a785c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062e30b2-9944-4ac8-80ea-2849afeecd7b","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_A_Jegvarazs_cimu_rajzfilm_is_segitett_megoldani_a_Gyatlovrejtelyt","timestamp":"2021. február. 08. 09:15","title":"A Jégvarázs című Disney-rajzfilm is segített megoldani a Gyatlov-rejtélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A BioNTech–Pfizer bejelentette, hogy a koronavírus elleni vakcina gyártási kapacitását 1,3 milliárdról 2 milliárdra emeli. 