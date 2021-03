Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3025a8a3-5ff4-4b2e-9b95-a37388aa28b8","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Veszélyezteti-e a német állam rendjét a szélsőjobbra tolódott Alternatíva Németországnak (AfD) nevű párt, ezt kívánja megfigyelni az alkotmányvédelmi hivatal – ha a bíróság is úgy akarja.","shortLead":"Veszélyezteti-e a német állam rendjét a szélsőjobbra tolódott Alternatíva Németországnak (AfD) nevű párt, ezt kívánja...","id":"202110__nemet_szelsojobb__alkotmanyvedok__birosag_elott__nyilt_titok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3025a8a3-5ff4-4b2e-9b95-a37388aa28b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8ad417-d702-411c-927c-9f704409b253","keywords":null,"link":"/360/202110__nemet_szelsojobb__alkotmanyvedok__birosag_elott__nyilt_titok","timestamp":"2021. március. 16. 17:00","title":"A német titkosszolgálat ügynököket építene be a szélsőjobbos ellenzéki pártba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32","c_author":"Joó Hajnalka","category":"gazdasag","description":"Ha akarnának sem futhatnának neki új szerződéssel a kormányhivatal által egy hónapja elkaszált földvásárlásának Rogán Antal apósáék és üzlettársaik: a több mint ezer hektáros birtok idős magyar-amerikai tulajdonosainak ugyanis elege van a felhajtásból, és inkább megtartják a földeket. ","shortLead":"Ha akarnának sem futhatnának neki új szerződéssel a kormányhivatal által egy hónapja elkaszált földvásárlásának Rogán...","id":"20210317_rogan_obrusanszki_foldvasarlas_borsod_barna_izabella_kormanyhivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df30527-a9d2-49a7-92d5-2940c91fa63c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_rogan_obrusanszki_foldvasarlas_borsod_barna_izabella_kormanyhivatal","timestamp":"2021. március. 17. 19:25","title":"\"Megtartjuk a földeket\" – elértük a tulajdonost, aki majdnem eladta birtokait Rogán feleségének és családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Bloomberg amerikai hírügynökség azt tanácsolja a CDU elnökének az uniópártok számára hatalmas pofont hozó két tartományi választás után, hogy engedje át a terepet bajor kollégájának, amikor alig egy fél év múlva a kancellári tisztség lesz a tét.","shortLead":"A Bloomberg amerikai hírügynökség azt tanácsolja a CDU elnökének az uniópártok számára hatalmas pofont hozó két...","id":"20210317_Merkel_utodjaban_annyi_a_karizma_mint_egy_beosztott_konyveloben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607a5f38-840b-4059-9024-3fc12c8dd8e5","keywords":null,"link":"/360/20210317_Merkel_utodjaban_annyi_a_karizma_mint_egy_beosztott_konyveloben","timestamp":"2021. március. 17. 07:24","title":"Merkel utódjában \"annyi a karizma, mint egy beosztott könyvelőben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl hihetőnek tűnt a Twitteren jött ajánlat, de a Sebastian nevű férfi még ekkor sem fogott gyanút, és rögtön tovább kattintott. Nem kellett volna.","shortLead":"Túl hihetőnek tűnt a Twitteren jött ajánlat, de a Sebastian nevű férfi még ekkor sem fogott gyanút, és rögtön tovább...","id":"20210317_elon_musk_atveres_bitcoin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6caf05-9dfc-4010-b144-fe04e1bbe8d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_elon_musk_atveres_bitcoin","timestamp":"2021. március. 17. 13:03","title":"173 millió forintnyi bitcoint bukott egy ember, mert azt hitte, Elon Musk megajándékozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed42b833-4da5-4b99-87c6-dc2ecb15e3cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Friss dizájnnal, megújult i-Cockpit műszerfallal és modern hibrid hajtással támad a VW Golf francia riválisa.","shortLead":"Friss dizájnnal, megújult i-Cockpit műszerfallal és modern hibrid hajtással támad a VW Golf francia riválisa.","id":"20210318_megerkezett_a_teljesen_uj_peugeot_308","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed42b833-4da5-4b99-87c6-dc2ecb15e3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5efd041-03b7-4c07-b807-e32c8a10dcd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_megerkezett_a_teljesen_uj_peugeot_308","timestamp":"2021. március. 18. 07:26","title":"Megérkezett a teljesen új Peugeot 308","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Hét pontban szedték össze javaslataikat, melyeket a kormánynak küldtek el. ","shortLead":"Hét pontban szedték össze javaslataikat, melyeket a kormánynak küldtek el. ","id":"20210317_A_brutto_berek_100_szazalekat_kerik_a_kiskereskedelmi_dolgozok_hogy_ne_legyenek_elbocsatasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e316be77-4f41-4b81-a671-a228481421e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_A_brutto_berek_100_szazalekat_kerik_a_kiskereskedelmi_dolgozok_hogy_ne_legyenek_elbocsatasok","timestamp":"2021. március. 17. 16:37","title":"A bruttó bérek 100 százalékát kérik a kiskereskedelmi dolgozók, hogy ne legyenek elbocsátások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világ egyik vezető gazdasági lapja arra figyelmeztet, hogy bizonyos mellékhatásoknak nem szabad kisiklatniuk az oltási kampányt, mert az ellenszereknél egyaránt figyelembe kell venni a hatalmas előnyöket, illetve a kockázatokat is. ","shortLead":"A világ egyik vezető gazdasági lapja arra figyelmeztet, hogy bizonyos mellékhatásoknak nem szabad kisiklatniuk...","id":"20210318_Financial_Times_Csak_semmi_AstraZeneca_panik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028399d8-5824-4d68-bed8-0372a293aa76","keywords":null,"link":"/360/20210318_Financial_Times_Csak_semmi_AstraZeneca_panik","timestamp":"2021. március. 18. 07:31","title":"Financial Times: Csak semmi AstraZeneca-pánik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"Serdült Viktória - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Folytatja az oltást az AstraZeneca oltóanyagával Magyarország, de egyre több európai állam dönt úgy, hogy elővigyázatosságból felfüggeszti a vakcina használatát. Az oltási program leállítását sem az Európai Gyógyszerügynökség, sem az Egészségügyi Világszervezet nem támogatja, a félelem miatt az oltást visszautasító betegekkel viszont már magyar háziorvosok is találkoztak. Ferenci Tamás biostatisztikus a hvg.hu-nak azt mondta: túlzott aggodalomra nincs ok, de óvatosnak kell lenni, ezért is fontos, hogy jelenleg is folyamatban van az esetek vizsgálata. ","shortLead":"Folytatja az oltást az AstraZeneca oltóanyagával Magyarország, de egyre több európai állam dönt úgy...","id":"20210316_AstraZeneca_vakcina_felfuggesztes_europai_gyogyszerugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e00501-4b1f-4066-977c-610bf9dfde9e","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_AstraZeneca_vakcina_felfuggesztes_europai_gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. március. 16. 15:30","title":"AstraZeneca-oltás: az óvatosság indokolt, a pánik nem a szakemberek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]