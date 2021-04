Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is megesett, hogy valaki tévedésből nem ugyanazt a vakcinát kapta másodjára, mint az első oltásnál, de a virológusok szerint ilyenkor sincs baj.","shortLead":"Többször is megesett, hogy valaki tévedésből nem ugyanazt a vakcinát kapta másodjára, mint az első oltásnál, de...","id":"20210414_vakcina_oltas_rtl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199e1652-760f-4fc6-87e5-b777156638bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_vakcina_oltas_rtl","timestamp":"2021. április. 14. 20:23","title":"Lehet-e kétféle vakcinával oltani egy embert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egy minapi Márki-Zay Péter-interjú nyomán újra fellángolt a vita a gyereknevelésben alkalmazható testi fenyítésről. Ha azt gondolnánk, hogy a „fekete pedagógia” nézeteit már rég elfeledtük, nagyot tévedünk. Bár a törvény tiltja, elfogadott nevelési eszközként tekintünk ma is egy-egy pofonra vagy fenékre verésre.



","shortLead":"Egy minapi Márki-Zay Péter-interjú nyomán újra fellángolt a vita a gyereknevelésben alkalmazható testi fenyítésről. Ha...","id":"20210415_Tenyleg_belefer_egyegy_pofon_a_nevelesi_folyamatba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021ed940-5b26-4b82-af44-5c69ce5d4ea7","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Tenyleg_belefer_egyegy_pofon_a_nevelesi_folyamatba","timestamp":"2021. április. 15. 18:00","title":"Tényleg belefér egy-egy pofon a nevelési folyamatba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatták a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve című tervezetet, amelyben leírták, mi mindenre szánná a kormány azt a pénzt, amit az EU válságkezelő programjából kap az ország. Átnéztük a listát, mi mindenre menne el a közel hatezer milliárd forint 2021 és 2026 között.","shortLead":"Bemutatták a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve című tervezetet, amelyben leírták, mi mindenre...","id":"20210415_eu_valsagkezeles_helyreallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c238afd4-f50a-4181-bd91-beed20e4fc2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_eu_valsagkezeles_helyreallitas","timestamp":"2021. április. 15. 16:05","title":"Így költené el a kormány a válságkezelésre érkező hatezer milliárd forint EU-pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"8 és 13 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet.","shortLead":"8 és 13 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet.","id":"20210416_Felhos_de_csapadekmentes_ido_varhato_penteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21170d74-f767-4edd-9674-5aa7fa0a1580","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_Felhos_de_csapadekmentes_ido_varhato_penteken","timestamp":"2021. április. 16. 05:59","title":"Felhős, de csapadékmentes idő várható pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem újdonság, hogy a miniszterelnök a Facebookon kommunikál, most viszont már azt is ott tette közzé, hogy majd valamikor valamiről valamit mondani fog.","shortLead":"Az nem újdonság, hogy a miniszterelnök a Facebookon kommunikál, most viszont már azt is ott tette közzé, hogy majd...","id":"20210414_Orban_Viktor_bejelent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e76329-9afb-47cb-a7ff-ac91a8818186","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Orban_Viktor_bejelent","timestamp":"2021. április. 14. 15:09","title":"Orbán Viktor hamarosan bejelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a62d5a1-8273-4ddb-b18f-afc297d2d46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook állítása szerint a globális tevékenységéhez ma már teljes egészében a megújuló energiaforrásokra támaszkodik. Iszonyat mennyiségű pénz és rengeteg szélerőmű kellett hozzá.","shortLead":"A Facebook állítása szerint a globális tevékenységéhez ma már teljes egészében a megújuló energiaforrásokra...","id":"20210416_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezetvedelem_klimavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a62d5a1-8273-4ddb-b18f-afc297d2d46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdae168-bd96-48c3-8328-0b0fb3a31252","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezetvedelem_klimavedelem","timestamp":"2021. április. 16. 08:33","title":"Sikerült, a Facebook ma már 100 százalékban ingyenáramról működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc9ce53-506e-4e5c-8027-060f089c33ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Krétakör egykori dramaturgja sokat dolgozott Alföldi Róbert és Schilling Árpád mellett, és hosszú ideje vezette saját társulatát, a szó szerint elmondott, valós interjúkkal dolgozó PanoDráma dokumentumszínházat. Saját rákjáról is beszélgetéssorozatot szervezett.","shortLead":"A Krétakör egykori dramaturgja sokat dolgozott Alföldi Róbert és Schilling Árpád mellett, és hosszú ideje vezette saját...","id":"20210416_51_evesen_meghalt_Lengyel_Anna_Hevesidijas_dramaturg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc9ce53-506e-4e5c-8027-060f089c33ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6718c425-6b12-4de4-a10a-0912194ce600","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_51_evesen_meghalt_Lengyel_Anna_Hevesidijas_dramaturg","timestamp":"2021. április. 16. 01:19","title":"51 évesen meghalt Lengyel Anna Hevesi-díjas dramaturg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43511e37-8962-4244-a0fd-0a4ad2f92482","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Széchenyi, a Szent Lukács, a Paskál és a Pesterzsébeti fürdők fogadják a vendégeket orvosi beutalóval. ","shortLead":"A Széchenyi, a Szent Lukács, a Paskál és a Pesterzsébeti fürdők fogadják a vendégeket orvosi beutalóval. ","id":"20210416_Negy_budapesti_furdo_gyogykezelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43511e37-8962-4244-a0fd-0a4ad2f92482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5b7e68-d8c6-48ee-a434-24b07755d435","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_Negy_budapesti_furdo_gyogykezelesek","timestamp":"2021. április. 16. 11:03","title":"Hétfőtől ismét lehet menni gyógykezelésre négy budapesti fürdőbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]