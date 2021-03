Pécs önállóan szervezne színházfesztivált a POSZT helyett

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átlagos otthoni számítógépekben sincs annyi memória, mint amennyit az Asus pakolhat a még bemutatásra váró ROG Phone 5-be.","shortLead":"Átlagos otthoni számítógépekben sincs annyi memória, mint amennyit az Asus pakolhat a még bemutatásra váró ROG Phone...","id":"20210302_asus_rog_phone_5_18_gb_ram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b32dd3b-865c-4a3d-96ba-1e79733f7d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_asus_rog_phone_5_18_gb_ram","timestamp":"2021. március. 02. 11:43","title":"Ez számítógépben is sok: 18 GB RAM kerülhet az Asus legújabb telefonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56281bfc-a665-401d-89e5-cefd35618b8d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ioana Basescu mellett Elena Udrea volt turisztikai miniszterre is szabadságvesztést szabott ki a bíróság.

","shortLead":"Ioana Basescu mellett Elena Udrea volt turisztikai miniszterre is szabadságvesztést szabott ki a bíróság.

","id":"20210302_Bortonbuntetes_Traian_Basescu_lanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56281bfc-a665-401d-89e5-cefd35618b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba13a46-51a6-41b8-a564-ad0b09cbacbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_Bortonbuntetes_Traian_Basescu_lanya","timestamp":"2021. március. 02. 13:58","title":"Ötéves börtönbüntetésre ítélték Traian Basescu volt román elnök lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ec4eb9-0508-4d68-a5fe-a38dd60bed5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatták a tisztán elektromos Volvo C40 Recharge modellt.","shortLead":"Bemutatták a tisztán elektromos Volvo C40 Recharge modellt.","id":"20210302_Itt_az_elso_Volvo_amit_mar_csak_online_fognak_arulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ec4eb9-0508-4d68-a5fe-a38dd60bed5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4df16d-5c9a-4255-81e4-514ad512bea9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_Itt_az_elso_Volvo_amit_mar_csak_online_fognak_arulni","timestamp":"2021. március. 02. 16:39","title":"Itt az első Volvo, amit már csak online fognak árulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597f90c5-68c7-4351-b9fe-9556d929220d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amnesztiával és rehabilitáció ígéretével vették rá elrablóikat az együttműködésre. Az elnök elrendelte a hadsereg és a hírszerzés mozgósítását is.","shortLead":"Amnesztiával és rehabilitáció ígéretével vették rá elrablóikat az együttműködésre. Az elnök elrendelte a hadsereg és...","id":"20210302_nigeria_szabadon_engedett_diaklanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=597f90c5-68c7-4351-b9fe-9556d929220d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a685b2b8-d651-48c5-944d-f7e03120a6d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210302_nigeria_szabadon_engedett_diaklanyok","timestamp":"2021. március. 02. 20:08","title":"Szabadon engedték a sokszáz elrabolt nigériai iskoláslányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere szerint most az a fontos, hogy elkerüljük azt a helyzetet, ami például Bergamóban uralkodott a koronavírus első hullámának idején.","shortLead":"Budapest főpolgármestere szerint most az a fontos, hogy elkerüljük azt a helyzetet, ami például Bergamóban uralkodott...","id":"20210303_Karacsony_tovabbi_korlatozasokrol_beszel_a_stadionokban_oltana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23e649f-3617-4182-a3d5-53d2b5e2168c","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Karacsony_tovabbi_korlatozasokrol_beszel_a_stadionokban_oltana","timestamp":"2021. március. 03. 16:37","title":"Karácsony szerint elkerülhetetlennek látszik a további szigorítás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92fdfcc-758e-4b37-86f4-ecc4ac2894bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"György István szerint versenyt futunk az idővel, a harmadik hullám soha nem látott számokat produkál.","shortLead":"György István szerint versenyt futunk az idővel, a harmadik hullám soha nem látott számokat produkál.","id":"20210302_operativ_torzs_oltas_vakcina_koronavirus_harmadik_hullam_gyorgy_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a92fdfcc-758e-4b37-86f4-ecc4ac2894bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39883d27-38aa-4198-956c-35b23bf5b414","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_operativ_torzs_oltas_vakcina_koronavirus_harmadik_hullam_gyorgy_istvan","timestamp":"2021. március. 02. 12:41","title":"Húsvétra minden regisztrált magyarnak beadnák a védőoltás első adagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a6f34f5-4e03-429f-afb5-3b9decf4a718","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra lefújták az egyszer már lefújt angliai Download és a barcelonai Primavera Sound fesztiválokat is: 2022-nél előbb nem rendezik meg egyiket sem.","shortLead":"Újra lefújták az egyszer már lefújt angliai Download és a barcelonai Primavera Sound fesztiválokat is: 2022-nél előbb...","id":"20210303_fesztivalszezon_lefujtak_download_festival_primavera_sound_elhalasztjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a6f34f5-4e03-429f-afb5-3b9decf4a718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7f2112-64a5-40df-97c4-238b77e77f6b","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_fesztivalszezon_lefujtak_download_festival_primavera_sound_elhalasztjak","timestamp":"2021. március. 03. 12:04","title":"Baljós hírek az idei nemzetközi fesztiválszezonról: másodszor is elmarad két fontos rendezvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Négy megyében már ötezer fölött jár a 100 ezer lakosra jutó koronavírusos fertőzöttek száma a járvány kezdete óta, az északi területeken a vírus jóval fertőzőbb, brit variánsa okozhatja a magasabb esetszámot. A csúcsidőszak ráadásul még odébb van, a kérdés az, az egészségügyi rendszer bírja-e a terhelést a következő időszakban.","shortLead":"Négy megyében már ötezer fölött jár a 100 ezer lakosra jutó koronavírusos fertőzöttek száma a járvány kezdete óta...","id":"20210302_koronavirus_harmadik_hullam_nograd_gyormosonsopron_vas_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2eec3ea-5034-432d-92ca-d12475a6123d","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_koronavirus_harmadik_hullam_nograd_gyormosonsopron_vas_megye","timestamp":"2021. március. 02. 11:55","title":"A számok azt mutatják: most kezd belendülni a harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]