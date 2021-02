Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester lazítást jelentett be, holnaptól csak bizonyos helyeken kell eltakarni az arcunkat.","shortLead":"A polgármester lazítást jelentett be, holnaptól csak bizonyos helyeken kell eltakarni az arcunkat.","id":"20210208_miskolc_maszkviseles_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0c9750-684d-463e-8c32-fd2642ecec96","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_miskolc_maszkviseles_koronavirus","timestamp":"2021. február. 08. 19:55","title":"Keddtől vége a kötelező maszkviselésnek Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ebaee1-9d46-4977-8fde-792389988305","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főváros abban bízik, hogy a Belügyminisztérium átveszi a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft.-t, és tovább foglalkoztatják a dolgozókat.","shortLead":"A főváros abban bízik, hogy a Belügyminisztérium átveszi a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft.-t, és tovább...","id":"20210209_Budapest_kemenyseprok_elbocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ebaee1-9d46-4977-8fde-792389988305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdac4d2-c193-42da-a53f-ff1edabea248","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Budapest_kemenyseprok_elbocsatas","timestamp":"2021. február. 09. 16:01","title":"Kirúgnak 283 embert a budapesti kéményseprőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4df319-811a-4008-96c7-dc4b56214ec9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi most 100 éves, a vád szerint 3518 ember meggyilkolásához van köze.","shortLead":"A férfi most 100 éves, a vád szerint 3518 ember meggyilkolásához van köze.","id":"20210208_sachenhausen_koncentracios_tabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c4df319-811a-4008-96c7-dc4b56214ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7402fcda-88ae-4942-aba6-bfa487af36a2","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_sachenhausen_koncentracios_tabor","timestamp":"2021. február. 08. 21:55","title":"Vádat emeltek a sachenhauseni koncentrációs tábor egykori őre ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5fdf10-526c-4938-8e9a-8f592519bce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter szerint a török kezdeményezés jó lehetőség, hogy megvizsgálják, alkalmazható-e a török oltóanyag a Magyarországon engedélyezett koronavírus elleni védőoltások mellett.

","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint a török kezdeményezés jó lehetőség, hogy megvizsgálják, alkalmazható-e a török...","id":"20210208_szijjarto_torokorszag_vakcina_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5fdf10-526c-4938-8e9a-8f592519bce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2502fe-9b8c-4d58-994f-d3b39cb29bf9","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_szijjarto_torokorszag_vakcina_teszt","timestamp":"2021. február. 08. 18:19","title":"Szijjártó: Törökország örülne, ha segítenénk tesztelni a vakcinájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff02357-a49c-4cc1-9983-5a3c384802b3","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tíz éve kezdődött arab tavasz egyetlen sikerországának tartott Tunéziában megint tüntetnek a működésképtelen demokrácia, az egyenlőtlenség és a kilátástalanság ellen.","shortLead":"A tíz éve kezdődött arab tavasz egyetlen sikerországának tartott Tunéziában megint tüntetnek a működésképtelen...","id":"202105__tuneziai_tavasz__szegenyseg_es_harag__nosztalgia__elatkozott_hosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ff02357-a49c-4cc1-9983-5a3c384802b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a99272f-a297-4b34-af0e-58ca5542b940","keywords":null,"link":"/360/202105__tuneziai_tavasz__szegenyseg_es_harag__nosztalgia__elatkozott_hosok","timestamp":"2021. február. 08. 17:00","title":"Nem ilyen demokráciát akartak a tunéziaiak, egykori hősüket is elátkozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44a36fc-9b84-4f5f-a4c6-5cfb2adcce3a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes állatfajok akár hetven százalékkal messzebbre is kénytelenek elvándorolni az emberi tevékenységek miatt. ","shortLead":"Egyes állatfajok akár hetven százalékkal messzebbre is kénytelenek elvándorolni az emberi tevékenységek miatt. ","id":"20210209_Rosszabb_hatassal_lehetnek_a_turazok_az_allatok_elohelyeire_mint_a_fakivagas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f44a36fc-9b84-4f5f-a4c6-5cfb2adcce3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f4460c-7718-4c94-976d-88295752494b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_Rosszabb_hatassal_lehetnek_a_turazok_az_allatok_elohelyeire_mint_a_fakivagas","timestamp":"2021. február. 09. 09:45","title":"Rosszabb hatással lehetnek a túrázók az állatok élőhelyeire, mint a fakivágás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétszeres világbajnok idén is a német istálló versenyzője lesz.","shortLead":"A hétszeres világbajnok idén is a német istálló versenyzője lesz.","id":"20210208_lewis_hamilton_mercedes_uj_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99afc358-1798-4bba-8f62-0693acbede03","keywords":null,"link":"/sport/20210208_lewis_hamilton_mercedes_uj_szerzodes","timestamp":"2021. február. 08. 13:05","title":"Aláírt végre Hamilton a Mercedeshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b822d751-16ae-4127-8b4a-a34b3c01da94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemi modellváltásért felelős Stumpf István szerint az egész életpályáját teszi kockára azzal, hogy elvállalta a kormánybiztosságot. A Telexnek adott interjúban a miniszterelnök internetezési szokásairól is beszélt.","shortLead":"Az egyetemi modellváltásért felelős Stumpf István szerint az egész életpályáját teszi kockára azzal, hogy elvállalta...","id":"20210209_stumpf_istvan_orban_viktor_egyetemi_modellvaltas_felsooktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b822d751-16ae-4127-8b4a-a34b3c01da94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb56b05-97ba-441f-b2b2-fda2e1974ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_stumpf_istvan_orban_viktor_egyetemi_modellvaltas_felsooktatas","timestamp":"2021. február. 09. 08:47","title":"Stumpf István: Orbán szerintem most próbálja újraformálni a környezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]