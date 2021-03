Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","shortLead":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","id":"20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06453987-0a24-4114-95d3-4f4d801880e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","timestamp":"2021. március. 10. 21:31","title":"Több száz gyereket oltottak be Izraelben, nem tapasztaltak súlyos mellékhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredeti terv szerint teljesen bezártak volna az óvodák és az iskolák, de úgy tűnik, van igény a megőrzésre.","shortLead":"Az eredeti terv szerint teljesen bezártak volna az óvodák és az iskolák, de úgy tűnik, van igény a megőrzésre.","id":"20210312_koronavirus_iskolak_ugyelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415f7e5c-22aa-48cb-b63e-383d0635c9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_koronavirus_iskolak_ugyelet","timestamp":"2021. március. 12. 14:51","title":"Naponta több ezer gyerek szülei kérnek ügyeletet az iskolaszünet első hetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Közéleti vita robbant ki Franciaországban amiatt, hogy a kormány eddig semmilyen hivatalos megemlékezést nem tervezett Bonaparte Napóleon francia császár halálának közelgő kétszázadik évfordulójára.\r

\r

","shortLead":"Közéleti vita robbant ki Franciaországban amiatt, hogy a kormány eddig semmilyen hivatalos megemlékezést nem tervezett...","id":"20210311_A_tortenelem_nagy_alakja_vagy_nogyulolo_rabszolgatarto_A_franciak_Napoleon_megitelesen_vitaznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5676fcdc-fc17-42b6-843a-eb52edda9c8d","keywords":null,"link":"/kultura/20210311_A_tortenelem_nagy_alakja_vagy_nogyulolo_rabszolgatarto_A_franciak_Napoleon_megitelesen_vitaznak","timestamp":"2021. március. 11. 09:17","title":"A történelem nagy alakja vagy nőgyülólő, rabszolgatartó? A franciák Napóleon megítélésén vitáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be11a0e-226c-4ada-883b-21a288db0e3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Maybach logóért és a mögöttes technikáért, luxusért igen borsos felárat kell fizetni a normál S-osztályhoz képest.","shortLead":"A Maybach logóért és a mögöttes technikáért, luxusért igen borsos felárat kell fizetni a normál S-osztályhoz képest.","id":"20210311_meregdragan_nyit_az_uj_uberluxus_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be11a0e-226c-4ada-883b-21a288db0e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32b4515-1c64-4470-a3b5-0639ac76d2a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_meregdragan_nyit_az_uj_uberluxus_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2021. március. 11. 07:59","title":"Méregdrágán nyit az új überluxus Mercedes-Maybach S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ember szervezetében vérrögök jelentek meg az oltás után, amíg megvizsgálják, hogy van-e köze ennek az oltáshoz, vagy csak véletlen, nem adnak a dánok senkinek AstraZeneca-vakcinát. A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság szerint nincs olyan adat, amely megerősítené, hogy az AstraZeneca okozná a vérrögképződést.","shortLead":"Több ember szervezetében vérrögök jelentek meg az oltás után, amíg megvizsgálják, hogy van-e köze ennek az oltáshoz...","id":"20210311_dania_astrazeneca_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ba90d6-faea-4b02-ac37-9ec786140774","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_dania_astrazeneca_oltas_vakcina","timestamp":"2021. március. 11. 11:13","title":"Felfüggesztették az AstraZenecával oltást Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e44efe0-cbc9-4851-b978-2829cda3178b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók a vizsgálat alapján azt sejtik, hogy az állat valószínűleg tényleg költötte a tojásait, és eközben pusztult el.","shortLead":"A kutatók a vizsgálat alapján azt sejtik, hogy az állat valószínűleg tényleg költötte a tojásait, és eközben pusztult...","id":"20210310_oviraptoroszaurzsz_dinoszaurusz_tojas_embrio_paleontologia_dinoszaurusz_feszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e44efe0-cbc9-4851-b978-2829cda3178b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b82dbb6-9775-4906-9814-4520d944309b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_oviraptoroszaurzsz_dinoszaurusz_tojas_embrio_paleontologia_dinoszaurusz_feszek","timestamp":"2021. március. 10. 20:03","title":"Fészkén és tojásain ülő dinoszaurusz maradványaira bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dab6403-13b1-46d9-bc21-bf619081f32b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Dávid Ilona a MÁV-nál és a Volánnál végzett munkájáról ismert, most a közétkeztetés Fidesz-közeli köreihez csatlakozik.","shortLead":"Dávid Ilona a MÁV-nál és a Volánnál végzett munkájáról ismert, most a közétkeztetés Fidesz-közeli köreihez csatlakozik.","id":"202110_hungast_management_befektet_simicska_egykori_embere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dab6403-13b1-46d9-bc21-bf619081f32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1186404f-fcaa-4221-b85b-2bdacf929dd5","keywords":null,"link":"/360/202110_hungast_management_befektet_simicska_egykori_embere","timestamp":"2021. március. 12. 12:00","title":"Simicska egykori embere pici tulajdonszerzéssel is nagyot szakíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"Bank360","category":"gazdasag","description":"Január végével minden bankszámla-tulajdonos megkapta az előző évre vonatkozó díjkimutatását, amiből kiderül, pontosan mennyibe is került egy év alatt a bankszámla. Ha a végösszeg minket is meglepett, válthatunk egy olcsóbb számlára is. De hogyan érdemes keresni?","shortLead":"Január végével minden bankszámla-tulajdonos megkapta az előző évre vonatkozó díjkimutatását, amiből kiderül, pontosan...","id":"20210311_bankszamla_valtas_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b8f19b-a550-42ec-a88c-189eb88aac7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_bankszamla_valtas_bank360","timestamp":"2021. március. 11. 07:46","title":"És ön mennyit fizet a bankszámlájáért? Évek alatt tízezreket is spórolhatunk egy jó választással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]