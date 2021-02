A nap szépét és A burzsoázia diszkrét báját is ő írta. Jean-Claude Carrière Oscar-díjat és életmű-Oscart is kapott a munkásságáért. 89 éves volt.

Párizsi lakásában, 89 éves korában, hétfő este, természetes okból meghalt Jean-Claude Carrière Oscar-díjas forgatókönyvíró – adta hírül a Hollywood Reporter.

Carrière nevéhez kötődik az európai művészfilm legjelentősebb alkotásai közül több is, de amerikai filmekben is közreműködött íróként; Luis Buñuel alkotótársa volt, írt filmet Alain Delonnak, Jeremy Ironsnak, Gina Lollobrigidának és Nicole Kidmannek is. Az ő forgatókönyvéből készült A lét elviselhetetlen könnyűsége, A nap szépe, A burzsoázia diszkrét bája, A szabadság fantomja, A vágy titokzatos tárgya vagy a Valmont című Veszedelmes viszonyok-adaptáció.

Olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Milos Forman, Jean-Luc Godard, Louis Malle, Michael Haneke, Peter Brook, Volker Schlöndorff, Philip Kaufman vagy Andrzej Wajda.

Talán leghíresebb forgatókönyve a Bádogdob volt, amely a cannes-i Arany Pálma után az Oscar-díjat is elnyerte. Forgatókönyvért a Boldog születésnapot című rövidfilmért nyert Oscar-díjat, de három másik alkalommal is jelölték a díjra, A lét elviselhetetlen könnyűségéért, A vágy titokzatos tárgyáért és A burzsoázia diszkrét bájáért. 2015-ben végül megkapta életművéért a tiszteletbeli Oscar-díjat is.

Élete végéig dolgozott, az IMDB szerint – amely 151 forgatókönyvét sorolja fel – még két filmje vár bemutatásra. 2018-ban az ő forgatókönyve alapján mutatták be a Magyarországon is vetített, César-díjra jelölt A hűséges férfit.