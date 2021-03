Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványszkeptikus gyógyszerészt a február 28-i, budapesti tüntetése miatt büntették meg.

","shortLead":"A járványszkeptikus gyógyszerészt a február 28-i, budapesti tüntetése miatt büntették meg.

","id":"20210308_godeny_gyorgy_szabalysertesi_birsag_rendorseg_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3390d3c8-807f-4882-8b7a-80724f5552d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_godeny_gyorgy_szabalysertesi_birsag_rendorseg_tuntetes","timestamp":"2021. március. 08. 13:54","title":"Egymillió forintra bírságolták Gődény Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év végén lejár az előzőleg kötött szerződés, így a társaság új partnert keres. A Népszava szerint ebben most is a Hungarikum Alkusz lesz a segítségükre.","shortLead":"Az év végén lejár az előzőleg kötött szerződés, így a társaság új partnert keres. A Népszava szerint ebben most is...","id":"20210309_meszaros_lorinc_biztositas_biztosito_bkv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b4a40a-6076-436c-a001-878cece399cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_meszaros_lorinc_biztositas_biztosito_bkv","timestamp":"2021. március. 09. 07:06","title":"Mészáros cége segít új biztosítót találni a BKV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott Navracsics Tibor, és nem tudta megmondani, hogy ma belépne-e a Fideszbe.","shortLead":"Interjút adott Navracsics Tibor, és nem tudta megmondani, hogy ma belépne-e a Fideszbe.","id":"20210309_navracsics_tibor_interju_simicska_lajos_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6549994-839f-434d-9ff6-2b19f4fb2292","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_navracsics_tibor_interju_simicska_lajos_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 09. 09:26","title":"Navracsics: Orbán nem változott, ma is tűri a vitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint minden relikvia, úgy a Twittert kitaláló Jack Dorsey első bejegyzései is aranyat érhetnek.","shortLead":"Mint minden relikvia, úgy a Twittert kitaláló Jack Dorsey első bejegyzései is aranyat érhetnek.","id":"20210308_twitter_jack_dorsey_licit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3a576f-58ce-4b55-8be1-1cf5899ce8f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_twitter_jack_dorsey_licit","timestamp":"2021. március. 08. 12:03","title":"770 millió forintnál tart a licit: megvennék a Twitter-főnök első szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyugodtan vállalhatnak egy kis áldozatot a nők, ha egyszer nincs más dolguk, csak a gyereknevelés – ezzel magyarázta Révész Attila, miért kérte a focistafeleségeket, hogy éjjel ők keljenek fel a gyerekekhez.","shortLead":"Nyugodtan vállalhatnak egy kis áldozatot a nők, ha egyszer nincs más dolguk, csak a gyereknevelés – ezzel magyarázta...","id":"20210310_kisvarda_focista_felesegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d0ca63-3a87-439c-8113-07c7118d4052","keywords":null,"link":"/elet/20210310_kisvarda_focista_felesegek","timestamp":"2021. március. 10. 08:54","title":"Elmagyarázta a kisvárdai sportigazgató: azért a focistafeleségek keljenek fel a gyerekhez, mert nekik van sok szabadidejük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c371fbc4-2665-495f-ac3f-00d3d2af8ae0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aktuális Skoda Octavia tengelytávjába beletoldottak néhány centimétert.","shortLead":"Az aktuális Skoda Octavia tengelytávjába beletoldottak néhány centimétert.","id":"20210309_lehet_egy_kicsit_nagyobb_Ime_a_skoda_octavia_pro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c371fbc4-2665-495f-ac3f-00d3d2af8ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8dd65b-9574-4d1e-8364-1df18e61cb8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_lehet_egy_kicsit_nagyobb_Ime_a_skoda_octavia_pro","timestamp":"2021. március. 09. 07:59","title":"Lehet egy kicsit nagyobb? Íme a Skoda Octavia Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak 2002 és 2019 között egy franciaországnyi erdőség esett a fakitermelés és a mezőgazdaság áldozatául.","shortLead":"Csak 2002 és 2019 között egy franciaországnyi erdőség esett a fakitermelés és a mezőgazdaság áldozatául.","id":"20210308_esoerdok_ketharmada_tonkreteve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca63caa5-816b-4d44-8840-1431289d5880","keywords":null,"link":"/zhvg/20210308_esoerdok_ketharmada_tonkreteve","timestamp":"2021. március. 08. 13:40","title":"Egy kutatás szerint a trópusi esőerdők kétharmada már megszenvedte az emberi jelenlétet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc369a08-dea1-4f26-9315-01031018bf85","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az idő és a csalódás győzelme című oratórium szövegét a pápa bizalmasa írta, a kor ünnepelt hegedűse játszotta. \r

","shortLead":"Az idő és a csalódás győzelme című oratórium szövegét a pápa bizalmasa írta, a kor ünnepelt hegedűse játszotta. \r

","id":"202109_cd__oromuzo_hndel_il_trionfo_del_tempo_e_del_disinganno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc369a08-dea1-4f26-9315-01031018bf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f7f3de-5f95-4d5f-8fa6-764c856b90d7","keywords":null,"link":"/360/202109_cd__oromuzo_hndel_il_trionfo_del_tempo_e_del_disinganno","timestamp":"2021. március. 09. 14:00","title":"Karanténélmény: Händel első remekműve világsztárok előadásában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]